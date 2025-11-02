BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var?
Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 7 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM raflarında ev elektroniğinden mutfak eşyalarına, tekstil ürünlerinden oyuncaklara kadar onlarca farklı kategoride indirimli ürünler müşterileri bekliyor. 22.900 TL’ye Senna 65 inç QLED Google TV, 7.990 TL’ye Casper VIA A40 cep telefonu, Philips marka elektrikli ev aletleri, Tefal düdüklü tencere ve Wok tava dikkat çeken fırsatlar arasında. Ayrıca oyuncak setleri, kışlık tekstil ürünleri ve uygun fiyatlı mutfak gereçleri de öne çıkıyor. Peki BİM'de 7 Kasım'da hangi ürünlerde indirim var?
BİM 7 Kasım 2025 Aktüel Kataloğu, teknoloji meraklılarından ev alışverişini uygun fiyatla yapmak isteyenlere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında Senna 65 inç QLED Google TV, Casper VIA A40 akıllı telefon, Philips toz torbasız süpürge, Korkmaz elektrikli düdüklü tencere ve Tefal mutfak ürünleri yer alıyor.
Ev tekstilinde çift kişilik nevresim seti, battaniye ve pijama takımları dikkat çekerken; oyuncak kategorisinde Barbie bebekler, metal arabalar ve interaktif oyun setleri çocukları sevindirecek. Ayrıca Chef’s bıçak setleri, paslanmaz çelik tencereler, elektrikli küçük ev aletleri ve uygun fiyatlı ev dekorasyon ürünleri de bu haftanın fırsatları arasında bulunuyor.
Peki 7 Kasım BİM'e başka hangi ürünler gelecek?
İşte 7 Kasım BİM kataloğu 2025...
BİM AKTÜEL 7 KASIM 2025 KATALOĞU
- Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL
- Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL
- Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici 4.990 TL
- Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici 1.190 TL
- Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.190 TL
- Onvo Mekanik Tost Makinesi 2.290 TL
- Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.490 TL
- Kumtel Mini Ütü 799 TL
- Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
- Kumtel Cam Doğrayıcı 1.190 TL
- Dijital Mutfak Tartısı 199 TL
- Polosmart Smart Tartı 499 TL
- Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL
- Senna 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 22.900 TL
- Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL
- Tv Arkası Led Aydınlatma 199 TL
- Para Sayma Makinesi 2750 TL
- Tefal Simplicty Wok Tava 999 TL
- Tefal Düdüklü Tencere 5.750 TL
- Tefal Simplicty Tava 32 cm 849 TL
- Tefal Simplicty Krep Tava 649 TL
- Tefal Simplicty Tava 24 cm 629 TL
- Bonera Tava Seti 2'li 499 TL
- Bonera Sahan 219 TL
- Bonera Wok Tava 309 TL
- Kahve Fincan Seti 399 TL
- Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1800 cc 329 TL
- Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 cc 279 TL
- Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 550 cc 229 TL
- English Home 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 799 TL
- Philips Azur Buharlı Ütü 2.090 TL
- Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL
- Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL
- Philips Su Isıtıcı 990 TL
- Philips Süpürge 5.490 TL
- Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL
- Philips Dikey Şarjlı Süpürge 9.450 TL
- Philips Doğrayıcı 1.450 TL
- Philips Kablolu Epilatör 899 TL
- Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL
- Chef's Tek Fiyat Bıçak / Soyacak Çeşitleri 99 TL
- Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 0,5 Litre 39 TL
- Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 3 Litre 99 TL
- Hazneli Rende 159 TL
- Kağıt Sufle Kabı 29 TL
- Dikdörtgen Metal Sunum Tepsisi 35 TL
- Dikdörtgen Metal Tepsi 45 TL
- Basmalı Otomatik Çırpıcı 45 TL
- Çift Kişilik Battaniye 549 TL
- Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL
- Tek Kişilik Battaniye 499 TL
- Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 139 TL
- Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL
- Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL
- Flanel Yastık Kılıfı 129 TL
- Wellsoft Kırlent Kılıfı 159 TL
- El Havlusu 45 TL
- Yüz Havlusu 85 TL
- Benante 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL
- Kadın Pijama Takımı 359 TL
- Takla Atan Yarış Seti 449 TL
- Metal Model Arabalar 89 TL
- Denge Oyunu 169 TL
- Pelüş Ördek 379 TL
- Kurbağa Oyunu 289 TL