BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var?

Binlerce kişinin merakla beklediği BİM 7 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM raflarında ev elektroniğinden mutfak eşyalarına, tekstil ürünlerinden oyuncaklara kadar onlarca farklı kategoride indirimli ürünler müşterileri bekliyor. 22.900 TL’ye Senna 65 inç QLED Google TV, 7.990 TL’ye Casper VIA A40 cep telefonu, Philips marka elektrikli ev aletleri, Tefal düdüklü tencere ve Wok tava dikkat çeken fırsatlar arasında. Ayrıca oyuncak setleri, kışlık tekstil ürünleri ve uygun fiyatlı mutfak gereçleri de öne çıkıyor. Peki BİM'de 7 Kasım'da hangi ürünlerde indirim var?

BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 1

BİM 7 Kasım 2025 Aktüel Kataloğu, teknoloji meraklılarından ev alışverişini uygun fiyatla yapmak isteyenlere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında Senna 65 inç QLED Google TV, Casper VIA A40 akıllı telefon, Philips toz torbasız süpürge, Korkmaz elektrikli düdüklü tencere ve Tefal mutfak ürünleri yer alıyor.

BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 2

Ev tekstilinde çift kişilik nevresim seti, battaniye ve pijama takımları dikkat çekerken; oyuncak kategorisinde Barbie bebekler, metal arabalar ve interaktif oyun setleri çocukları sevindirecek. Ayrıca Chef’s bıçak setleri, paslanmaz çelik tencereler, elektrikli küçük ev aletleri ve uygun fiyatlı ev dekorasyon ürünleri de bu haftanın fırsatları arasında bulunuyor.

BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 3

Peki 7 Kasım BİM'e başka hangi ürünler gelecek?

İşte 7 Kasım BİM kataloğu 2025...

BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 4

BİM AKTÜEL 7 KASIM 2025 KATALOĞU

- Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 9.750 TL

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici 4.990 TL

Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici 1.190 TL

Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.190 TL

Onvo Mekanik Tost Makinesi 2.290 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.490 TL

Kumtel Mini Ütü 799 TL

Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

Kumtel Cam Doğrayıcı 1.190 TL

Dijital Mutfak Tartısı 199 TL

Polosmart Smart Tartı 499 TL

BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 5

BİM AKTÜEL 7 KASIM 2025 KATALOĞU

Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL

Senna 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 22.900 TL

Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL

Tv Arkası Led Aydınlatma 199 TL

Para Sayma Makinesi 2750 TL

BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 6

BİM AKTÜEL 7 KASIM 2025 KATALOĞU

Tefal Simplicty Wok Tava 999 TL

Tefal Düdüklü Tencere 5.750 TL

Tefal Simplicty Tava 32 cm 849 TL

Tefal Simplicty Krep Tava 649 TL

Tefal Simplicty Tava 24 cm 629 TL

Bonera Tava Seti 2'li 499 TL

Bonera Sahan 219 TL

Bonera Wok Tava 309 TL

Kahve Fincan Seti 399 TL

Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1800 cc 329 TL

Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 cc 279 TL

Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 550 cc 229 TL

English Home 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 799 TL

BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 7

BİM AKTÜEL 7 KASIM 2025 KATALOĞU

Philips Azur Buharlı Ütü 2.090 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL

- Philips Su Isıtıcı 990 TL

Philips Süpürge 5.490 TL

Philips Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

Philips Dikey Şarjlı Süpürge 9.450 TL

Philips Doğrayıcı 1.450 TL

Philips Kablolu Epilatör 899 TL

BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 8

BİM AKTÜEL 7 KASIM 2025 KATALOĞU

Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL

Chef's Tek Fiyat Bıçak / Soyacak Çeşitleri 99 TL

Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 0,5 Litre 39 TL

Vip Ahmet Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 3 Litre 99 TL

Hazneli Rende 159 TL

Kağıt Sufle Kabı 29 TL

Dikdörtgen Metal Sunum Tepsisi 35 TL

Dikdörtgen Metal Tepsi 45 TL

Basmalı Otomatik Çırpıcı 45 TL

BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 9

BİM AKTÜEL 7 KASIM 2025 KATALOĞU

Çift Kişilik Battaniye 549 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL

Tek Kişilik Battaniye 499 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 139 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

Flanel Yastık Kılıfı 129 TL

Wellsoft Kırlent Kılıfı 159 TL

El Havlusu 45 TL

Yüz Havlusu 85 TL

Benante 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL

Kadın Pijama Takımı 359 TL

BİM 7 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'de neler var? - Resim: 10

BİM AKTÜEL 7 KASIM 2025 KATALOĞU

Takla Atan Yarış Seti 449 TL

Metal Model Arabalar 89 TL

Denge Oyunu 169 TL

Pelüş Ördek 379 TL

Kurbağa Oyunu 289 TL

