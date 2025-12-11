BİM 12 Aralık 2025 Aktüel Kataloğu, hem evini düzenlemek isteyenlere hem de yılbaşı öncesi hediye arayanlar için geniş ürün çeşitliliğiyle raflarda yerini alıyor. Bu hafta katalogda ütü masası, çelik süzgeç, Tefal tavalar, rondo ve saklama kapları gibi pek çok mutfak ve ev eşyası öne çıkıyor.

Teknoloji bölümünde Casper VIA X45 ve VIA M45 cep telefonları ile telefon aksesuarları dikkat çekerken, kış sezonuna özel ısıtıcı modelleri, polar üstler, battaniyeler ve pijama takımları da yer alıyor.

Çocuk reyonunda ise oyuncak ev, Hot Wheels arabalar, LEGO setleri, büyük peluşlar ve yaratıcı oyun setleri geniş bir seçenek sunuyor.