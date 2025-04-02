BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e karavan geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 2 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla BİM'de karavandan araç kayıtlı wifi kameraya, akıllı çocuk saatinden robot süpürgeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; kablosuz motosiklet carplay, çamaşır kurutma makinesi, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi ürünlerde de indirim var. İşte 2 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Karavan 4.0 Metre 329.000 TL
- Karavan 2.80 Metre 179.000 TL
- Araç Kayıtlı wifi Kamera 5.490 TL
1 | 2
BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Çamaşır Makinesi 8 KG 10.990 TL
- Nofrost Buzdolabı 20.990 TL
- 4 Programlı Çamaşır Makinesi 11.990 TL
2 | 2