BİM 28 Ekim 2025 AKTÜEL KATALOĞU: Gelecek hafta BİM'e hangi ürünler geliyor?
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 28 Ekim 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Gelecek hafta BİM raflarında kişisel bakım ürünlerinden gıda ve temizlik malzemelerine, beyaz eşyadan mutfak gereçlerine kadar yüzlerce fırsat ürünü yer alıyor. Rextorex şampuan, Molfix bebek bezi, Torku kavurma, Yelken kaşar peyniri, Torku Frema kakaolu fındık kreması ve Ariel çamaşır kapsülleri öne çıkan ürünler arasında. Ayrıca Keysmart buzdolabı, çamaşır makinesi, tencere seti ve portmanto gibi ürünler de indirimli fiyatlarla satışta. Peki BİM'de 28 Ekim 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var?
Gelecek hafta BİM raflarında kişisel bakım ürünlerinden gıdaya, temizlikten beyaz eşyaya kadar birçok indirimli ürün dikkat çekiyor.
Kataloğun öne çıkan fırsatları arasında Rextorex şampuan çeşitleri, Molfix bebek bezi, Torku Frema kakaolu fındık kreması, Torku dana kavurma, Yelken taze kaşar peyniri ve Ariel çamaşır kapsülleri yer alıyor.
Ayrıca Keysmart markalı buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve titanyum tencere seti gibi büyük ev ürünleri de avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.
Peki BİM'de 28 Ekim 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var?
İşte 28 Ekim BİM kataloğu 2025...
