BİM 27-30 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor?
BİM, 27-30 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloglarını yayımladı. Bu hafta gıdadan süt ve şarküteri ürünlerine, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektronik ürünlerden ev ve mutfak gereçlerine kadar geniş ürünler yer alıyor. Televizyon, süpürge, buharlı temizlik makineleri, mutfak ekipmanları ve tekstil ürünleri öne çıkan kalemler arasında bulunuyor. Ayrıca atıştırmalık, kahvaltılık, temizlik ve oyuncak gruplarında da dikkat çeken fiyatlar sunuluyor. Peki bu hafta BİM raflarında neler var? İşte öne çıkan ürünler…
BİM AKTÜEL 27 OCAK 2025 KATALOĞU
Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 279 TL
Sinangil Alpa Un 2 Kg 55 TL
Pastavilla Lazanya 500 g 95 TL
Yayla Bulgur Çeşitleri 35 TL
Kemal Öz Çorum Mantısı 1000 g 52,50 TL
Dudomi Kore Usulü Körili Noodle 5x70 g 49 TL
Tat Domates Püresi 680 g 25 TL
Hasata Kadim Chia & Kinoa Tohumu 250 g 57,50 TL
Hasata Kadim Maş Fasulyesi Karabuğday (Greçka) 500 g 49,50 TL
Dr.Oetker Çikolatalı Muffin 190 g 79,75 TL
Tunas Tahin 1300 g 189 TL
Tunas Pekmez 199 TL
Rem Siyah Zeytin 321-380 Adet/Kg Cam 1000 g 149 TL
BİM AKTÜEL 27 OCAK 2025 KATALOĞU
Az Yağlı Süzme Beyaz Peynir 1000 g 129 TL
Teksüt Yarım Yağlı Taze Kaşar 1000 g 299 TL
Taraklı Tam Yağlı Taze Örgü Peyniri 350 g 139 TL
Sancak Kaymaklı Gurme Tam Yağlı Taze Ricotta Peyniri 200 g 67,50 TL
Peymera Krem Peynir 400 g 79 TL
Peysan Tulum Peyniri 400 g 169 TL
Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 g 169 TL
Activia Çilekli ve Sade Yoğurt 400 g 59,50 TL
Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 139 TL
Kajun Time Tavuk Burger 720 g 199 TL
Banvit Piliç Çıtır Kanat 1000 g 179 TL
BİM AKTÜEL 27 OCAK 2025 KATALOĞU
Gronala Bar Çeşitleri 79,50 TL
Kuru Kayısı Çeşitleri 129 TL
Kakaolu Fındık Kreması 625 g 189 TL
Orvega Karabuğday Cipsi 34,50 TL
Wefood Yer Fıstığı Ezmesi 300 g 179 TL
Wefood Yer Fıstığı Ezmesi 300 g 39 TL
Çokokrem Kremalı Pötibör Sandviç Bisküvi 229 g 44 TL
Dokuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 98 TL
BİM AKTÜEL 28 OCAK 2025 KATALOĞU
Kitaplıklı Çalışma Masası 1.990 TL
Kapaklı Raflı Çalışma Masası 2.190 TL
İki Çekmeceli Komodin 1.790 TL
Çamaşır Makinesi Banyo Dolabı 2.290 TL
2 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.790 TL
3 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 2.490 TL
NoFrost Buzdolabı Key 490 NFE 27.900 TL
NoFrost Buzdolabı Key 430 NFE 22.900 TL
Buzdolabı Key 330 Site 14.900 TL
NoFrost Buzdolabı Key 250 NFE 13.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BMS 14.500 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 BM 11.900 TL
9 kg Çamaşır Makinesi Key 910 CM 15.900 TL
Çamaşır Kurutma Makinesi Key 80 KM 13.500 TL
8 kg Çamaşır Makinesi Key 810 CM 13.900 TL
BİM AKTÜEL 30 OCAK 2025 KATALOĞU
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED TV 14.490 TL
Buharlı Temizleme Makinesi 4.750 TL
Axen 40 İnç Frameless Android 14 Smart TV 7.590 TL
Döküm Izgaralı Cam Set Üstü Ocak Siyah 2.990 TL
Mini Fırın 1.990 TL
Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.990 TL
El Blender Siyah 490 TL
Baharat Öğütücü 299 TL
Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Toz Torbasız Süpürge XB2122/09/10 4.490 TL
Elektrikli Süpürge CYCLONE 3.249 TL
Kumlu Cam Masa Lambası 749 TL
BİM AKTÜEL 30 OCAK 2025 KATALOĞU
Emaye Çaydanlık Takımı 849 TL
Paşabahçe Elysia 6'lı Çay Bardağı 299 TL
6'lı Cam Çay Kaşığı 39 TL
Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 219 TL
4'lü Porselen Pasta Tabağı 349 TL
3'lü Renkli Gravürlü Kahve Yanı Su Bardağı 139 TL
Desenli Cam Ölçü Bardağı 45 TL
Ayaklı Kurabiyelik Küçük Boy 59 TL
Ayaklı Kurabiyelik Büyük Boy 85 TL
Gold Sunum Tepsisi 39 TL
Yuvarlak Tepsi 99 TL
Akasya 2 Katlı Kurabiyelik 349 TL
Kapaklı Taşıma Saplı Kek/Börek Fanusu 99 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL
BİM AKTÜEL 30 OCAK 2025 KATALOĞU
Cam Gravürlü Şekerlik/Lokumluk 85 TL
Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL
Boncuk Kulplu Desenli Porselen Kupa 179 TL
Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 75 TL
3'lü Cam Ayaklı Gravürlü Tatlı Kasesi 139 TL
6'lı Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 239 TL
Altıgen Rende 129 TL
Bambu Bıçak Bileyicili Kesme Tahtası 289 TL
4'lü Bambu Baharat Kaşığı 45 TL
Hasır Çok Amaçlı Kutu/Peçetelik 169 TL
Desenli Badya 45 TL
Modem Düzenleyici Kutu 229 TL
BİM AKTÜEL 30 OCAK 2025 KATALOĞU
Çift Kişilik Battaniye 269 TL
Kristal Yumak 99 TL
Oduncu Gömlek Erkek 299 TL
Kışlık Gömlek Erkek 249 TL
Polar Balaklava 79 TL
Polar Boyunluklu Bere 79 TL
Polar Bere 79 TL
Haki Bere 109 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak 89 TL
Polar Eldiven 99 TL
Su İticili Eldiven 159 TL
Kulaklık 65 TL
Tam Fermuarlı Polar Erkek 319 TL
Kamuflaj Desenli Terlik Erkek 209 TL
Triko Örgü Model Terlik Kadın 99 TL
Şişme Seyehat Yastığı 99 TL
BİM AKTÜEL 30 OCAK 2025 KATALOĞU
3D Puzzle 299 TL
Oyuncak Arabalar 99 TL
Sevimli Robot Köpek 379 TL
Oyuncak Süpermarket Sesli Yazar Kasa 489 TL
Masalı Blok Seti 249 TL
Mini Kent 249 TL
Kristal Puzzle 200 parça 399 TL
Ahşap Öğrenme Kulesi 1.990 TL
Ahşap Tak Çak 169 TL
Koordinasyon Oyunu 229 TL
Lisanslı Puzzle 99 TL
Pelüş Uyku Arkadaşım 459 TL
Barbie Doktor Seti 649 TL
Holografik Kapaklı Günlük Seti 299 TL