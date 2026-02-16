Google Haberler

Brezilya’da Rio Karnavalı samba geçitleriyle başladı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde Sambadrom’da düzenlenen samba okulları geçit törenleriyle Rio Karnavalı resmen başlarken, etkinlik binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Brezilya’da Rio Karnavalı samba geçitleriyle başladı - Resim: 1

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Sambadrom’da düzenlenen samba okulları geçit törenlerinin açılışı yapıldı. 

Brezilya’da Rio Karnavalı samba geçitleriyle başladı - Resim: 2

Rio Karnavalı’nın başlangıcını simgeleyen etkinliğe, Brezilya’dan ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katıldı.

Brezilya’da Rio Karnavalı samba geçitleriyle başladı - Resim: 3
Brezilya’da Rio Karnavalı samba geçitleriyle başladı - Resim: 4
Brezilya’da Rio Karnavalı samba geçitleriyle başladı - Resim: 5
Brezilya’da Rio Karnavalı samba geçitleriyle başladı - Resim: 6
Brezilya’da Rio Karnavalı samba geçitleriyle başladı - Resim: 7
