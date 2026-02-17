Ayasofya’da kritik restorasyon aşaması tamamlandı: Ramazan öncesi ibadet alanı genişletildi
Ayasofya-i Kebir Camii’nde çatı onarımı kapsamında kurulan iç mekan iskele sistemi, tarihi dokuya zarar verilmeden kaldırıldı. Restorasyon çalışmalarının önemli bir aşamasının tamamlanmasıyla cami, Ramazan ayı öncesinde daha geniş bir ibadet alanıyla hazır hale getirildi.
Dünya mirası Ayasofya-i Kebir Camii’nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir eşik geride bırakıldı. Çatı onarımı kapsamında caminin iç mekanında kurulan iskele sistemi, tarihi yüzeylere herhangi bir sabitleme yapılmadan tamamlandı ve kullanılan iş makineleri yapıya zarar verilmeden güvenli şekilde tahliye edildi. Bu gelişmeyle birlikte Ayasofya, Ramazan ayı öncesinde ibadet kapasitesini artırarak ziyaretçi ve ibadet edenlere daha geniş bir alan sunmaya başladı.
Restorasyon sürecinde kullanılan ağır iş makineleri, özel olarak tasarlanmış rampa ve köprü sistemleri sayesinde yapıya zarar vermeden cami dışına çıkarıldı. Süreç boyunca Bilim Kurulu tarafından yapılan kesintisiz teknik izleme ve denetimlerde, caminin zemininde veya tarihi dokusunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Böylece hem koruma çalışmaları hem de ibadet ve ziyaret faaliyetleri eş zamanlı ve kontrollü şekilde sürdürüldü.
Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, restorasyon sürecinin planlandığı şekilde ve hasarsız olarak tamamlandığını belirterek, Ayasofya’nın Türkiye’nin en değerli kültürel miraslarından biri olduğunu vurguladı. Aksu, restorasyon çalışmalarının yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamakla sınırlı olmadığını, yapının uzun vadeli korunmasını hedefleyen kapsamlı bir programın parçası olduğunu ifade etti. Restorasyonun bundan sonraki aşamalarının da aynı hassasiyetle devam edeceğini açıkladı.
Yetkililer, yürütülen çalışmaların sadece onarım değil, aynı zamanda yapının deprem güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir güçlendirme sürecini de içerdiğini bildirdi. Restorasyon projeleri, ileri düzey mühendislik teknikleri, yapısal modelleme çalışmaları, zemin etütleri ve deprem analizleri temel alınarak hazırlandı. Tüm uygulamalar, bilimsel veriler doğrultusunda ve Bilim Kurulu’nun denetiminde gerçekleştirildi.
Restorasyon kapsamında kubbe üzerindeki kurşun kaplamaların sökülmesi, onarılması veya yenilenmesi çalışmaları da sürüyor. Eylül 2025’te başlatılan geçici çelik çatı ve platform sistemleri sayesinde bu çalışmaların güvenli ve kontrollü şekilde yürütülmesi sağlanıyor. Dış cephe ve kubbe üstü restorasyon faaliyetleri, onaylı projeler doğrultusunda eş zamanlı olarak devam ediyor.
Yetkililer, Ayasofya-i Kebir Camii’nde yürütülen tüm çalışmaların koruma öncelikli yaklaşım ve en düşük müdahale ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Restorasyon sürecinde tarihi dokunun korunmasına azami özen gösterilirken, yapının hem ibadet hem de ziyaret fonksiyonunun kesintisiz devam etmesi sağlanıyor.
Tamamlanan iç mekan iskele süreciyle birlikte Ayasofya, Ramazan ayı öncesinde ibadet için daha uygun ve geniş bir ortama kavuştu. Restorasyon ve koruma çalışmalarının ise Bilim Kurulu denetiminde, bilimsel yöntemlerle ve uzun vadeli koruma hedefleri doğrultusunda devam edeceği bildirildi.