BİM 19 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM'de 65 inç ve 43 inç Google TV modellerinden ankastre setlere, elektrikli süpürgelerden ısıtıcılara kadar birçok teknolojik ürün satışa çıkıyor. Mutfak gereçleri, cam saklama kapları, kahve ve çay makineleri, valiz ve kışlık tekstil ürünleri de raflardaki yerini alıyor. Yılbaşı dekorasyonu arayanlar için ışıklı evler, kar küreleri ve süs eşyaları sunulurken, çocuklar için oyuncak setleri ve eğitici ürünler de katalogda yer alıyor.