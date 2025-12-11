BİM 12 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? Yarın BİM'de neler var?
BİM 12 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bu hafta mağazalarda ütü masasından Tefal tavalara, cam ürünlerden mutfak gereçlerine, saklama kaplarından rondoya kadar pek çok ev ürünü yer alıyor. Casper VIA akıllı telefonlar, temizlik kitleri, aksesuarlar ve figürlü kulaklık kılıfları teknoloji bölümünde öne çıkıyor. Kışa özel ısıtıcılar, polar üstler, battaniyeler, pijamalar ve örgü görünümlü kutular da geliyor. Oyuncak reyonu ise dolu dolu: LEGO setleri, Barbie bebekler, peluş oyuncaklar ve eğitim setleri dikkat çekiyor. Peki 12 Aralık’ta BİM’e neler geliyor?
BİM 12 Aralık 2025 Aktüel Kataloğu, hem evini düzenlemek isteyenlere hem de yılbaşı öncesi hediye arayanlar için geniş ürün çeşitliliğiyle raflarda yerini alıyor. Bu hafta katalogda ütü masası, çelik süzgeç, Tefal tavalar, rondo ve saklama kapları gibi pek çok mutfak ve ev eşyası öne çıkıyor.
Teknoloji bölümünde Casper VIA X45 ve VIA M45 cep telefonları ile telefon aksesuarları dikkat çekerken, kış sezonuna özel ısıtıcı modelleri, polar üstler, battaniyeler ve pijama takımları da yer alıyor.
Çocuk reyonunda ise oyuncak ev, Hot Wheels arabalar, LEGO setleri, büyük peluşlar ve yaratıcı oyun setleri geniş bir seçenek sunuyor.
Peki 12 Aralık BİM'e başka hangi ürünler gelecek?
İşte 12 Aralık BİM kataloğu 2025...
BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU
Kelebek Kurutmalık 679 TL
Ütü Masası 849 TL
Cam Pipet Ve Fırça Seti 49 TL
2'li Ayaklı Kristal Su Bardağı 139 TL
6'lı Cam Kahve Yanı Bardak 169 TL
Ayaklı Cam Kupa Çeşitleri 2'li 249 TL
Desenli Ayaklı Fincan Seti 4'lü 599 TL
Cam Salata/Servis Kasesi 129 TL
Manuel Rondo 699 TL
BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU
Casper VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL
Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.990 TL
Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL
Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı 499 TL
Tablet Kalemi 499 TL
Desenli Telefon Kılıfları 149 TL
Telefon Kılıf Süsleri 139 TL
Figürlü Kulaklık Kılıfları 159 TL
BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU
60312 LEGO City Polis Arabası 399 TL
42164 LEGO Technic Arazi Yarışı Arabası 699 TL
42163 LEGO Technic Ağır is Buldozeri 395 TL
10967 LEGO DUPLO Polis Motosikleti 399 TL
11039 LEGO Classic Yiyecek Arkadaşlar 419 TL
42622 LEGO Friends Macera Kampı Okculuk Alanı 539 TL
31160 LEGO Creator Uçak: Yarış Uçağı 599 TL
40460 LEGO Botanicals Gül 599 TL
BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
Fanlı Konvektör 1.750 TL
9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL
Fanlı Isıtıcı 649 TL
Dikey Isıtıcı 1.850 TL
BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU
Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 259 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın-Erkek 289 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL
Tek Kişilik Battaniye 509 TL
Çift Kişilik Battaniye 549 TL
Dokuma Tv Battaniyesi 189 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 379 TL
BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2025 KATALOĞU
Oyuncak Ev 649 TL
Duvar Halısı 359 TL
Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 87 TL
Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek 299 TL
Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL
Konteyner Taşıyıcı Tır 89 TL
Oyuncak Çöp Kamyonu 169 TL
Lisanslı Sayal “10’’ Kutu Oyunu 119 TL