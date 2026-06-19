Avustralya anakarasının yaklaşık 4 bin kilometre güneybatısında yer alan bu uzak adalar, uzun süredir üreyen kuşlar ve deniz memelileri için izole bir sığınak konumundaydı. Ocak ayında toplanan veriler ayrıca Heard Adası genelinde birkaç yüz yetişkin kral penguenin öldüğünü, bilim insanlarının bu ölüm oranlarını normal seviyelerin üzerinde değerlendirdiğini gösterdi.