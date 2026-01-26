Google Haberler

BİM 27-30 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor?

BİM, 27-30 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloglarını yayımladı. Bu hafta gıdadan süt ve şarküteri ürünlerine, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektronik ürünlerden ev ve mutfak gereçlerine kadar geniş ürünler yer alıyor. Televizyon, süpürge, buharlı temizlik makineleri, mutfak ekipmanları ve tekstil ürünleri öne çıkan kalemler arasında bulunuyor. Ayrıca atıştırmalık, kahvaltılık, temizlik ve oyuncak gruplarında da dikkat çeken fiyatlar sunuluyor. Peki bu hafta BİM raflarında neler var? İşte öne çıkan ürünler…

BİM 27-30 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor? - Resim: 1

BİM AKTÜEL 27 OCAK 2025 KATALOĞU

Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 279 TL

Sinangil Alpa Un 2 Kg 55 TL

Pastavilla Lazanya 500 g 95 TL

Yayla Bulgur Çeşitleri 35 TL

Kemal Öz Çorum Mantısı 1000 g 52,50 TL

Dudomi Kore Usulü Körili Noodle 5x70 g 49 TL

Tat Domates Püresi 680 g 25 TL

Hasata Kadim Chia & Kinoa Tohumu 250 g 57,50 TL

Hasata Kadim Maş Fasulyesi Karabuğday (Greçka) 500 g 49,50 TL

Dr.Oetker Çikolatalı Muffin 190 g 79,75 TL

Tunas Tahin 1300 g 189 TL

Tunas Pekmez 199 TL

Rem Siyah Zeytin 321-380 Adet/Kg Cam 1000 g 149 TL

1 9
BİM 27-30 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor? - Resim: 2

BİM AKTÜEL 27 OCAK 2025 KATALOĞU

Az Yağlı Süzme Beyaz Peynir 1000 g 129 TL

Teksüt Yarım Yağlı Taze Kaşar 1000 g 299 TL

Taraklı Tam Yağlı Taze Örgü Peyniri 350 g 139 TL

Sancak Kaymaklı Gurme Tam Yağlı Taze Ricotta Peyniri 200 g 67,50 TL

Peymera Krem Peynir 400 g 79 TL

Peysan Tulum Peyniri 400 g 169 TL

Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 g 169 TL

Activia Çilekli ve Sade Yoğurt 400 g 59,50 TL

Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 139 TL

Kajun Time Tavuk Burger 720 g 199 TL

Banvit Piliç Çıtır Kanat 1000 g 179 TL

2 9
BİM 27-30 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor? - Resim: 3

BİM AKTÜEL 27 OCAK 2025 KATALOĞU

Gronala Bar Çeşitleri 79,50 TL

Kuru Kayısı Çeşitleri 129 TL

Kakaolu Fındık Kreması 625 g 189 TL

Orvega Karabuğday Cipsi 34,50 TL

Wefood Yer Fıstığı Ezmesi 300 g 179 TL

Wefood Yer Fıstığı Ezmesi 300 g 39 TL

Çokokrem Kremalı Pötibör Sandviç Bisküvi 229 g 44 TL

Dokuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 98 TL

3 9
BİM 27-30 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor? - Resim: 4

BİM AKTÜEL 28 OCAK 2025 KATALOĞU

Kitaplıklı Çalışma Masası 1.990 TL

Kapaklı Raflı Çalışma Masası 2.190 TL

İki Çekmeceli Komodin 1.790 TL

Çamaşır Makinesi Banyo Dolabı 2.290 TL

2 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.790 TL

3 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 2.490 TL

NoFrost Buzdolabı Key 490 NFE 27.900 TL

NoFrost Buzdolabı Key 430 NFE 22.900 TL

Buzdolabı Key 330 Site 14.900 TL

NoFrost Buzdolabı Key 250 NFE 13.900 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS 14.500 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM 11.900 TL

9 kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM 15.900 TL

Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM 13.500 TL

8 kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM 13.900 TL

4 9
BİM 27-30 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor? - Resim: 5

BİM AKTÜEL 30 OCAK 2025 KATALOĞU

Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED TV 14.490 TL

Buharlı Temizleme Makinesi 4.750 TL

Axen 40 İnç Frameless Android 14 Smart TV 7.590 TL

Döküm Izgaralı Cam Set Üstü Ocak Siyah 2.990 TL

Mini Fırın 1.990 TL

Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.990 TL

El Blender Siyah 490 TL

Baharat Öğütücü 299 TL

Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Toz Torbasız Süpürge XB2122/09/10 4.490 TL

Elektrikli Süpürge CYCLONE 3.249 TL

Kumlu Cam Masa Lambası 749 TL

5 9
BİM 27-30 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor? - Resim: 6

BİM AKTÜEL 30 OCAK 2025 KATALOĞU

Emaye Çaydanlık Takımı 849 TL

Paşabahçe Elysia 6'lı Çay Bardağı 299 TL

6'lı Cam Çay Kaşığı 39 TL

Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 219 TL

4'lü Porselen Pasta Tabağı 349 TL

3'lü Renkli Gravürlü Kahve Yanı Su Bardağı 139 TL

Desenli Cam Ölçü Bardağı 45 TL

Ayaklı Kurabiyelik Küçük Boy 59 TL

Ayaklı Kurabiyelik Büyük Boy 85 TL

Gold Sunum Tepsisi 39 TL

Yuvarlak Tepsi 99 TL

Akasya 2 Katlı Kurabiyelik 349 TL

Kapaklı Taşıma Saplı Kek/Börek Fanusu 99 TL

Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL

6 9
BİM 27-30 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor? - Resim: 7

BİM AKTÜEL 30 OCAK 2025 KATALOĞU

Cam Gravürlü Şekerlik/Lokumluk 85 TL

Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL

Boncuk Kulplu Desenli Porselen Kupa 179 TL

Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 75 TL

3'lü Cam Ayaklı Gravürlü Tatlı Kasesi 139 TL

6'lı Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 239 TL

Altıgen Rende 129 TL

Bambu Bıçak Bileyicili Kesme Tahtası 289 TL

4'lü Bambu Baharat Kaşığı 45 TL

Hasır Çok Amaçlı Kutu/Peçetelik 169 TL

Desenli Badya 45 TL

Modem Düzenleyici Kutu 229 TL

7 9
BİM 27-30 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor? - Resim: 8

BİM AKTÜEL 30 OCAK 2025 KATALOĞU

Çift Kişilik Battaniye 269 TL

Kristal Yumak 99 TL

Oduncu Gömlek Erkek 299 TL

Kışlık Gömlek Erkek 249 TL

Polar Balaklava 79 TL

Polar Boyunluklu Bere 79 TL

Polar Bere 79 TL

Haki Bere 109 TL

Polar Eldiven Kesik Parmak 89 TL

Polar Eldiven 99 TL

Su İticili Eldiven 159 TL

Kulaklık 65 TL

Tam Fermuarlı Polar Erkek 319 TL

Kamuflaj Desenli Terlik Erkek 209 TL

Triko Örgü Model Terlik Kadın 99 TL

Şişme Seyehat Yastığı 99 TL

8 9
BİM 27-30 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor? - Resim: 9

BİM AKTÜEL 30 OCAK 2025 KATALOĞU

3D Puzzle 299 TL

Oyuncak Arabalar 99 TL

Sevimli Robot Köpek 379 TL

Oyuncak Süpermarket Sesli Yazar Kasa 489 TL

Masalı Blok Seti 249 TL

Mini Kent 249 TL

Kristal Puzzle 200 parça 399 TL

Ahşap Öğrenme Kulesi 1.990 TL

Ahşap Tak Çak 169 TL

Koordinasyon Oyunu 229 TL

Lisanslı Puzzle 99 TL

Pelüş Uyku Arkadaşım 459 TL

Barbie Doktor Seti 649 TL

Holografik Kapaklı Günlük Seti 299 TL

9 9