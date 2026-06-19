Antarktika altı adalarda fok ölümleri yüzde 76'ya ulaştı
Fok popülasyonundaki kayıp, Heard ve McDonald Adaları'nda kuş gribi salgını nedeniyle yüzde 76 seviyesine ulaştı. Bilim insanları virüsün Crozet Adaları'ndan geldiğini ve doğuya doğru yayıldığını belirledi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avustralya Antarktika Programı tarafından Ekim 2025 ve Ocak 2026'da yapılan insansız hava aracı araştırmaları ve saha çalışmaları, Heard ve McDonald Adaları'nda kuş gribi salgını nedeniyle yaklaşık 13 bin fok yavrusunun öldüğünü ortaya koydu.
Güney fil foklarındaki yavru ölüm oranı, adalarda doğan 17 bin yavru üzerinden yüzde 76 olarak hesaplandı; bir bölgede ise bu oran yüzde 97'ye ulaştı.
Program kıdemli araştırma bilimcisi Jarrod Hodgson, drone görüntülerinin adaların gri volkanik kıyılarında fok yavrusu leşleriyle dolu "ürpertici" bir tablo ortaya koyduğunu belirtti. Hodgson, "Bugüne kadarki araştırmalarımızdan bilmediğimiz şey, yetişkin güney fil foklarının üreme popülasyonu üzerindeki etkinin ne olduğu" dedi.
Avustralya anakarasının yaklaşık 4 bin kilometre güneybatısında yer alan bu uzak adalar, uzun süredir üreyen kuşlar ve deniz memelileri için izole bir sığınak konumundaydı. Ocak ayında toplanan veriler ayrıca Heard Adası genelinde birkaç yüz yetişkin kral penguenin öldüğünü, bilim insanlarının bu ölüm oranlarını normal seviyelerin üzerinde değerlendirdiğini gösterdi.
Araştırmacılar virüsün izini sürüyor
Yaban hayatı biyoloğu ve çalışmanın başyazarı Julie McInnes, "Heard ve McDonald Adaları'ndaki bu H5 kuş gribi gözlemleri, bir Avustralya dış bölgesinde ilk tespit ve virüsün Antarktika altı bölgesinde doğuya doğru hareketini gösteriyor" dedi.
McInnes, "Sonuçlarımız, fil foklarının en ağır darbeyi aldığı Güney Georgia gibi diğer Antarktika altı adalarıyla benzer bir model gösteriyor" diye ekledi.
Genetik veri analizi, H5 kuş gribinin adalara büyük olasılıkla 1800 kilometre uzaklıktaki Fransız Antarktika altı Crozet Adaları'ndan gelen yaban hayatı aracılığıyla, Ağustos 2025 civarında ulaşmış olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, Capsize Beach ve Paddick bölgesinde yaptıkları incelemelerde kitlesel ölüm olayını belgeledi.
Şubat itibarıyla Avustralya anakarası ve Yeni Zelanda'da kuşlar arasında yayılan ve bazı memelileri etkileyen H5N1 suşuna rastlanmadı. Bulgular BioRxiv bilimsel dergisinde yayınlandı ancak henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.