Bakan Ersoy’dan Hızır Orucu sofrasında birlik mesajı: “Ortak miras geleceğimizi güçlendiriyor”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ümraniye Kazım Karabekir Cemevi’nde düzenlenen Hızır Orucu Lokması’nda Alevi-Bektaşi toplumuyla bir araya geldi. Ersoy, ortak manevi değerlerin toplumsal birlik, dayanışma ve kardeşliğin en güçlü temeli olduğunu vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Ümraniye’de bulunan Kazım Karabekir Cemevi’nde düzenlenen Hızır Orucu Lokması programına katılarak Alevi-Bektaşi dedeleri, cemevi temsilcileri ve vatandaşlarla buluştu. Gönül sofrasında gerçekleşen programda birlik, dayanışma ve ortak manevi değerlerin önemine dikkat çekildi.
Programda konuşan Bakan Ersoy, Hızır Lokması’nın manevi anlamına vurgu yaparak, “‘Ya Hızır!’ diyerek kurulan ve birlik ile dirliğimizin simgesi olan bu sofrada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Bu tür buluşmaların toplumsal bağları güçlendirdiğini belirten Ersoy, ortak değerlerin toplumun temelini oluşturduğunu ifade etti.
Hızır Orucu’nun sabır, paylaşma ve dayanışmanın önemli bir sembolü olduğunu belirten Ersoy, bu geleneğin zor zamanlarda umut ve dayanışmayı canlı tuttuğunu söyledi. Bu tür manevi geleneklerin toplumsal kardeşliği güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer aldığını vurguladı.
Konuşmasında Anadolu’nun köklü manevi mirasına da değinen Ersoy, Hoca Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye, Hacı Bektaş Veli’den Mevlana’ya uzanan değerler zincirinin farklılıkları bir arada tutan güçlü bir birlik kaynağı olduğunu belirtti. Sevgi, hoşgörü ve adalet temelli Alevi-Bektaşi öğretisinin toplumsal birlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak milli ve manevi mirası koruma konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Ersoy, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Ersoy, toplumun birlik içinde hareket etmesinin Türkiye’nin geleceğini daha güçlü ve aydınlık kılacağını vurguladı.
Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de katıldı. Hızır Orucu Lokması, birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı anlamlı bir buluşma olarak gerçekleşti.