BİM 3-6 ŞUBAT 2026 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? BİM'e neler geliyor?

BİM, şubat ayının ilk haftası için geçerli olacak yeni aktüel kataloglarını paylaştı. 3-6 Şubat tarihleri arasında raflarda yer alacak ürünler arasında gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra küçük ev aletleri, elektronik, tekstil ve ev dekorasyonu grupları öne çıkıyor. Televizyon, mutfak aletleri, ankastre setler, saklama ürünleri ve kış sezonuna yönelik tekstil ürünleri dikkat çekerken; atıştırmalık, süt ürünleri ve temel ihtiyaç kalemlerinde de uygun fiyatlar sunuluyor. Peki bu hafta BİM'de neler var? İşte öne çıkan ürünler…

BİM AKTÜEL 3 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Yörükoğlu Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 279 TL

Maret Dana Kavurma 1000 gr 975 TL

Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 299 TL

Yelken Tam Yağlı Taze Kaşar 700 gr 225 TL

Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 199 TL

Er Piliç Piliç Sarma 1000 gr 79,90 TL

Aydoğdu Pekin Ördeği 1000 gr 189 TL

Eker Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 5000 gr 189 TL

Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 149 TL

Gedik Piliç Döner 1000 gr 259 TL

Ettat Dana Kebap Döner 450 gr 229 TL

Sultan Dana Kangal Sucuk 500 gr 279 TL

Sek Labne 3x180 gr 119 TL

BİM AKTÜEL 3 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Tayaş Tuvana Dolgulu Kakao Kaplama 1 kg 399 TL

Ülker Coco Star Çikolata Kaplamalı Hindistan Cevizli Bisküvi 154 gr 58 TL

Züber %100 Yer Fıstığı Ezmesi & Peanutzilla Kakaolu Yer Fıstığı Kreması 2x315 gr 390 TL

Fiskobirlik Nuga Fındık Kreması Çeşitleri 350 gr 179 TL

Mc Robin Karamel Soslu Hazır Trileçe Keki 400 gr 199 TL

Eti Çifte Kavrulmuş Etibör 400 gr 46 TL

Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Tablet Çikolata 70 gr 49 TL

Delly Şekersiz Bitter Çikolata Kaplı Pirinç Patlağı 37 gr 39 TL

Ülker Rodeo Sütlü Çikolata Kaplamalı Yer Fıstıklı Karamel Ve Nugalı Bar 45 gr 17,50 TL

Burçak Hindistan Cevizli Portakallı & Elma Sulu Tahıllı Bisküvi 50 gr 17,50 TL

Atıştır Çubuk Kraker 40 gr 3,50 TL

Eti Crax Baharatlı Çubuk Kraker 175 gr 32 TL

Karamel Soslu Eti Puf Gold 20 gr 5 TL

BİM AKTÜEL 3 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Omo Active Toz Deterjan 439 TL

Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 159 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 199 TL

Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 694 ml 29,75 TL

Fax Sıvı Sabun 3000 ml 89 TL

Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 2500 ml 195 TL

Doa Yüzey Temizleyici 79 TL

Shila Mikrofiber Bez 59 TL

Elidor Şampuan 650 ml 149 TL

Queen Desenli Peçete 19,50 TL

Kraft Havlu Peçete Ecco Yeşil Dünya 29,50 TL

Ece 15 m Streç Film 29 TL

Ece 10 m Alüminyum Folyo 59 TL

Sinoz Yoğun Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 50 ml 179 TL

BİM AKTÜEL 4 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Senna 55' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.290 TL

HAVIT Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL

Polosmart Yaka Kamerası 649 TL

Polosmart Akıllı Saat 249 TL

Polosmart Powerbank Magsafe 5.000 Mah 499 TL

Polosmart Powerbank 20.000 Mah 499 TL

Polosmart Powerbank 10.000 Mah 349 TL

Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 649 TL

Manyetik Telefon tutucu 599 TL

Masaüstü Tripod 399 TL

Magsafe Selfie Işığı 299 TL

BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

Arzum İstasyon Ütü 3.450 TL

Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

Keysmart Personal Blender 999 TL

Heifer Çay Makinesi 1.490 TL

Altus Mini Ütü 699 TL

Range Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi 649 TL

Polosmart Vücut Bakım Seti 399 TL

Keysmart Dikey Süpürge 1.390 TL

Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.590 TL

Heifer Saç Düzleştirici Tarak 790 TL

Heifer Saç Maşası 790 TL

Philisp Saç Kurutma Makinesi 790 TL

Oral-B Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 899 TL

BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

SENNA 55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV (55UQ9500F) 16.900 TL

DİJİTSU 43 İnç Full HD Google TV (DG27/29000) 9.290 TL

Havit Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık (H612BT Pro) 749 TL

Kablosuz Kulaküstü Kulaklık (Genel Model) 649 TL

Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

Polosmart Yaka Mikrofonu 649 TL

Akıllı Saat 299 TL

Akıllı Bileklik 299 TL

Powerbank MagSafe 5000 mAh 499 TL

Powerbank 20.000 mAh 499 TL

Powerbank 10.000 mAh 349 TL

Manyetik Telefon Tutucu 599 TL

Masaüstü Tripod 399 TL

MagSafe Selfie Işığı 299 TL

Tablet Telefon Standı 175 TL

Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu 175 TL

Araç Şarj USB Type-C Hızlı 139 TL

Duvar Şarj 20W 219 TL

Duvar Şarj 30W 289 TL

Duvar Şarj 65W 649 TL

Lightning ve Type-C Girişli Kablolu Kulaklık Çeşitleri 129 TL

Şarj Kablosu USB-Type-C / Lightning Çeşitleri 89 TL

BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 145 TL

Ören Bayan Star Yumak 32lü 99 TL

Erkek Jogger Pantolon 379 TL

Kappa Sweatshirt 369 TL

Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Külotlu Çorap 299 TL

Erkek Eldiven 139 TL

Kadın Pelüş Kep 249 TL

Kadın Eldiven 159 TL

Kadın Pelüş Kova Şapka 179 TL

Dagi Kadın / Erkek Pijama Takımı 549 TL

Kadın - Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 299 TL

Molinella Punch Nakışlı Kırlent Kılıfı 239 TL

BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Glass in love Cam Kupa 220 cc 169 TL

Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1300 ml 199 TL

Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 ml 179 TL

Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 650 ml 149 TL

Glass in love Boncuk Kulplu Kupa 189 TL

Glass in love Kalp Desenli Cam Pipet Seti 99 TL

Glass in love Gravürlü Renkli Cam Vazo 129 TL

Rakle Gravürlü Kalp Desenli Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 219 TL

Rakle Gravürlü Kalp Desenli Su Bardağı 2'li 199 TL

Benante Desenli Bambu Servis / Sunum Seti 199 TL

Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 65 TL

Colorina Cam Saklama Kabı 1350 cc 109 TL

BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Tek Fiyat Plastik Ürünler 49 TL

2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici 169 TL

Pratik Yumurtalık 129 TL

Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 29 TL

Basmalı El Rondosu 299 TL

Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 319 TL

Çelik Çok Amaçlı Süzgeç 349 TL

3 Çekmeceli Organizer Kutu 65 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü 65 TL

Rooc Bıçak Seti 5'li 149 TL

Kulplu Metal Tepsi 239 TL

Colorina Cam Gravürlü Cam Sabunluk ve Fırçalık Seti 2'li 129 TL

BİM AKTÜEL 6 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Gold Fotoğraf Çerçevesi 149 TL

Kalp Şekilli Kadife Çerçeve 129 TL

Şekilli Balon Çeşitleri 59 TL

Dekoratif Aydınlatma 179 TL

Dekoratif Cam Mumluk 99 TL

