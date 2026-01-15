Google Haberler

BİM 16 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var?

BİM 16 Ocak 2026 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Televizyondan küçük ev aletlerine, mutfak ve cam ürünlerinden bebek, oyuncak ve tekstil grubuna kadar birçok ürün bu hafta BİM raflarında yerini alıyor. Google TV özellikli 65 inç 4K televizyonlar, şarjlı süpürgeler, Paşabahçe cam ürünleri, bebek ürünleri ve oyuncaklar katalogda öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Peki 16 Ocak Cuma günü BİM’e neler geliyor? İşte öne çıkan ürünler…

BİM 16 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 1

BİM AKTÜEL 16 OCAK 2025 KATALOĞU

Sweat Baby Batik Yumak 139 TL

Lux Baby Yumak 139 TL

Tekli Bebek Body 49 TL

Bebek Flanel Nevresim Seti 329 TL

Bebek Flanel Yastık Kılıfı 69 TL

Bebek Flanel Lastikli Çarşaf 199 TL

Welsoft Bebek Kundak 349 TL

Erkek Çocuk Welsoft Bere 219 TL

Pelüş Figürlü Eldiven 129 TL

Çocuk Pelüş Kulaklık 119 TL

Pelüş Sırt Çantası 219 TL

Bebek Mama Önlüğü 79 TL

1 5
BİM 16 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 2

BİM AKTÜEL 16 OCAK 2025 KATALOĞU

Katlanır Çocuk Küveti 579 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 329 TL

Katlanır Maşrapa 79 TL

Katlanır Su Kovası 219 TL

Dinazor Şeklli Bölmeli Masa 189 TL

Desenli Bebek Basamağı 165 TL

Bebek Banyo / Mama Oturağı 399 TL

Desenli Çocuk Çatal Kaşık Seti 129 TL

Kapaklı Desenli Oyuncak Saklama Kutusu 249 TL

Desenli Mama Takımı 109 TL

Melamin Mama Tabağı 139 TL

Desenli Çöp Kovası 39 TL

Desenli Çamaşır / Oyuncak Sepeti 149 TL

2 5
BİM 16 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 3

BİM AKTÜEL 16 OCAK 2025 KATALOĞU

Yürüme Arkadaşım Sevimli Fil 799 TL

Sesli Hareketli Pelüş Fil 990 TL

Tamamlamalı Magnet Puzzle 139 TL

Pelüş Lama 559 TL

Kuklalı Hikaye Kitapları 179 TL

3 5
BİM 16 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 4

BİM AKTÜEL 16 OCAK 2025 KATALOĞU

Paşabahçe Patissserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Paşabahçe Elysia Sürahi 145 TL

Paşabahçe Leafy Su Şişesi 159 TL

Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 349 TL

Paşabahçe Bouquet Kase 149 TL

Paşabahçe Leafy Tuzluk - Biberlik Seti 95 TL

Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 159 TL

Paşabahçe Petite Patisserie Servis Tabağı 159 TL

Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 249 TL

Paşabahçe Mezze Servis Tabağı 2'li 69 TL

Paşabahçe Tokio Kase / Reçellik 6'lı 149 TL

4 5
BİM 16 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 5

BİM AKTÜEL 16 OCAK 2025 KATALOĞU

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL

TCL 65' 4K HDR Google Tv 29.500 TL

Philips Süpürge 5.490 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL

Philips Doğrayıcı 1.350 TL

Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

Philips Su Isıtıcı 1.190 TL

Range Kablolu Dikey Süpürge 1.250 TL

Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL

Casper Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL

Casper Via S40 Tablet 4.990 TL

Kumtel Şarjlı Tüy Toplayıcı 249 TL

Kumtel Tüy Toplama Cihazı 149 TL

Polosmart Gaming Kulaklık 799 TL

Polosmart Gaming Klavye 549 TL

5 5