A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var?

A101'in merakla beklenen 8 Ocak 2026 Aldın Aldın Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 raflarında büyük ekran televizyonlardan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mutfak ve sofra ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Elektrikli araçlar, motosikletler, teknoloji ürünleri ve ev düzenleme çözümleri de katalogda öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Giyim, tekstil ve ev yaşam ürünlerinde de dikkat çeken fiyatlar sunulurken, pek çok gıda ve market ürünleri satışa çıkıyor. Peki 8 Ocak A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var? İşte tüm ürünler…

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Para Sayma Makinesi 3.490 TL

11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 17.990 TL

Elektronik Para Kasası 999 TL

55 Parça Şarjlı Vidalama 749 TL

Darbeli Matkap 999 TL

Multimetre 219 TL

Dekupaj Testere 999 TL

Avuç Taşlama 999 TL

Şarjlı Vidalama 1.049 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL

55' Smart 4K UHD Google Tv 22.999 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Taraftar Lisanslı Telefon Standı 149 TL

Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık 439 TL

Taraftar Lisanslı Uzatma Kablosu 3'lü 349 TL

Taraftar Lisanslı Kablosuz Mouse 219 TL

Taraftar Lisanslı Boyun / Sırt Masaj Aleti 999 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Aroma Difüzör 399 TL

Elektrikli Çelik Cezve 499 TL

Cyclone Süpürge 4.199 TL

Tost Makinesi 1.999 TL

Mini Blender Seti 1.699 TL

Inox Çay Makinesi 2.199 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Ütü Masası 599 TL

Kanatlı Kurutmalık 299 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 199 TL

Ayarlı Çekmece İçi Kaşıklık 79,50 TL

Cam Banyo Seti 2'li 79,50 TL

Organizer Sepet 199 TL

Dik Kaşıklık 29,50 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Yumuşak Dokulu Banyo Paspas Takımı 349 TL

Kaymaz Yolluk 80x150 cm 349 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 499 TL

Mermer Efekt Saç Tokaları 89,50 TL

Aksoft Yumak 2'li 69,50 TL

Natural Yumak 2'li 89,50 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

49,4 CC Benzinli Moped 39.990 TL

RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Turbo Cam Ankastre Set 8.999 TL

Silver Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Inox Bulaşık Makinesi 13.999 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Çamaşır Makinesi Dolabı 2.499 TL

Boy Dolabı 1.999 TL

Banyo Dolabı 4.999 TL

Raflı Giyinme Dolabı 3.999 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

XL Filtreli Sürahi 479 TL

Sürahi Filtresi 3'lü 399 TL

Emaye Çaydanlık Takımı 729 TL

Opal Pasta Tabağı 54,50 TL

Aynalı Peçetelik 99,50 TL

Aynalı Sunum Tepsisi 109 TL

Emaye Sos Tavası 219 TL

7 Parça Saklama Kabı Seti 135 TL

Detox Sürahi 49,50 TL

Silikon Servis Gereçleri 29,50 TL

Mini Metal El Aletleri 39,50 TL

Salata Kurutucu 199 TL

Servis Gereçleri 99,50 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Oyuncak Boncuklu Takı Yapma Seti 149 TL

Oyuncak Denizaltı Evi 169 TL

320 Parça Yıldız Bloklar 299 TL

Bil-Bul Boyama Kitabı 29,50 TL

Oyuncak Metal Arabalar 169 TL

Yapboz Çiçek 149 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Laktozsuz Kefir 1L 89,50 TL

Makarna 500g 23,50 TL

Pilavlık Bulgur 1 KG 37,50 TL

Baldo Pirinç 1 KG 94,50 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU


Mutfak Spreyi 65 TL

Bambu Katkılı 3 Katlı Kağıt Havlu 12'li 229 TL

Bambu Katkılı 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 229 TL

4*50 Adet Islak Havlu 49,50 TL

Dudak/Göz Kalemi 69,50 TL

Renkli Dudak Nemlendirici SPF 15 169 TL

Matte Lipstick Crayon Ruj 99,50 TL

Micellar Kömür Kusursuz Makyaj Temizleyici Jel 400 ml 159 TL

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

