BİM 19 ARALIK 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var?
BİM 19 Aralık 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Teknolojiden mutfak ürünlerine, beyaz eşyadan yılbaşı dekorasyonuna kadar pek çok ürün bu hafta BİM raflarında yerini alıyor. Televizyon, ankastre set, elektrikli süpürge ve ısıtıcı gibi ürünlerin yanı sıra mutfak gereçleri, ev tekstili, valiz çeşitleri ve oyuncak ürünler de katalogda öne çıkıyor. Peki 19 Aralık'ta BİM'e neler geliyor? İşte detaylar...
BİM 19 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM'de 65 inç ve 43 inç Google TV modellerinden ankastre setlere, elektrikli süpürgelerden ısıtıcılara kadar birçok teknolojik ürün satışa çıkıyor. Mutfak gereçleri, cam saklama kapları, kahve ve çay makineleri, valiz ve kışlık tekstil ürünleri de raflardaki yerini alıyor. Yılbaşı dekorasyonu arayanlar için ışıklı evler, kar küreleri ve süs eşyaları sunulurken, çocuklar için oyuncak setleri ve eğitici ürünler de katalogda yer alıyor.
BİM AKTÜEL 19 ARALIK 2025 KATALOĞU
- Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm 1.490 TL
- Tefal Sahan 22 cm 829 TL
- Benante Örme Hasır Sepet 299 TL
- Benante Boncuk Kulplu Hasır Tepsi 249 TL
- Benante Kiraz Motifli Kupa 189 TL
- Benante 7 Parça Çerezlik Seti 279 TL
- Benante Gold Çatal Kaşık Servis Seti 169 TL
- Çelik Saplı Bambu Servis Gereçleri 59 TL
- Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 89 TL
- Rooc Bıçak Seti 3'lü 219 TL
- Soyacak Seti 3'lü 45 TL
- Nature Love Akasya Peynir Sunum Tablası 349 TL
- Nature Love Temalı Bambu Kürdan Çeşitleri 69 TL
- Senna 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 23.990 TL
- Senna 43' Frameless Full HD QLED Google Tv 9.990 TL
- Heifer Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 3.990 TL
- Polosmart Fs107 Soundbar 699 TL
- Prolone Rgb Işıklı Speaker 1.290 TL
- Nature Love Mantar Masa Lambası 349 TL
- Nature Love Mantar Masa Lamba Abajur 499 TL
- Nature Love Led Işıklı Perde 399 TL
- Nature Love Led Şerit 100'lü 175 TL
- EQ Deco Cam Dekor Aydınlatma 399 TL
- Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası 299 TL
- Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL
- Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
- Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.990 TL
- Heifer Airshape Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.750 TL
- Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.990 TL
- Kumtel Mini Fırın 1.990 TL
- Nordica Tüy Toplama Cihazı 350 TL
- Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 7.999 TL
- Şarjlı Su Pompası 199 TL
- Philips Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
- Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.750 TL
- Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge 2.190 TL
- Natura Love Carusel Müzik Kutusu 299 TL
- Decolove Metal Saksıllı Kokina Çiçeği 99 TL
- Forever Müzikli Işıklı Kar Küresi 279 TL
- Forever Işıklı Kar Küresi 4 cm 99 TL
- Işıklı Kar Küresi 6,5 cm 159 TL
- Işıklı Kar Küresi 8,5 cm 199 TL
- Natura Love 20 Ledli Dekoratif Koni 359 TL
- Natura Love Porselen Led Işıklı Fener 359 TL
- Natura Love Sallanan At Biblo 229 TL
- Natura Love Ledli Katlanabilir Metal Aksesuar 499 TL
- Natura Love Kurşun Asker Biblo 249 TL
- Natura Love Dekoratif Metal Dönme Dolap 279 TL
- Natura Love Seramik Simli Işıklı Yıldız Ev 259 TL
- Natura Love Seramik Işıklı Ev 249 TL
- North Pacific Büyük Boy ABS Valiz 765 TL
- North Pacific Küçük Boy ABS Valiz 575 TL
- Kaşmir Halı Coco Paspas 139 TL
- Mutfak Havlusu Seti 2'li 109 TL
- Baskılı Kumaş Çanta 149 TL
- Runner 129 TL
- Kabin Boy Valiz Kılıfı 139 TL
- Orta Boy Valiz Kılıfı 159 TL
- Büyük Boy Valiz Kılıfı 179 TL
- Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL
- Kadın / Erkek Pijama Takımı 379 TL
- Kadın Punch Nakışlı Terlik 179 TL
- Robo Combat İkili Set 1.750 TL
- Squishmallows 449 TL
- Özel Seri Hot Wheels Arabalar 179 TL