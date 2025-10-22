Bu akşam Kuruluş Orhan var mı? Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?
Bugün çarşamba ve Kuruluş Osman'ın başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Diziyi sabırsızlıkla bekleyenler tarihleri öğrenmeye çalışırken "Bu akşam Kuruluş Orhan var mı" sorusunu sıkça yöneltiyor.
Kuruluş Osman sona erdi sırada Kuruluş Orhan hikayesi var. Kadro tamamen değişirken özellikle tarih dizisi sevenler yeni proje için heyecan içerisinde... Fragmanlar yayınlanırken projenin başlangıç tarihi sıklıkla araştırılıyor. Dillerden düşemeyen soru ise "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak" şeklinde...
Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?
ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Orhan bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi 29 Ekim Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak.
Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal dizide yer alacak.