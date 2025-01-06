BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Ocak Salı günü A101 markette neler var?

BİM , 14 Ocak 2025 Aktüel Kataloğu ile Salı indirim kampanyalarını yine dikkat çeken ürünlerle sürdürüyor. Temel ihtiyaçlara yönelik özenle hazırlanan bu katalog 21 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Yeni kataloğun detaylarında, Haftanın Önerileri etiketiyle öne çıkan ve temel ihtiyaç kategorisinde yer alan birçok ürün dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında, et ve et ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılık çeşitlerinden soğuk ve sıcak içeceklere kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor.