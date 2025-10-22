BİM 24 Ekim 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta ne geliyor?
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 24 EKİM 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Belirtilen tarihlerde BİM'de 55 inç Senna Ultra HD QLED Google TV, Kumtel ankastre setler, Homend waffle makinesi, Keysmart dikey süpürge ve Philips doğrayıcı gibi pek çok üründe indirim var. Ayrıca Kumtel ısıtıcı çeşitleri, Stanley termos, fitness ekipmanları, Kütahya porselen tabaklar ve kışlık terlik modelleri gibi pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Peki BİM'de 24 Ekim 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var? İşte 24 Ekim BİM kataloğu 2025...
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 24 Ekim 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM raflarında teknolojiden ev aletlerine, ısınma ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok fırsat ürünü yer alıyor.
Belirtilen tarihlerde kataloğun öne çıkan ürünleri arasında 55 inç Senna Ultra HD QLED Google TV, Kumtel ankastre setler, Homend waffle makinesi, Keysmart dikey süpürge ve Philips doğrayıcı dikkat çekiyor. Ayrıca Kumtel ısıtıcı çeşitleri, Stanley termos, fitness ekipmanları, Kütahya porselen tabaklar ve kışlık terlik modelleri gibi pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
Peki BİM'de 24 Ekim 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var?
İşte 24 Ekim BİM kataloğu 2025...
BİM 24 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
- Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL
- Altus Mini Ütü 790 TL
- Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL
- Homend Waffle Makinesi 1.490 TL
- Keysmart Dikey Süpürge 1.299 TL
BİM 24 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL
- Kumtel 11 Dilim Radyatör 2.690 TL
- Kumtel Dikey Isıtıcı 1.849 TL
- Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL
- Kumtel Fanlı Isıtıcı 699 TL
BİM 24 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.890 TL
- El Ayak Bilek Ağırlığı 189 TL
- El Yayı 79 TL
- Sayaçlı El Yayı 99 TL
- Karın Kası Sistemi 259 TL
- Dart Board Set 199 TL
- Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 899 TL
- Ağırlık Fitness Eldiven 159 TL
- Elastik Esneme Bandı 139 TL
BİM 24 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- 3D - 2D Çift Taraflı Puzzle 279 TL
- Kaslı Kostüm 749 TL
- Fresh Metal Burnin Key Arabalar 139 TL
- Maske 219 TL
BİM 24 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Rakle Ayaklı Renkli Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 169 TL
- Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 600 cc 89 TL
- Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz 1050 cc 99 TL
- Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 109 TL
- Paşabahçe Frezya Kase 4'lü 109 TL
BİM 24 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Hisar Optima Düdüklü Tencere 999 TL
- Hisar Optima Kapaklı Çelik Sahan 649 TL
- Hisar Optima Sütlük 429 TL
- Chef's Krep Tava 239 TL
- Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL
- Kapaklı Kase Seti 3'lü 109 TL
BİM 24 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Max Titreşim Veren Masaj Aleti 2.199 TL
- Denge Topu Bosu 1.090 TL
- Max Twister Diski 259 TL
- Max Mini Step Aleti 389 TL
- Max Thigh Master Spor Aleti 119 TL
- Max Pilates / Yoga Topu 259 TL
- Max Pvc Dambıl 1 Kg 149 TL
BİM 24 EKİM 2025 AKTÜEL KATALOĞU