Bandırma Vapuru için tarihi operasyon: Müze gemi karadan taşınıyor
Cumhuriyet'in kuruluş yolculuğunun simgelerinden Bandırma Vapuru Müzesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında karadan yürütülerek Tütün İskelesi yanındaki yeni yerine taşınmaya başlandı. Yaklaşık 3,5 kilometrelik taşıma operasyonu geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma Vapuru Müzesi, karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi yanındaki yeni yerine taşınmaya başlandı.
Tarihi taşıma operasyonu dron ile görüntülendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında Bandırma Vapuru Müzesi yeni yerine taşınıyor.
Böylece müze, İstiklal Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi ile aynı tarih aksı üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.
Sabahın erken saatlerinde başlayan taşıma çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.
3,5 kilometrelik sahil yolu boyunca taşınmaya başlanılan vapur özel ekipmanlarla karadan yeni konumuna naklediliyor.
Polis korteji müze gemiye eşlik ederken, ellerinde Türk bayrakları ile tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar ise ilk defa böyle bir şey gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söylediler.