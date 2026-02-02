BİM 3-6 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor?
BİM, şubat ayının ilk haftası için geçerli olacak yeni aktüel kataloglarını paylaştı. 3-6 Şubat tarihleri arasında raflarda yer alacak ürünler arasında gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra küçük ev aletleri, elektronik, tekstil ve ev dekorasyonu grupları öne çıkıyor. Televizyon, mutfak aletleri, ankastre setler, saklama ürünleri ve kış sezonuna yönelik tekstil ürünleri dikkat çekerken; atıştırmalık, süt ürünleri ve temel ihtiyaç kalemlerinde de uygun fiyatlar sunuluyor. Peki bu hafta BİM'de neler var? İşte öne çıkan ürünler…
BİM AKTÜEL 3 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Yörükoğlu Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 279 TL
Maret Dana Kavurma 1000 gr 975 TL
Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 299 TL
Yelken Tam Yağlı Taze Kaşar 700 gr 225 TL
Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 199 TL
Er Piliç Piliç Sarma 1000 gr 79,90 TL
Aydoğdu Pekin Ördeği 1000 gr 189 TL
Eker Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 5000 gr 189 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 149 TL
Gedik Piliç Döner 1000 gr 259 TL
Ettat Dana Kebap Döner 450 gr 229 TL
Sultan Dana Kangal Sucuk 500 gr 279 TL
Sek Labne 3x180 gr 119 TL
BİM AKTÜEL 3 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Tayaş Tuvana Dolgulu Kakao Kaplama 1 kg 399 TL
Ülker Coco Star Çikolata Kaplamalı Hindistan Cevizli Bisküvi 154 gr 58 TL
Züber %100 Yer Fıstığı Ezmesi & Peanutzilla Kakaolu Yer Fıstığı Kreması 2x315 gr 390 TL
Fiskobirlik Nuga Fındık Kreması Çeşitleri 350 gr 179 TL
Mc Robin Karamel Soslu Hazır Trileçe Keki 400 gr 199 TL
Eti Çifte Kavrulmuş Etibör 400 gr 46 TL
Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Tablet Çikolata 70 gr 49 TL
Delly Şekersiz Bitter Çikolata Kaplı Pirinç Patlağı 37 gr 39 TL
Ülker Rodeo Sütlü Çikolata Kaplamalı Yer Fıstıklı Karamel Ve Nugalı Bar 45 gr 17,50 TL
Burçak Hindistan Cevizli Portakallı & Elma Sulu Tahıllı Bisküvi 50 gr 17,50 TL
Atıştır Çubuk Kraker 40 gr 3,50 TL
Eti Crax Baharatlı Çubuk Kraker 175 gr 32 TL
Karamel Soslu Eti Puf Gold 20 gr 5 TL
BİM AKTÜEL 3 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Omo Active Toz Deterjan 439 TL
Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 159 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 199 TL
Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 694 ml 29,75 TL
Fax Sıvı Sabun 3000 ml 89 TL
Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 195 TL
Doa Yüzey Temizleyici 79 TL
Shila Mikrofiber Bez 59 TL
Elidor Şampuan 650 ml 149 TL
Queen Desenli Peçete 19,50 TL
Kraft Havlu Peçete Ecco Yeşil Dünya 29,50 TL
Ece 15 m Streç Film 29 TL
Ece 10 m Alüminyum Folyo 59 TL
Sinoz Yoğun Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 50 ml 179 TL
BİM AKTÜEL 4 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Senna 55' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL
Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.290 TL
HAVIT Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL
Polosmart Yaka Kamerası 649 TL
Polosmart Akıllı Saat 249 TL
Polosmart Powerbank Magsafe 5.000 Mah 499 TL
Polosmart Powerbank 20.000 Mah 499 TL
Polosmart Powerbank 10.000 Mah 349 TL
Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 649 TL
Manyetik Telefon tutucu 599 TL
Masaüstü Tripod 399 TL
Magsafe Selfie Işığı 299 TL
BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL
Arzum İstasyon Ütü 3.450 TL
Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL
Keysmart Personal Blender 999 TL
Heifer Çay Makinesi 1.490 TL
Altus Mini Ütü 699 TL
Range Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi 649 TL
Polosmart Vücut Bakım Seti 399 TL
Keysmart Dikey Süpürge 1.390 TL
Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.590 TL
Heifer Saç Düzleştirici Tarak 790 TL
Heifer Saç Maşası 790 TL
Philisp Saç Kurutma Makinesi 790 TL
Oral-B Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 899 TL
BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
SENNA 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV (55UQ9500F) 16.900 TL
DİJİTSU 43 İnç Full HD Google TV (DG27/29000) 9.290 TL
Havit Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık (H612BT Pro) 749 TL
Kablosuz Kulaküstü Kulaklık (Genel Model) 649 TL
Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL
Polosmart Yaka Mikrofonu 649 TL
Akıllı Saat 299 TL
Akıllı Bileklik 299 TL
Powerbank MagSafe 5000 mAh 499 TL
Powerbank 20.000 mAh 499 TL
Powerbank 10.000 mAh 349 TL
Manyetik Telefon Tutucu 599 TL
Masaüstü Tripod 399 TL
MagSafe Selfie Işığı 299 TL
Tablet Telefon Standı 175 TL
Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu 175 TL
Araç Şarj USB Type-C Hızlı 139 TL
Duvar Şarj 20W 219 TL
Duvar Şarj 30W 289 TL
Duvar Şarj 65W 649 TL
Lightning ve Type-C Girişli Kablolu Kulaklık Çeşitleri 129 TL
Şarj Kablosu USB-Type-C / Lightning Çeşitleri 89 TL
BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 145 TL
Ören Bayan Star Yumak 32lü 99 TL
Erkek Jogger Pantolon 379 TL
Kappa Sweatshirt 369 TL
Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Külotlu Çorap 299 TL
Erkek Eldiven 139 TL
Kadın Pelüş Kep 249 TL
Kadın Eldiven 159 TL
Kadın Pelüş Kova Şapka 179 TL
Dagi Kadın / Erkek Pijama Takımı 549 TL
Kadın - Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 299 TL
Molinella Punch Nakışlı Kırlent Kılıfı 239 TL
BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Glass in love Cam Kupa 220 cc 169 TL
Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1300 ml 199 TL
Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 ml 179 TL
Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 650 ml 149 TL
Glass in love Boncuk Kulplu Kupa 189 TL
Glass in love Kalp Desenli Cam Pipet Seti 99 TL
Glass in love Gravürlü Renkli Cam Vazo 129 TL
Rakle Gravürlü Kalp Desenli Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 219 TL
Rakle Gravürlü Kalp Desenli Su Bardağı 2'li 199 TL
Benante Desenli Bambu Servis / Sunum Seti 199 TL
Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 65 TL
Colorina Cam Saklama Kabı 1350 cc 109 TL
BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Tek Fiyat Plastik Ürünler 49 TL
2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 169 TL
Pratik Yumurtalık 129 TL
Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 29 TL
Basmalı El Rondosu 299 TL
Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 319 TL
Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 349 TL
3 Çekmeceli Organizer Kutu 65 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 65 TL
Rooc Bıçak Seti 5'li 149 TL
Kulplu Metal Tepsi 239 TL
Colorina Cam Gravürlü Cam Sabunluk ve Fırçalık Seti 2'li 129 TL
BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
Gold Fotoğraf Çerçevesi 149 TL
Kalp Şekilli Kadife Çerçeve 129 TL
Şekilli Balon Çeşitleri 59 TL
Dekoratif Aydınlatma 179 TL
Dekoratif Cam Mumluk 99 TL