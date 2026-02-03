Asrın felaketinden asrın ihyasına: Hatay’da tarih ayağa kalkıyor

Bakan Ersoy, kültürel mirası korumanın yalnızca bugüne değil tarihe karşı da bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Bu anlayışla 11 ilde sahaya inildiğini, tespit, tasnif, belgeleme ve temizleme çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü ifade etti.