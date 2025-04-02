  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e karavan geliyor!

BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e karavan geliyor!

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 2 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla BİM'de karavandan araç kayıtlı wifi kameraya, akıllı çocuk saatinden robot süpürgeye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; kablosuz motosiklet carplay, çamaşır kurutma makinesi, buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi ürünlerde de indirim var. İşte 2 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e karavan geliyor! - Resim: 1

BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Karavan 4.0 Metre 329.000 TL

- Karavan 2.80 Metre 179.000 TL

- Araç Kayıtlı wifi Kamera 5.490 TL

1 | 2
BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e karavan geliyor! - Resim: 2

BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU

- Çamaşır Makinesi 8 KG 10.990 TL

- Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

- 4 Programlı Çamaşır Makinesi 11.990 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ
2 | 2