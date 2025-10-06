Bu hafta Kuruluş Orhan başlıyor mu? Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı mı?
Kuruluş Orhan için artık nefesler tutuldu. Yeni projenin ilk fragmanı yayınlanırken özellikle tarih dizilerine ilgi duyanlar dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Bu hafta aramalr iyice hızlanmış durumda... Peki yayın tarihi belli oldu mu?
Kuruluş Orhan birbirinden ünlü isimlerle ekranlara "merhaba" demeye hazırlanıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun "Orhan" karakterine hayat vereceği projenin ilk fragmanı geldi. Fragman ilgiyle izlenirken şimdi diziseverler "Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?
Kuruluş Orhan bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin 15 Ekim Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.
Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal dizide yer alacak.