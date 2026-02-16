Brezilya’da Rio Karnavalı samba geçitleriyle başladı
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde Sambadrom’da düzenlenen samba okulları geçit törenleriyle Rio Karnavalı resmen başlarken, etkinlik binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi bir araya getirdi.
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Sambadrom’da düzenlenen samba okulları geçit törenlerinin açılışı yapıldı.
Rio Karnavalı’nın başlangıcını simgeleyen etkinliğe, Brezilya’dan ve dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katıldı.
