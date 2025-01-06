BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Ocak Salı günü A101 markette neler var?
Zincir marketlerin kampanyaları indirimli alışveriş yapmak isteyenlerin vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BİM’in 14 Ocak 2025 Perşembe tarihli Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı. BİM markette bu hafta et ve süt ürünlerinden makyaj malzemelerine, atıştırmalıklardan temizlik ürünlerine pek çok indirimli ürün yer alacak. Peki 14 Ocak Salı gününün BİM katalog ürünleri neler? 14 Ocak'ta BİM'e hangi ürünler geliyor? İşte BİM Haftanın Önerileri aktüel kataloğundaki indirimli ürünlerin tam listesi...
BİM, 14 Ocak 2025 Aktüel Kataloğu ile Salı indirim kampanyalarını yine dikkat çeken ürünlerle sürdürüyor. Temel ihtiyaçlara yönelik özenle hazırlanan bu katalog 21 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.
Yeni kataloğun detaylarında, Haftanın Önerileri etiketiyle öne çıkan ve temel ihtiyaç kategorisinde yer alan birçok ürün dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında, et ve et ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılık çeşitlerinden soğuk ve sıcak içeceklere kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor.
• Familia Kağıt Havlu 6’lı 65,00 TL
• Duru Şampuan 700 ml 39,00 TL
• Oral-B Diş Macunu 85 ml 35,00 TL
• Maybelline Likit Mat Ruj 289,00 TL
• Familia Tuvalet Kağıdı 12’li 85,00 TL
• Morfose Fön Suyu 240 ml 99,00 TL
• Hobby Sıvı Sabun 1.000 ml 35,00 TL
• Nivea Micellar Water 400 ml 89,00 TL
• Oral-B Kürdanlı Diş İpi 50 m 35,00 TL
• Hyper Klasik Çamaşır Suyu 4L 57,50 TL
• Nivea Yüz Bakım Kremi 100 ml 89,00 TL
• Kotex İnce Günlük Ped 15 Adet 15,00 TL
• Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı 4L 117,50 TL
• Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 4L 129,00 TL
• Jenny & Willy Islak Havlu 4×52’li 59,50 TL
• Maybelline Maskara Falsies Surreal 199,00 TL
• Abc Botanics 5L Çamaşır Yumuşatıcı 109,00 TL
• Oral-B Şarjlı Diş Fırçası – Starter Pack 750,00 TL
• Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 295,00 TL
• Kotex Natural Hijyenik Ped Gece 18 Adet 47,50 TL
• Bingo Bulaşık Makinesi Kapsülü Pro 90’lı 199,00 TL
• Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 5L 148,50 TL
• Cif Yüzey Temizleyici Krem Peeling 2×750 ml 129,00 TL
• Peros Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı 2×960 ml 129,00 TL
• Bingo Toz Deterjan Renkliler ve Beyazlar 10 kg 295,00 TL
• Dost 1L Salep 49,50 TL
• IFFS 350 g Vişne 69,00 TL
• Sek 3×180 g Labne 87,50 TL
• Sek %0,5 Yağlı 1L Süt 21,50 TL
• IFFS 350 g Böğürtlen 89,00 TL
• Erpiliç 1 kg Bütün Piliç 69,90 TL
• İçli Köfte 320 g Gurme 68,00 TL
• IFFS 350 g Dilim Çilek 49,50 TL
• Sek 300 ml Naneli Ayran 9,90 TL
• Dost 2L Ayran %1,2 Yağlı 42,50 TL
• Sek 400 g Süzme Yoğurt 42,50 TL
• Aknaz 500 g Lor Peyniri 47,50 TL
• Yörükoğlu 1 kg Tereyağı 295,00 TL
• Kaanlar 400 g Beyaz Peynir 69,90 TL
• Kerem 200 g Ballı Kaymak 52,50 TL
• Danette 4×70 g İkili Puding 39,00 TL
• Sek 3 kg Tam Yağlı Yoğurt 107,00 TL
• Erpiliç 1 kg Soslu Piliç Kanat 109,00 TL
• Erpiliç 1 kg Piliç Çıtır Burger 119,00 TL
• Torku 350 g Dana Kokteyl Sosis 99,50 TL
• Keskinoglu 700 g Piliç Çıtır Fileto 85,00 TL
• Yörükoğlu 5 kg Yarım Yağlı Yoğurt 149,00 TL
• Aknaz 1,5 kg Yarım Yağlı Tost Peyniri 249,00 TL
• Dost 1L Ballı & Propolisli Pastörize Süt 37,50 TL
• Yörükoğlu 1 kg Tam Yağlı Kaşar Peyniri 229,00 TL
• Lokman Özbek 400 g Dana Kangal Sucuk 169,00 TL