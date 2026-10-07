Bir devir sona erdi: Lionel Messi Arjantin Milli Takımı’na veda etti

Messi, uzun süre düşündükten sonra ayrılık kararı aldığını belirterek, bu kararın kendisini derinden etkilediğini ancak artık zamanının geldiğini düşündüğünü söyledi. Arjantin forması için her zaman mücadele ettiğini vurgulayan Messi, arkasından milli takımda yer almayı hak eden çok sayıda yetenekli genç oyuncunun geldiğine dikkat çekti.

Yıldız futbolcu, önlerinde zorlu dönemler olabileceğini belirterek, milli takımın başarısız olmasını isteyenlere bu tatmini yaşatmamaları gerektiğini de ifade etti.