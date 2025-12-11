Google Haberler

BİM 12 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? Yarın BİM'de neler var?

BİM 12 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bu hafta mağazalarda ütü masasından Tefal tavalara, cam ürünlerden mutfak gereçlerine, saklama kaplarından rondoya kadar pek çok ev ürünü yer alıyor. Casper VIA akıllı telefonlar, temizlik kitleri, aksesuarlar ve figürlü kulaklık kılıfları teknoloji bölümünde öne çıkıyor. Kışa özel ısıtıcılar, polar üstler, battaniyeler, pijamalar ve örgü görünümlü kutular da geliyor. Oyuncak reyonu ise dolu dolu: LEGO setleri, Barbie bebekler, peluş oyuncaklar ve eğitim setleri dikkat çekiyor. Peki 12 Aralık’ta BİM’e neler geliyor?

BİM 12 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? Yarın BİM'de neler var?

BİM 12 Aralık 2025 Aktüel Kataloğu, hem evini düzenlemek isteyenlere hem de yılbaşı öncesi hediye arayanlar için geniş ürün çeşitliliğiyle raflarda yerini alıyor. Bu hafta katalogda ütü masası, çelik süzgeç, Tefal tavalar, rondo ve saklama kapları gibi pek çok mutfak ve ev eşyası öne çıkıyor.

Teknoloji bölümünde Casper VIA X45 ve VIA M45 cep telefonları ile telefon aksesuarları dikkat çekerken, kış sezonuna özel ısıtıcı modelleri, polar üstler, battaniyeler ve pijama takımları da yer alıyor.

Çocuk reyonunda ise oyuncak ev, Hot Wheels arabalar, LEGO setleri, büyük peluşlar ve yaratıcı oyun setleri geniş bir seçenek sunuyor.

BİM 12 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? Yarın BİM'de neler var?

Peki 12 Aralık BİM'e başka hangi ürünler gelecek?

İşte 12 Aralık BİM kataloğu 2025...

BİM 12 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? Yarın BİM'de neler var?

BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU

Kelebek Kurutmalık 679 TL

Ütü Masası 849 TL

Cam Pipet Ve Fırça Seti 49 TL

2'li Ayaklı Kristal Su Bardağı 139 TL

6'lı Cam Kahve Yanı Bardak 169 TL

Ayaklı Cam Kupa Çeşitleri 2'li 249 TL

Desenli Ayaklı Fincan Seti 4'lü 599 TL

Cam Salata/Servis Kasesi 129 TL

Manuel Rondo 699 TL

BİM 12 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? Yarın BİM'de neler var?

BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU

Casper VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL

Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.990 TL

Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL

Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı 499 TL

Tablet Kalemi 499 TL

Desenli Telefon Kılıfları 149 TL

Telefon Kılıf Süsleri 139 TL

Figürlü Kulaklık Kılıfları 159 TL

BİM 12 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? Yarın BİM'de neler var?

BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU

60312 LEGO City Polis Arabası 399 TL

42164 LEGO Technic Arazi Yarışı Arabası 699 TL

42163 LEGO Technic Ağır is Buldozeri 395 TL

10967 LEGO DUPLO Polis Motosikleti 399 TL

11039 LEGO Classic Yiyecek Arkadaşlar 419 TL

42622 LEGO Friends Macera Kampı Okculuk Alanı 539 TL

31160 LEGO Creator Uçak: Yarış Uçağı 599 TL

40460 LEGO Botanicals Gül 599 TL

BİM 12 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? Yarın BİM'de neler var?

BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

Fanlı Konvektör 1.750 TL

9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

Fanlı Isıtıcı 649 TL

Dikey Isıtıcı 1.850 TL

BİM 12 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? Yarın BİM'de neler var?

BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU

Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 259 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın-Erkek 289 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

Tek Kişilik Battaniye 509 TL

Çift Kişilik Battaniye 549 TL

Dokuma Tv Battaniyesi 189 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 379 TL

BİM 12 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? Yarın BİM'de neler var?

BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU

Oyuncak Ev 649 TL

Duvar Halısı 359 TL

Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 87 TL

Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek 299 TL

Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL

Konteyner Taşıyıcı Tır 89 TL

Oyuncak Çöp Kamyonu 169 TL

Lisanslı Sayal “10’’ Kutu Oyunu 119 TL

