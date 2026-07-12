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Bandırma Vapuru için tarihi operasyon: Müze gemi karadan taşınıyor

Cumhuriyet'in kuruluş yolculuğunun simgelerinden Bandırma Vapuru Müzesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında karadan yürütülerek Tütün İskelesi yanındaki yeni yerine taşınmaya başlandı. Yaklaşık 3,5 kilometrelik taşıma operasyonu geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

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Bandırma Vapuru için tarihi operasyon: Müze gemi karadan taşınıyor - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma Vapuru Müzesi, karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi yanındaki yeni yerine taşınmaya başlandı.

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Bandırma Vapuru için tarihi operasyon: Müze gemi karadan taşınıyor - Resim: 2

Tarihi taşıma operasyonu dron ile görüntülendi.

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Bandırma Vapuru için tarihi operasyon: Müze gemi karadan taşınıyor - Resim: 3

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında Bandırma Vapuru Müzesi yeni yerine taşınıyor.

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Bandırma Vapuru için tarihi operasyon: Müze gemi karadan taşınıyor - Resim: 4

Böylece müze, İstiklal Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi ile aynı tarih aksı üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Bandırma Vapuru için tarihi operasyon: Müze gemi karadan taşınıyor - Resim: 5

Sabahın erken saatlerinde başlayan taşıma çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. 

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Bandırma Vapuru için tarihi operasyon: Müze gemi karadan taşınıyor - Resim: 6

3,5 kilometrelik sahil yolu boyunca taşınmaya başlanılan vapur özel ekipmanlarla karadan yeni konumuna naklediliyor. 

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Bandırma Vapuru için tarihi operasyon: Müze gemi karadan taşınıyor - Resim: 7

Polis korteji müze gemiye eşlik ederken, ellerinde Türk bayrakları ile tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar ise ilk defa böyle bir şey gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söylediler.

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