BİM 23 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e Tiny House Geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 23 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 23 Nisan 2025 tarihi itibarıyla BİM'de tam otomatik espresso makinesinden profesyonel standlı buharlı kırışıklık gidericiye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca; tiny house, elektrikli güveç, buhar kazanlı ütü gibi ürünlerde de indirim var. İşte 23 Nisan 2025 tarihi itibarıyla BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
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BİM 23 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Verandalı Flat Tiny House 610.000 TL
- Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.900 TL
- Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.450 TL
- Kumtel Elektrikli Güveç 990 TL
- Kumtel Buhar Kazanlı Ütü 2.450 TL
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