BİM 10-13 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor?
BİM, 10-13 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloglarını duyurdu. Haftanın öne çıkanlarında gıda ve temel tüketim ürünlerinde ayçiçek yağı, un, bakliyat ve atıştırmalıkların yanı sıra temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de dikkat çeken fiyatlar yer alıyor. Cuma kataloğunda ise televizyon, cep telefonu, küçük ev aletleri, beyaz eşya, mutfak gereçleri, tekstil ve oyuncak grupları yer alıyor. Elektronik ürünlerden çelik tencere setlerine, örgü iplerinden çocuk oyuncaklarına kadar pek çok kategoride fırsatlar sunuluyor. Peki bu hafta BİM'de neler var? İşte öne çıkan ürünler…
BİM AKTÜEL 10 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket 329 TL
Girly Talk Ve Q5 Parfüm Kadın Erkek 100 ml 350 TL
Alo Toz Deterjan 345 TL
Doa Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 95 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 1000 ml 85 TL
Quickdish Rulo Bambu Bez 189 TL
Hypo Jel Lavabo Açıcı 49 TL
Porçöz Leke Çıkarıcı Sprey 750 ml 72,50 TL
Domestos Köpük Gücü 450 ml 79 TL
Uni Baby Aile Islak Havlu 3x52’li 59 TL
Bambu Tuvalet Kağıdı Solo 75 TL
BİM AKTÜEL 10 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 gr 384 TL
Haribo Mega Mix Karışık Yumuşak Şeker 360,5 gr 89 TL
Torku Frema Kakaolu Fındıklı Krema 1000 gr 159 TL
Çotonak Ballı Yer Fıstığı Ezmesi 300 gr 139 TL
Eti Pastamia Sütlü Ballı Ve Cevizli Dilim Pasta 27,5 gr 19,75 TL
Eti Browni İntense Gold Mini 135 gr 65 TL
Bebeto Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 228 gr 49 TL
Cheetos Mısır Çerezi Antep Fıstığı Tadında 75 gr 29 TL
Patito Patates Cipsi Parmesan Peyniri Aromalı 135 gr 31 TL
Lays Patates Cipsi Karides Kokteyl Sos Tadında 125 gr 45 TL
Cipso Patates Cipsi Bruschetta Aromalı 125 gr 42,50 TL
BİM AKTÜEL 10 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Safya Ayçiçek Yağı 5 Litre 389 TL
Çağlayanlar Un İnce Elek 5 kg 99,50 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 335 TL
Efsane Kırık Pirinç 1 kg 29,50 TL
Saban Nohut 2,5 kg 135 TL
Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 115 TL
Saban Bulgur Çeşitleri 2,5 kg 65 TL
Cardella Makarna Çeşitleri 500 gr 14,50 TL
Ekmecik Çorbalık Erişte 500 gr 37,50 TL
Cem Siyah Zeytin 201-260 Adet/Kg 1400 gr 375 TL
Kaanlar Yeşil Zeytin Çeşitleri 900 gr 199 TL
Balparmak Yayla Ve Ova Çiçek Balı 850 gr 395 TL
Bizim Margarin Paket 4x250 gr 135 TL
BİM AKTÜEL 11 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Keysmart 9 Kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 14.900 TL
Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 13.900 TL
Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 12.900 TL
Keysmart 490 NFS NoFrost Buzdolabı 27.900 TL
Keysmart 430 NFE NoFrost Buzdolabı 21.900 TL
Keysmart 350 ST Buzdolabı 13.900 TL
Keysmart 250 NFE NoFrost Buzdolabı 12.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 13.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 11.900 TL
Kumtel Elektrikli Güveç 1.190 TL
Moonlife 3 Kapaklı Raflı Kahve Köşesi (Cam) 4.190 TL
Moonlife 3 Kapaklı Raflı Kahve Köşesi (Beyaz) 4.190 TL
Çok Amaçlı Dolap 1.390 TL
Yuvarlak Mutfak Masası 2.890 TL
Homendra Mutfak Masası 2.690 TL
Katlanabilir Masa 3.190 TL
BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
TCL 65" Ultra HD Google Tv 32.990 TL
TCL 43' Full HD QLED Android Tv 13.490 TL
Samsung A16 Cep Telefonu 9.350 TL
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.590 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL
Fakir Silvino El Blenderı 790 TL
Fakir Spinmix Doğrayıcı 1.190 TL
Rexon Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 649 TL
Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 329 TL
Polosmart Şarjlı Kaş Düzeltici 450 TL
Polosmart Şarjlı El Ayak Bakım Seti 290 TL
Polosmart Diş Fırçası Çeşitleri 690 TL
Polosmart Led Işıklı Ayna 175 TL
BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Chef's Çelik Sahan Seti 1.150 TL
Chef's Çelik Derin Tencere 569 TL
Chef's Çelik Karnıyarık Tencere 719 TL
Çok Amaçlı Kamp Bıçağı 599 TL
Çok Amaçlı Kamp Aleti 829 TL
Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 529 TL
Tek Fiyat Banyo Ekipmanları 75 TL
Siyah Kancalı Askı Raylı Sepet 179 TL
Kase Seti 3'lü 159 TL
Okyanus Tek Fiyat Plastik Çeşitleri 39 TL
Yumuşak Tabanlı Saklama Kabı Seti 3'lü 79 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Organizer Set 4'lü 119 TL
Desenli Kapaklı Saklama Kutusu 75 TL
Okyanus Banyo Seti 149 TL
Okyanus Yoğurt Süzme Kabı 229 TL
Desenli Kahve Bardağı 500 ml 20 TL
BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Kütahya Porselen 18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.350 TL
Hosse Kalp Şekilli Döküm Tencere 1.490 TL
Rakle Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 99 TL
Benante Bambu Kapaklı Desenli Kupa 189 TL
Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 65 TL
Benante Desenli Rimli Kahve Fincan Seti 279 TL
Benante Cam Kesme Tablası 109 TL
Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 199 TL
Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti / Pasta Bıçağı 159 TL
Paşabahçe Kahve Yanı Su Bardağı 4'lü 249 TL
Paşabahçe Echo Su Bardağı 3'lü 79 TL
Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 3'lü 89 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 175 TL
BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 99 TL
Ören Bayan Caipo Yumak 3'lü 119 TL
Mini Amugurumi Anahtarlık Kiti 59 TL
Punch Nakış Seti 245 TL
Küçük Kanaviçe Kiti 99 TL
Keçe Arkadaş Kiti 39 TL
Amigurumi Softie Kiti 139 TL
Suda Eriyen Tela 3'lü 39 TL
Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL
Erkek Eşofman Altı 239 TL
Fileli Dikişsiz Büstiyer 129 TL
Fermuarlı Büstiyer 139 TL
Penti Opak Külotlu Çorap 139 TL
Kadın Havlu Çorap 45 TL
Pötikare Masa Örtüsü 125 TL
BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Çiçek Bloklar 249 TL
Ahşap Langırt Oyunu 799 TL
Desenli Kalem Kutu 109 TL
Yükselen Zeka Panobig Dev Çizgiler Kitabım 299 TL
Çekçekli Market Arabası 289 TL
Tekli Oyun Hamuru 25 TL