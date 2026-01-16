Antalya kültür turizminde rekor yıl: 2025’te müze ve ören yerlerini 3,25 milyon kişi gezdi
Antalya’da 2025’te müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 250 bini aşarken, gece müzeciliği uygulaması kentte rekor ilgiyi beraberinde getirdi. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazı, restorasyon ve altyapı yatırımlarıyla kültür turizminin yılın tamamına yayılması hedefleniyor.
Antalya, 2025 yılında kültür turizminde dikkat çekici bir ivme yakalayarak müze ve ören yerlerinde 3 milyon 250 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Gece müzeciliği uygulamalarıyla birlikte kentin kültürel noktalarında ziyaretçi hareketliliği zirve seviyelere ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’yı yalnızca “deniz, kum, güneş” rotası olarak görmediklerini vurgulayarak, kenti arkeolojisi ve müzeleriyle dört mevsim kültür turizminin merkezi haline getirdiklerini söyledi.
Bakan Ersoy’un “arkeolojide altın çağ” yaklaşımı doğrultusunda yürütülen çalışmalar, hem ziyaretçi sayılarında hem de nitelikli ziyaretçi deneyiminde somut karşılık buldu. 2025’te Antalya genelindeki toplam ziyaretçi sayısı ise 17,5 milyona ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Geleceğe Miras Projesi kapsamında Antalya genelinde 24 farklı noktada arkeolojik kazı ve bilimsel araştırmalar yürütüldü. Bu çalışmalarla kültürel mirasın korunması ve alanların daha nitelikli biçimde sunulması amaçlanıyor.
Kazıların yanı sıra restorasyon ve altyapı yatırımlarıyla tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenirken, ziyaretçilerin alanları daha konforlu ve düzenli biçimde gezebilmesi için yeni düzenlemeler de devreye alındı.
2025 verilerine göre müzeler arasında Aziz Nikolaos Kilisesi yaklaşık 198 bin ziyaretçiyle öne çıktı. Side Müzesi de yıl içinde en çok ilgi gören kültürel noktalar arasında yer aldı.
Ören yerleri kategorisinde ise Phaselis Antik Kenti 481 bin ziyaretçiyle ilk sırada bulundu. Patara ve Olympos gibi önemli destinasyonlar da yıl boyunca yoğun ziyaretçi akışıyla dikkat çekti.
Antalya’da özellikle sezon sonu döneminde kültür turizmine yönelik ilginin yüksek seyrettiği belirtilirken, kentin 2025’te ulaştığı 17,5 milyon toplam ziyaretçi rakamı doğrultusunda 2026 yılı için planlama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Kültürel miras alanlarında altyapı ve yönetim süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla Aspendos, Perge ve Phaselis başta olmak üzere birçok noktada karşılama merkezleri, çevre düzenlemeleri ve altyapı iyileştirmeleri hayata geçirildi.
Bu düzenlemelerle alan yönetimi, güvenlik ve ziyaretçi yönlendirme süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanırken, aynı zamanda kültür varlıklarının korunmasıyla birlikte ziyaretçi deneyiminin daha nitelikli hale getirilmesi hedeflendi.
Antalya’daki yeni projeler arasında Kemer’de yer alan Idyros Antik Kenti öne çıktı. Burada Türkiye’nin ikinci su altı arkeoloji müzesi için yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi. Gece müzeciliği uygulamasıyla bazı ören yerlerinde ziyaret saatleri uzatılarak kültür turizminin günün tamamına yayılması sağlandı. Özellikle Side Antik Kenti’ndeki düzenlemelerin yoğun ilgi gördüğü, 2026’da gece müzeciliğine yeni yerlerin ekleneceği belirtildi.