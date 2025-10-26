BİM 31 Ekim 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de bu hafta neler var? Neler geliyor?
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 31 Ekim 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM raflarında teknoloji, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, tekstil ve oyuncak kategorilerinde birbirinden cazip indirimler yer alıyor. LG 55 inç 4K NanoCell TV, DeLonghi tam otomatik kahve makinesi, Fakir halı yıkama makinesi, Arnica elektrikli süpürge ve Keysmart mini buzdolabı öne çıkan ürünler arasında. Ayrıca Chef’s Pro tencere setleri, LAV cam ürünleri, Lotto spor ayakkabılar ve çocuk oyuncakları da dikkat çekiyor. Peki BİM'de 28 Ekim 2025 tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var?
BİM 31 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu, teknolojiden ev tekstiline kadar geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Kataloğun öne çıkan fırsatları arasında LG 55 inç NanoCell TV, Senna 50 inç Google TV, DeLonghi kahve makinesi, Fakir halı yıkama makinesi ve Arnica şarjlı süpürge bulunuyor.
Ev ihtiyaçlarına yönelik ürünlerde Chef’s Pro tencere seti, Boxerly balık tavası, LAV cam saklama kapları ve Keysmart mini buzdolabı dikkat çekerken; Lotto spor ayakkabılar, polar kıyafetler, oyuncak mutfak setleri ve lisanslı metal arabalar da çocuklar ve yetişkinler için cazip seçenekler arasında yer alıyor.
Peki 31 Ekim BİM'e başka hangi ürünler gelecek?
İşte 28 Ekim BİM kataloğu 2025...
BİM AKTÜEL 31 EKİM 2025 KATALOĞU
- Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
- LG 55' 4K HDR10 Nanocell Tv 32.900 TL
- Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.490 TL
- Range Usb Şarjlı Led Masa Lambası 1.099 TL
- Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 8.999 TL
- Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.290 TL
- Nordica Dijital Zamanlayıcı Küp 199 TL
- Kumtel Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı 2.990 TL
- Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL
- Arnica Solara Dikey Şarjlı Süpürge 6.990 TL
- Elektrikli Çocuk Scooter 7.500 TL
BİM AKTÜEL 31 EKİM 2025 KATALOĞU
- Chef's Pro Karnıyarık Tencere 529 TL
- Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 499 TL
- Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 149 TL
- Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 6'lı 175 TL
- Benante Kahve Fincan Seti 4'lü 475 TL
- Rakle Çay Bardağı Seti 3'lü 135 TL
- Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 6'lı 189 TL
- Kapaklı Mikser Kabı 75 TL
- Rendeli Saklama Karıştırma Kabı 159 TL
- Kek / Cupcake Fanusu 99 TL
- Bonera Çift Taraflı Balık / Börek Tavası 349 TL
BİM AKTÜEL 31 EKİM 2025 KATALOĞU
- Lotto Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 699 TL
- Lotto Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 329 TL
- Erkek Oduncu Gömlek 289 TL
- Kadın Oduncu Gömlek 279 TL
- Erkek Kışlık Gömlek 249 TL
- Erkek Kadın / Erkek Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt 279 TL
- Kadın / Erkek Pijama Takımı 399 TL
- Kadın Çilek Desenli Terlik 169 TL
- Erkek Pike Pantolon 319 TL
- Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 225 TL
- Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 299 TL
BİM AKTÜEL 31 EKİM 2025 KATALOĞU
- LAV Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 125 TL
- 12 Parça Kahve Fincan Seti 349 TL
- 12 Parça Zoe Çay Seti 279 TL
- 3'lü Kulplu Çay Bardağı 99 TL
BİM AKTÜEL 31 EKİM 2025 KATALOĞU
- Lisanslı Metal Arabalar 219 TL
- Oyuncak Mutfak Seti 869 TL
- Sesli Dönüşen Robot 299 TL
- Ahşap Puzzle 69 TL
- Romörklü Pilli Traktör Seti 349 TL
- Oyuncak Pet Seti 129 TL