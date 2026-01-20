Google Haberler

BİM AKTÜEL 20 OCAK 2025 KATALOĞU

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 215 TL

Tuvalet Kağıdı 48'li 319 TL

16'lı Kağıt Havlu 185 TL

Rinso Toz Deterjan 10 kg 339 TL

Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 209 TL

Abc Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 L 209 TL

Yumoş Klasik Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 159 TL

Molfix Bebek Bezi Premium Oksijen 339 TL

Fakir Ahşap Temizleyici 1 L 59,50 TL

Senfoni Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 69 TL

Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 99 TL

Ace Klasik Çamaşır Suyu 5 L 179 TL

Deepfresh Islak Havlu Lovely Babies 27,50 TL

Molped Hijyenik Ped Pure&Soft Gece 30'lu 109 TL

BİM AKTÜEL 20 OCAK 2025 KATALOĞU

Banvit Piliç Baget 1000 g 69,90 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 500 g 279 TL

Altınkaz Kaz Eti 1000 g 499 TL

Akşeker Dana Döner 500 g 249 TL

Lezita Piliç Döner 200 g 49,50 TL

Pek Food Soğanlı Lahmacun 400 g 169 TL

Iff's Böğürtlen 350 g 135 TL

Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peynir 1000 g 259 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 259 TL

İçim Labne 3x180 g 129 TL

BİM AKTÜEL 20 OCAK 2025 KATALOĞU

Yaşam Yulaflı Bisküvi 3x125 g 35 TL

Sırma Aromalı Maden Suyu 1 L 34,50 TL

Züber Buzlu Çay 49 TL

Zühre Ana Karadut Özü 670 g 189 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Kola 4x1 L 95 TL

Kinder Pingui Kinder 4x30 g 89 TL

Osmaneli Ayva Lokumu 400 g 99 TL

Cipso Patates Cipsi 125 g Kaşkaval Peyniri Aromalı 42,50 TL

BİM AKTÜEL 21 OCAK 2025 KATALOĞU

Ev Tipi Portatif Infrared Sauna 95.000 TL

55” İç Mekan 400 Nits LED Ekran 55OVVIN6000 39.500 TL

Creality Ender 3 V3 CoreXZ 3D Yazıcı 15.990 TL

Polosmart Projeksiyon Cihazı 2.990 TL

Kumtel 266L NoFrost Buzdolabı HTMF-270 15.900 TL

Kumtel Çift Kapılı Mini Buzdolabı 6.790 TL

Kumtel Hava Temizleyici ve Vantilatör 2 in 1 4.990 TL

Voit Stride Otomatik Eğimli Koşu Bandı 39.900 TL

Voit SB2000 Ağırlık Sehpası 5.790 TL

Voit SB1000 Mekik Sehpası 4.950 TL

Maxfit BM500 Otomatik Eğimli Koşu Bandı 23.900 TL

Maxfit S1 Spin Bike 5.750 TL

BİM AKTÜEL 23 OCAK 2025 KATALOĞU

Porselen Kahve Fincan Seti 1.150 TL

Porselen Çay Fincan Seti 1.290 TL

Porselen Pasta Tabağı 4'lü 1.890 TL

Karnıyarık Tencere 799 TL

Tava ~26 cm 529 TL

Derin Tencere ~24 cm 799 TL

Sahan ~20 cm 449 TL

Krep Tava ~26 cm 259 TL

Desenli Gravürlü Cam Kupa ~380 cc 75 TL

Saklama Kabı Seti 17 Parça 159 TL

Porselen Tuzluk Biberlik Seti 249 TL

BİM AKTÜEL 23 OCAK 2025 KATALOĞU

LG 65 İnç Nanocell TV 34.990 TL

Xiaomi Redmi 15C Cep Telefonu 13.490 TL

Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 16.900 TL

Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.790 TL

Dijital Mikrodalga Fırın 2.490 TL

Mixfresh 7010h Personel Blender 1.349 TL

Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 9.900 TL

Turbo Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

Mini Blender Set Trınıty 1.490 TL

Narenciye Sıkacağı 790 TL

BİM AKTÜEL 23 OCAK 2025 KATALOĞU

Titreşimli Masaj Aleti Seti 649 TL

Ağırlık Topu 219 TL

El Kavrama Seti 149 TL

Yoga/Pilates Matı 479 TL

Yoga/Pilates Gergi Bandı 179 TL

Yoga/Pilates Çemberi 229 TL

Pilates/Yoga Barı 209 TL

Elastik Esneme Bandı 129 TL

Dumble Set 249 TL

Egzersiz Direnç Bandı 99 TL

Pilates Topu 259 TL

BİM AKTÜEL 23 OCAK 2025 KATALOĞU

Sporcu Büstiyer 429 TL

Sporcu Tayt 379 TL

Fermuarlı Eşofman Üstü Kadın 489 TL

Eşofman Altı Kadın 359 TL

Yarım Fermuarlı Polar Sweat Erkek 299 TL

Eşofman Altı Erkek 359 TL

Fermuarlı Eşofman Üstü Erkek 489 TL

Pijama Takımı Kadın 379 TL

Pijama Takımı Erkek 379 TL

Yastık Alezi 69 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 299 TL

Spor Çantası 439 TL

BİM AKTÜEL 23 OCAK 2025 KATALOĞU

Squishmallows 449 TL

Dora Yumak 109 TL

Polyester Dikiş İpi ~1000 mt 79 TL

Lastik 3 cm ~10 mt 139 TL

Dikiş İpi ~ 900 mt 119 TL

10’lu Dikiş Seti 149 TL

Yazma İpliği ~ 100 g 55 TL

Şapkalı Manken Bebek 229 TL

Oyuncak Standlı Elektrik Süpürgesi 549 TL

Sevimli Dino Pelüş Oyuncak 475 TL

Prenses Bebekler 259 TL

