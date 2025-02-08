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  4. A101 8-14 ŞUBAT 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimli?

A101 8-14 ŞUBAT 2025 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU: A101'de hangi ürünler indirimli?

Merakla beklenen A101 8-14 Şubat 2024 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı. A101'de yoğurttan kuru fasulyeye, kahveden kağıt havluya, domatesten portakala birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca; sıvı deterjan, çamaşır suyu, duş jeli gibi temizlik ürünlerinde de indirim var. İşte 8-14 Şubat 2025 tarihlerinde A101'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

A101 8-14 ŞUBAT HAFTANIN YILDIZLARI

- Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 212 TL

- Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 58,50 TL

- Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 58,50 TL

- Birşah Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 37,50 TL

- Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 119 TL

- Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 85 TL

- Dana Kasap Sucuk 400 gr 185 TL

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A101 8-14 ŞUBAT HAFTANIN YILDIZLARI

- Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 40 TL

- Nescafe Latte / Mocha / Cappucino Çeşitleri 5 TL

- Nescafe Teaster's Choice Granül Kahve 100 gr 89,50 TL

- Nescafe Klasik Kahve 100 gr 94,50 TL

- Nescafe Matinal Kahve 100 gr 75 TL

- Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 65,50 TL

- Nesquik Duo Çikolata 70 gr 39 TL

- Crunch Çikolata Çeşitleri 31,5 gr 15 TL

- Nesquik Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 59,50 TL

- Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 65 TL

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10 TL VE ÜZERİ ALIVERİŞLERDE İNDİRİM

A101'de 8-14 Şubat tarihlerinde 10 TL ve üzeri alışverişlerde bazı ürünler indirimli. İşte o ürünler:

- Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 225 TL 

- Papia Biocare 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 90 TL

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A101 6-9 ŞUBAT TAZENİN YILDIZLARI

- Patates 1 kg 11,50 TL

- Portakal 1 kg 24 TL

- Domates 1 kg 35 TL

- Beşler Dana Izgara Köfte 400 g 155 TL

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