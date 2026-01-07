A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'e bu hafta neler geliyor? A101'de neler var?
A101'in merakla beklenen 8 Ocak 2026 Aldın Aldın Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 raflarında büyük ekran televizyonlardan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mutfak ve sofra ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Elektrikli araçlar, motosikletler, teknoloji ürünleri ve ev düzenleme çözümleri de katalogda öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Giyim, tekstil ve ev yaşam ürünlerinde de dikkat çeken fiyatlar sunulurken, pek çok gıda ve market ürünleri satışa çıkıyor. Peki 8 Ocak A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var? İşte tüm ürünler…
A101 8 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Para Sayma Makinesi 3.490 TL
11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 17.990 TL
Elektronik Para Kasası 999 TL
55 Parça Şarjlı Vidalama 749 TL
Darbeli Matkap 999 TL
Multimetre 219 TL
Dekupaj Testere 999 TL
Avuç Taşlama 999 TL
Şarjlı Vidalama 1.049 TL
65" Frameless UHD QLED Google Tv 24.999 TL
55' Smart 4K UHD Google Tv 22.999 TL
Taraftar Lisanslı Telefon Standı 149 TL
Taraftar Lisanslı Bluetooth Kafaüstü Kulaklık 439 TL
Taraftar Lisanslı Uzatma Kablosu 3'lü 349 TL
Taraftar Lisanslı Kablosuz Mouse 219 TL
Taraftar Lisanslı Boyun / Sırt Masaj Aleti 999 TL
Aroma Difüzör 399 TL
Elektrikli Çelik Cezve 499 TL
Cyclone Süpürge 4.199 TL
Tost Makinesi 1.999 TL
Mini Blender Seti 1.699 TL
Inox Çay Makinesi 2.199 TL
Ütü Masası 599 TL
Kanatlı Kurutmalık 299 TL
Kirli Çamaşır Sepeti 199 TL
Ayarlı Çekmece İçi Kaşıklık 79,50 TL
Cam Banyo Seti 2'li 79,50 TL
Organizer Sepet 199 TL
Dik Kaşıklık 29,50 TL
Yumuşak Dokulu Banyo Paspas Takımı 349 TL
Kaymaz Yolluk 80x150 cm 349 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 499 TL
Mermer Efekt Saç Tokaları 89,50 TL
Aksoft Yumak 2'li 69,50 TL
Natural Yumak 2'li 89,50 TL
EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL
VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL
49,4 CC Benzinli Moped 39.990 TL
RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
Turbo Cam Ankastre Set 8.999 TL
Silver Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Inox Bulaşık Makinesi 13.999 TL
Çamaşır Makinesi Dolabı 2.499 TL
Boy Dolabı 1.999 TL
Banyo Dolabı 4.999 TL
Raflı Giyinme Dolabı 3.999 TL
XL Filtreli Sürahi 479 TL
Sürahi Filtresi 3'lü 399 TL
Emaye Çaydanlık Takımı 729 TL
Opal Pasta Tabağı 54,50 TL
Aynalı Peçetelik 99,50 TL
Aynalı Sunum Tepsisi 109 TL
Emaye Sos Tavası 219 TL
7 Parça Saklama Kabı Seti 135 TL
Detox Sürahi 49,50 TL
Silikon Servis Gereçleri 29,50 TL
Mini Metal El Aletleri 39,50 TL
Salata Kurutucu 199 TL
Servis Gereçleri 99,50 TL
Oyuncak Boncuklu Takı Yapma Seti 149 TL
Oyuncak Denizaltı Evi 169 TL
320 Parça Yıldız Bloklar 299 TL
Bil-Bul Boyama Kitabı 29,50 TL
Oyuncak Metal Arabalar 169 TL
Yapboz Çiçek 149 TL
Laktozsuz Kefir 1L 89,50 TL
Makarna 500g 23,50 TL
Pilavlık Bulgur 1 KG 37,50 TL
Baldo Pirinç 1 KG 94,50 TL
Mutfak Spreyi 65 TL
Bambu Katkılı 3 Katlı Kağıt Havlu 12'li 229 TL
Bambu Katkılı 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 229 TL
4*50 Adet Islak Havlu 49,50 TL
Dudak/Göz Kalemi 69,50 TL
Renkli Dudak Nemlendirici SPF 15 169 TL
Matte Lipstick Crayon Ruj 99,50 TL
Micellar Kömür Kusursuz Makyaj Temizleyici Jel 400 ml 159 TL
