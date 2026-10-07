Bir devir sona erdi: Lionel Messi Arjantin Milli Takımı’na veda etti
Arjantin futbolunun efsane ismi Lionel Messi, 21 yıllık milli takım kariyerine nokta koydu. Benin karşısında son kez Arjantin formasını giyen Messi, 3-0 kazanılan karşılaşmada bir gol ve iki asistle vedasını yaptı. 39 yaşındaki yıldız, milli formayla çıktığı 207 maçta 125 gole imza attı.
Arjantin futbolunda bir dönem sona erdi. Lionel Messi, Benin ile oynanan dostluk maçında milli takım formasını son kez giydi.
Buenos Aires'teki 85 bin kişilik Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletler 4 dakika içinde tükenirken, Messi'nin milli takımda birlikte forma giydiği çok sayıda eski takım arkadaşı da tribündeki yerini aldı.
Arjantin'in 3-0 kazandığı karşılaşmada Messi, 71'inci dakikada penaltıdan milli takım kariyerinin son golünü kaydetti. Yıldız futbolcu ayrıca iki golün de asistini yaptı.
10'uncu dakikada oyun durdu
Messi'nin Arjantin Milli Takımı'nda yıllarca taşıdığı 10 numaralı formaya atıfta bulunularak karşılaşmanın 10'uncu dakikasında oyun durduruldu. Tribünleri dolduran taraftarlar Messi'yi ayakta alkışladı.
Maçın ardından statta dron ve ışık gösterileri düzenlenirken Messi, her zaman milli takımın yanında olacağını ve bundan sonra Arjantin'in bir taraftarı olarak takımı desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.
“Artık zamanının geldiğini anlıyorum”
Veda kararının kendisi için kolay olmadığını belirten Messi, milli takım formasına her zaman büyük bağlılık duyduğunu ifade etti.
Messi, uzun süre düşündükten sonra ayrılık kararı aldığını belirterek, bu kararın kendisini derinden etkilediğini ancak artık zamanının geldiğini düşündüğünü söyledi. Arjantin forması için her zaman mücadele ettiğini vurgulayan Messi, arkasından milli takımda yer almayı hak eden çok sayıda yetenekli genç oyuncunun geldiğine dikkat çekti.
Yıldız futbolcu, önlerinde zorlu dönemler olabileceğini belirterek, milli takımın başarısız olmasını isteyenlere bu tatmini yaşatmamaları gerektiğini de ifade etti.
21 yılda 207 maç, 125 gol
Messi, Arjantin A Milli Takımı formasını ilk kez 2005 yılında Budapeşte'de giydi. Milli formayla 21 yıla yayılan kariyerinde 207 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 125 gol kaydetti.
Milli takım kariyerinin ilk dönemlerinde büyük turnuvalardaki şampiyonluk özlemi nedeniyle eleştirilerle karşılaşan Messi, son yıllarında Arjantin'le önemli başarılara imza attı.
Arjantin, Messi'nin kaptanlığında 2021 Copa America'yı kazanırken, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da 36 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.
10 numarayı emekli etme planına FIFA engeli
Arjantin Futbol Federasyonu daha önce Messi'nin 10 numaralı formasını ömür boyu emekli etmek istediğini açıklamıştı. Ancak FIFA'nın resmi turnuvalardaki forma numaralarına ilişkin düzenlemeleri bu planın uygulanmasına engel oluşturuyor.
FIFA kurallarına göre milli takımların turnuva kadrolarında belirlenen aralıktaki forma numaralarını eksiksiz şekilde tahsis etmesi gerekiyor.
Arjantin daha önce Diego Maradona'nın ardından da 10 numaralı formayı emekli etmek istemiş ancak FIFA'nın düzenlemeleri nedeniyle bu talep hayata geçirilememişti.