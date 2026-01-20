BİM 20-23 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor?
BİM 20-23 Ocak 2026 haftasının aktüel katalogları yayımladı. Elektronikten beyaz eşyaya, spor ve ev yaşam ürünlerinden mutfak gereçlerine, gıda ve temizlik ürünlerinden tekstil ve oyuncak grubuna kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta BİM raflarında yerini alıyor. 65 inç 4K NanoCell televizyonlar, Redmi cep telefonu, koşu bantları, spin bike, portatif infrared sauna, mutfak ekipmanları ve küçük ev aletleri katalogda öne çıkan ürünler arasında. Ayrıca gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de dikkat çeken fiyatlar yer alıyor. Peki bu hafta BİM'de neler var? İşte öne çıkan ürünler…
BİM AKTÜEL 20 OCAK 2025 KATALOĞU
Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 215 TL
Tuvalet Kağıdı 48'li 319 TL
16'lı Kağıt Havlu 185 TL
Rinso Toz Deterjan 10 kg 339 TL
Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 209 TL
Abc Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 L 209 TL
Yumoş Klasik Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 159 TL
Molfix Bebek Bezi Premium Oksijen 339 TL
Fakir Ahşap Temizleyici 1 L 59,50 TL
Senfoni Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 69 TL
Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 99 TL
Ace Klasik Çamaşır Suyu 5 L 179 TL
Deepfresh Islak Havlu Lovely Babies 27,50 TL
Molped Hijyenik Ped Pure&Soft Gece 30'lu 109 TL
BİM AKTÜEL 20 OCAK 2025 KATALOĞU
Banvit Piliç Baget 1000 g 69,90 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL
Beşler Dana Kangal Sucuk 500 g 279 TL
Altınkaz Kaz Eti 1000 g 499 TL
Akşeker Dana Döner 500 g 249 TL
Lezita Piliç Döner 200 g 49,50 TL
Pek Food Soğanlı Lahmacun 400 g 169 TL
Iff's Böğürtlen 350 g 135 TL
Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peynir 1000 g 259 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 259 TL
İçim Labne 3x180 g 129 TL
BİM AKTÜEL 20 OCAK 2025 KATALOĞU
Yaşam Yulaflı Bisküvi 3x125 g 35 TL
Sırma Aromalı Maden Suyu 1 L 34,50 TL
Züber Buzlu Çay 49 TL
Zühre Ana Karadut Özü 670 g 189 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Kola 4x1 L 95 TL
Kinder Pingui Kinder 4x30 g 89 TL
Osmaneli Ayva Lokumu 400 g 99 TL
Cipso Patates Cipsi 125 g Kaşkaval Peyniri Aromalı 42,50 TL
BİM AKTÜEL 21 OCAK 2025 KATALOĞU
Ev Tipi Portatif Infrared Sauna 95.000 TL
55” İç Mekan 400 Nits LED Ekran 55OVVIN6000 39.500 TL
Creality Ender 3 V3 CoreXZ 3D Yazıcı 15.990 TL
Polosmart Projeksiyon Cihazı 2.990 TL
Kumtel 266L NoFrost Buzdolabı HTMF-270 15.900 TL
Kumtel Çift Kapılı Mini Buzdolabı 6.790 TL
Kumtel Hava Temizleyici ve Vantilatör 2 in 1 4.990 TL
Voit Stride Otomatik Eğimli Koşu Bandı 39.900 TL
Voit SB2000 Ağırlık Sehpası 5.790 TL
Voit SB1000 Mekik Sehpası 4.950 TL
Maxfit BM500 Otomatik Eğimli Koşu Bandı 23.900 TL
Maxfit S1 Spin Bike 5.750 TL
BİM AKTÜEL 23 OCAK 2025 KATALOĞU
Porselen Kahve Fincan Seti 1.150 TL
Porselen Çay Fincan Seti 1.290 TL
Porselen Pasta Tabağı 4'lü 1.890 TL
Karnıyarık Tencere 799 TL
Tava ~26 cm 529 TL
Derin Tencere ~24 cm 799 TL
Sahan ~20 cm 449 TL
Krep Tava ~26 cm 259 TL
Desenli Gravürlü Cam Kupa ~380 cc 75 TL
Saklama Kabı Seti 17 Parça 159 TL
Porselen Tuzluk Biberlik Seti 249 TL
BİM AKTÜEL 23 OCAK 2025 KATALOĞU
LG 65 İnç Nanocell TV 34.990 TL
Xiaomi Redmi 15C Cep Telefonu 13.490 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 16.900 TL
Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL
Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL
Mixfresh 7010h Personel Blender 1.349 TL
Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 9.900 TL
Turbo Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL
Mini Blender Set Trınıty 1.490 TL
Narenciye Sıkacağı 790 TL
BİM AKTÜEL 23 OCAK 2025 KATALOĞU
Titreşimli Masaj Aleti Seti 649 TL
Ağırlık Topu 219 TL
El Kavrama Seti 149 TL
Yoga/Pilates Matı 479 TL
Yoga/Pilates Gergi Bandı 179 TL
Yoga/Pilates Çemberi 229 TL
Pilates/Yoga Barı 209 TL
Elastik Esneme Bandı 129 TL
Dumble Set 249 TL
Egzersiz Direnç Bandı 99 TL
Pilates Topu 259 TL
BİM AKTÜEL 23 OCAK 2025 KATALOĞU
Sporcu Büstiyer 429 TL
Sporcu Tayt 379 TL
Fermuarlı Eşofman Üstü Kadın 489 TL
Eşofman Altı Kadın 359 TL
Yarım Fermuarlı Polar Sweat Erkek 299 TL
Eşofman Altı Erkek 359 TL
Fermuarlı Eşofman Üstü Erkek 489 TL
Pijama Takımı Kadın 379 TL
Pijama Takımı Erkek 379 TL
Yastık Alezi 69 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 299 TL
Spor Çantası 439 TL
BİM AKTÜEL 23 OCAK 2025 KATALOĞU
Squishmallows 449 TL
Dora Yumak 109 TL
Polyester Dikiş İpi ~1000 mt 79 TL
Lastik 3 cm ~10 mt 139 TL
Dikiş İpi ~ 900 mt 119 TL
10’lu Dikiş Seti 149 TL
Yazma İpliği ~ 100 g 55 TL
Şapkalı Manken Bebek 229 TL
Oyuncak Standlı Elektrik Süpürgesi 549 TL
Sevimli Dino Pelüş Oyuncak 475 TL
Prenses Bebekler 259 TL