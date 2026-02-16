Bakan Ersoy’dan Hızır Orucu sofrasında birlik mesajı: “Ortak miras geleceğimizi güçlendiriyor”

Programda konuşan Bakan Ersoy, Hızır Lokması’nın manevi anlamına vurgu yaparak, “‘Ya Hızır!’ diyerek kurulan ve birlik ile dirliğimizin simgesi olan bu sofrada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Bu tür buluşmaların toplumsal bağları güçlendirdiğini belirten Ersoy, ortak değerlerin toplumun temelini oluşturduğunu ifade etti.