Adana’da karnaval bereketi: Kebapçılar doldu taştı
Adana’da 1 Nisan’da başlayan ve 8 Nisan’a kadar sürecek 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte esnafın işlerini hareketlendirdi. Özellikle kebapçılar ve şırdancılarda yoğunluk artarken, karnavalın kent ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Adana'da baharın gelişini simgeleyen ve şehrin üzerine sinen portakal çiçeği kokusuyla özdeşleşen 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 1 Nisan'da başladı. 8 Nisan'a kadar sürecek karnavalın heyecanı tüm kenti sardı.
Kentte kebap ve şırdancılar başta olmak üzere tüm esnafın karnavalla birlikte işleri açıldı. Bu sene yerli ve yabancı binlerce kişinin katıldığı karnavalın esnafa can suyu olması bekleniyor.
"Adana, her zaman güzelliklerle anılmalı"
Kebapçı Yaşar Aydın, "Portakal Çiçeği Karnavalı dolayısıyla yoğunuz. Turlarla gelen var, kendi özel araçlarıyla gelenler var. Çevre illerden ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinden insanlar akın ediyorlar. İnsanlar eğleniyorlar ve mutlular. Biz de insanlara hizmet ediyoruz.
Adana'ya değer katan etkinlikler bunlar. Adana böyle güzelliklerle anılmalı her zaman. İnsanları bekliyoruz. Burada her şey var ama önce lezzet var. Herkesi Adana'ya bekliyoruz" dedi.
"Ankara'dan karnaval için geldik"
Karnaval alanını gezmeye gelen Ayşe Hacivanoğlu, "Karnaval için Ankara'dan geldik. Adana'dan kebap yemeden dönmeyi düşünmüyorduk. Kebap yedik ve kebaptan çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
"Herkese kebabı tavsiye ederiz"
Kırıkkale'den gelen Mahmut Elibol ise, "Buraya kadar gelmişken tabi kebap yemeden olmaz. Karnavala gelen herkese kebabı tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.
Ayşe Akyürek ise, "Kırıkkale'den Portakal Çiçeği Festivali için geldik. Çok beğendik çok memnun kaldık. Gelmişken kebap yiyelim dedik. Burası çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Herkese tavsiye ederim" dedi.