BİM 30 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e çift kişilik yatak geliyor!
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 30 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. 30 Nisan 2025 tarihinde BİM'de bamboo plus bonel yaylı tek kişilik yataktan multi comfort visco torba yaylı çift kişilik yatağa kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 30 Nisan 2025 tarihinde BİM'de raflardaki yerini alacak indirimli ürünler...
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BİM 30 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL
Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.750 TL
Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6.290 TL
Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.590 TL
Voyage Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 2.190 TL
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