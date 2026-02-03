Asrın felaketinden asrın ihyasına: Hatay’da tarih ayağa kalkıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay’da yaptığı açıklamada, kültürel mirasın korunması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay’da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaşanan büyük yıkımın ardından başlatılan ihya sürecini değerlendirdi. Restorasyonu tamamlanan tarihi binada yapılan açıklamalarda, üç yıllık yoğun emeğin sonuçları paylaşıldı.
Bakan Ersoy, kültürel mirası korumanın yalnızca bugüne değil tarihe karşı da bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Bu anlayışla 11 ilde sahaya inildiğini, tespit, tasnif, belgeleme ve temizleme çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü ifade etti.
Depremden etkilenen kültür varlıklarından elde edilen verilerin envanter altına alındığını belirten Ersoy, taşınabilir eserlerin kazı evleri ve müzelerde güvenceye alındığını söyledi. Tescilli yapı alanlarında güvenlik sağlanırken, nitelikli malzemeler restorasyon için ayrıştırıldı.
Bakanlık, tamamen yıkılan ya da hasar gören kültür varlıkları için bilimsel restorasyon sürecini hızla başlattı. Ersoy, acil müdahale gerektiren tüm işlemlerin zamanında tamamlandığını ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.
Hasar tespitlerine göre 5 bin 119 taşınmaz kültür varlığı incelendi. Bunların 364’ü tamamen yıkılırken, 973’ü ağır, 1206’sı orta ve 1036’sı hafif hasarlı olarak kayda geçti. Projelendirme süreçleri özgün yapıya sadık kalınarak başlatıldı.
Bugüne kadar 11 ilde 63 restorasyon uygulaması tamamlandı, 21 çalışmanın ise kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Bakanlığa ait yapılar için yaklaşık 7,3 milyar lira harcanırken, özel mülkiyetteki tescilli yapılara da 2 milyar liralık destek sağlandı.
Hatay özelinde yaklaşık 2,3 milyar liralık ödenekle 10 proje tamamlandı, 5 proje devam ediyor. Kent bütünü çevre düzenlemesi ve kentsel tasarım uygulamaları, Hatay’ın tarihi dokusunu bütüncül şekilde ele alıyor.
Müze çalışmaları da eş zamanlı ilerliyor. Hatay’da yüzlerce mozaik ve taş eser kurtarıldı, restorasyonları sürdürülüyor. Hatay Arkeoloji Müzesi’nin bu yıl yenilenmiş haliyle açılması planlanıyor.
Vakıf eserleri kapsamında 377 yapı zarar gördü. Bunlardan 109’u restore edildi, kalanların da haziran ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. Habib-i Neccar Camii, özgün haliyle yeniden ibadete açılan simge eserlerden biri oldu.
Bakan Ersoy, milletin dayanışmasının tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak, bu sürecin bir başarı hikâyesine dönüştüğünü söyledi. Yeniden inşa edilen şehirlerde hayatın normalleştiğini belirten Ersoy, çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.