BİM 10-13 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor?

BİM, 10-13 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloglarını duyurdu. Haftanın öne çıkanlarında gıda ve temel tüketim ürünlerinde ayçiçek yağı, un, bakliyat ve atıştırmalıkların yanı sıra temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de dikkat çeken fiyatlar yer alıyor. Cuma kataloğunda ise televizyon, cep telefonu, küçük ev aletleri, beyaz eşya, mutfak gereçleri, tekstil ve oyuncak grupları yer alıyor. Elektronik ürünlerden çelik tencere setlerine, örgü iplerinden çocuk oyuncaklarına kadar pek çok kategoride fırsatlar sunuluyor. Peki bu hafta BİM'de neler var? İşte öne çıkan ürünler…

BİM AKTÜEL 10 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket 329 TL

Girly Talk Ve Q5 Parfüm Kadın Erkek 100 ml 350 TL

Alo Toz Deterjan 345 TL

Doa Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 95 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 1000 ml 85 TL

Quickdish Rulo Bambu Bez 189 TL

Hypo Jel Lavabo Açıcı 49 TL

Porçöz Leke Çıkarıcı Sprey 750 ml 72,50 TL

Domestos Köpük Gücü 450 ml 79 TL

Uni Baby Aile Islak Havlu 3x52’li 59 TL

Bambu Tuvalet Kağıdı Solo 75 TL

BİM AKTÜEL 10 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 gr 384 TL

Haribo Mega Mix Karışık Yumuşak Şeker 360,5 gr 89 TL

Torku Frema Kakaolu Fındıklı Krema 1000 gr 159 TL

Çotonak Ballı Yer Fıstığı Ezmesi 300 gr 139 TL

Eti Pastamia Sütlü Ballı Ve Cevizli Dilim Pasta 27,5 gr 19,75 TL

Eti Browni İntense Gold Mini 135 gr 65 TL

Bebeto Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 228 gr 49 TL

Cheetos Mısır Çerezi Antep Fıstığı Tadında 75 gr 29 TL

Patito Patates Cipsi Parmesan Peyniri Aromalı 135 gr 31 TL

Lays Patates Cipsi Karides Kokteyl Sos Tadında 125 gr 45 TL

Cipso Patates Cipsi Bruschetta Aromalı 125 gr 42,50 TL

BİM AKTÜEL 10 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Safya Ayçiçek Yağı 5 Litre 389 TL

Çağlayanlar Un İnce Elek 5 kg 99,50 TL

Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 335 TL

Efsane Kırık Pirinç 1 kg 29,50 TL

Saban Nohut 2,5 kg 135 TL

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 115 TL

Saban Bulgur Çeşitleri 2,5 kg 65 TL

Cardella Makarna Çeşitleri 500 gr 14,50 TL

Ekmecik Çorbalık Erişte 500 gr 37,50 TL

Cem Siyah Zeytin 201-260 Adet/Kg 1400 gr 375 TL

Kaanlar Yeşil Zeytin Çeşitleri 900 gr 199 TL

Balparmak Yayla Ve Ova Çiçek Balı 850 gr 395 TL

Bizim Margarin Paket 4x250 gr 135 TL

BİM AKTÜEL 11 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Keysmart 9 Kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 14.900 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 13.900 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 12.900 TL

Keysmart 490 NFS NoFrost Buzdolabı 27.900 TL

Keysmart 430 NFE NoFrost Buzdolabı 21.900 TL

Keysmart 350 ST Buzdolabı 13.900 TL

Keysmart 250 NFE NoFrost Buzdolabı 12.900 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 13.900 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 11.900 TL

Kumtel Elektrikli Güveç 1.190 TL

Moonlife 3 Kapaklı Raflı Kahve Köşesi (Cam) 4.190 TL

Moonlife 3 Kapaklı Raflı Kahve Köşesi (Beyaz) 4.190 TL

Çok Amaçlı Dolap 1.390 TL

Yuvarlak Mutfak Masası 2.890 TL

Homendra Mutfak Masası 2.690 TL

Katlanabilir Masa 3.190 TL

BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

TCL 65" Ultra HD Google Tv 32.990 TL

TCL 43' Full HD QLED Android Tv 13.490 TL

Samsung A16 Cep Telefonu 9.350 TL

Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.590 TL

Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

Fakir Silvino El Blenderı 790 TL

Fakir Spinmix Doğrayıcı 1.190 TL

Rexon Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 649 TL

Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 329 TL

Polosmart Şarjlı Kaş Düzeltici 450 TL

Polosmart Şarjlı El Ayak Bakım Seti 290 TL

Polosmart Diş Fırçası Çeşitleri 690 TL

Polosmart Led Işıklı Ayna 175 TL

BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Chef's Çelik Sahan Seti 1.150 TL

Chef's Çelik Derin Tencere 569 TL

Chef's Çelik Karnıyarık Tencere 719 TL

Çok Amaçlı Kamp Bıçağı 599 TL

Çok Amaçlı Kamp Aleti 829 TL

Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 529 TL

Tek Fiyat Banyo Ekipmanları 75 TL

Siyah Kancalı Askı Raylı Sepet 179 TL

Kase Seti 3'lü 159 TL

Okyanus Tek Fiyat Plastik Çeşitleri 39 TL

Yumuşak Tabanlı Saklama Kabı Seti 3'lü 79 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Organizer Set 4'lü 119 TL

Desenli Kapaklı Saklama Kutusu 75 TL

Okyanus Banyo Seti 149 TL

Okyanus Yoğurt Süzme Kabı 229 TL

Desenli Kahve Bardağı 500 ml 20 TL

BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Kütahya Porselen 18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.350 TL

Hosse Kalp Şekilli Döküm Tencere 1.490 TL

Rakle Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 99 TL

Benante Bambu Kapaklı Desenli Kupa 189 TL

Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 65 TL

Benante Desenli Rimli Kahve Fincan Seti 279 TL

Benante Cam Kesme Tablası 109 TL

Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 199 TL

Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti / Pasta Bıçağı 159 TL

Paşabahçe Kahve Yanı Su Bardağı 4'lü 249 TL

Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü 79 TL

Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü 89 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 175 TL

BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 99 TL

Ören Bayan Caipo Yumak 3'lü 119 TL

Mini Amugurumi Anahtarlık Kiti 59 TL

Punch Nakış Seti 245 TL

Küçük Kanaviçe Kiti 99 TL

Keçe Arkadaş Kiti 39 TL

Amigurumi Softie Kiti 139 TL

Suda Eriyen Tela 3'lü 39 TL

Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL

Erkek Eşofman Altı 239 TL

Fileli Dikişsiz Büstiyer 129 TL

Fermuarlı Büstiyer 139 TL

Penti Opak Külotlu Çorap 139 TL

Kadın Havlu Çorap 45 TL

Pötikare Masa Örtüsü 125 TL

BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Çiçek Bloklar 249 TL

Ahşap Langırt Oyunu 799 TL

Desenli Kalem Kutu 109 TL 

Yükselen Zeka Panobig Dev Çizgiler Kitabım 299 TL

Çekçekli Market Arabası 289 TL

Tekli Oyun Hamuru 25 TL

