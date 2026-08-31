Çalışmak için ABD’ye gideceklere 15 avantajlı şehir
ABD’de iş arayanların rotası yalnızca Silikon Vadisi’ne çıkmıyor. Yeni sıralama; iş bulma olanağını, satın alma gücünü, kariyerde ilerlemeyi, iş güvencesini ve yaşam koşullarını birlikte değerlendirdi.
ABD’de çalışmak isteyenler için hazırlanan yeni endeks, 228 büyük metropolü 40 ayrı ölçüt üzerinden karşılaştırdı. Ücretin yanında iş bulma şansı, iş-yaşam dengesi, kariyer hareketliliği ve ekonomik fırsatların geniş kesimlere yayılması da sıralamada belirleyici oldu.
Bu nedenle en yüksek maaşı sunan teknoloji merkezleri ilk sıraları tamamen kaplayamadı. Boston dengeyi en iyi kuran kent olarak zirveye yerleşirken, Burlington, Madison ve Rochester gibi görece küçük merkezler dev metropollerin önüne geçti.
Boston–Cambridge–Newton
Boston bölgesi, tek bir alanda birinci olmadığı hâlde tüm başlıklarda güçlü performans sergileyerek ilk sırayı aldı. Kariyer hareketliliğinde ikinci, ücrette altıncı sırada bulunan bölge; iş güvencesi, fırsat ve yaşam koşullarında da dengeli bir tablo sundu.
Sıralama, yüksek ücret kadar iş değiştirme ve ilerleme imkânının da etkili olduğunu ortaya koyuyor. Boston’ın üniversite, sağlık ve teknoloji eksenli iş ekosistemi bu dengeyi destekleyen başlıca unsur olarak öne çıkıyor.
Washington–Arlington–Alexandria
Washington metropolü kariyer hareketliliğinde ülke genelinde ilk sırada yer aldı. Ücrette üçüncü, ekonomik fırsatta altıncı sıraya çıkan bölge; farklı sektörlerde iş değiştirmek veya kariyerde ilerlemek isteyenler için güçlü bir merkez görünümü veriyor.
Kamu, danışmanlık, teknoloji ve profesyonel hizmetlerin yoğunluğu, bölgede geniş bir işveren havuzu oluşturuyor. Buna karşılık iş kalitesi ve güvenliği ölçütünde ilk 20’nin gerisinde kalması dikkat çekti.
Burlington–South Burlington
Vermont’taki Burlington, listenin en büyük sürprizlerinden biri oldu. İş bulma olanağında birinci, ekonomik fırsatta ikinci ve iş kalitesi ile güvencesinde üçüncü sıraya yerleşerek toplamda üçüncülüğe çıktı.
Küçük ölçeğine rağmen işgücü piyasasının sıkı olması, iş arayanların elini güçlendiriyor. Yüksek maaşlı kıyı kentlerinin önüne geçen Burlington, fırsatların daha geniş kesimlere yayıldığı bir çalışma hayatı sunuyor.
San Jose–Sunnyvale–Santa Clara
Silikon Vadisi’nin merkezi San Jose, ücret başlığında ülke birincisi oldu. İş-yaşam dengesi de üçüncü sırada yer aldı. Buna rağmen toplam listede dördüncülükte kaldı.
Bunun temel nedeni ekonomik fırsat başlığında 24. sıraya düşmesi. Yüksek teknoloji ücretleri güçlü görünse de pahalı yaşam koşulları, bu gelirin çalışanlar için yarattığı avantajı sınırlıyor.
San Francisco–Oakland–Fremont
San Francisco bölgesi ücrette ve iş kalitesi ile güvencesinde dördüncü sırada yer aldı. Teknoloji, finans ve girişimcilik ekosistemi, nitelikli çalışanlar için güçlü bir kariyer alanı oluşturuyor.
Ancak iş bulma olanağında 21. sırada kalması, büyük işveren yoğunluğunun tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Yaşam maliyeti ve işgücü piyasasındaki rekabet, kentin toplam puanını aşağı çekti.
Madison
Wisconsin’in başkenti Madison, iş bulma olanağında ikinci sıraya çıktı. İş kalitesi ve güvencesinde altıncı, ekonomik fırsatta sekizinci sırada yer alan kent, listenin dengeli küçük merkezlerinden biri oldu.
Üniversite ve sağlık sektörü etrafında büyüyen iş yapısı, Madison’ı daha istikrarlı bir kariyer rotasına dönüştürüyor. Şehir, büyük teknoloji merkezlerinin dışında seçenek arayanlar için öne çıkıyor.
Rochester
Minnesota’daki Rochester, ekonomik fırsatlar başlığında ülke birincisi oldu. İş bulma olanağında sekizinci, ücrette dokuzuncu ve iş kalitesinde 10. sıraya yerleşti.
Kentteki kazanımların belirli bir çalışan grubunda toplanmaması, Rochester’ı sıralamada yukarı taşıdı. Sağlık ve eğitim ağırlıklı iş yapısı, daha geniş kesimlere ulaşan bir çalışma düzeni sunuyor.
Seattle–Tacoma–Bellevue
Seattle, ücret başlığında ikinci sıraya yerleşerek San Jose’nin hemen arkasından geldi. Yüksek teknoloji ücretleri, kenti ABD’nin en güçlü gelir merkezlerinden biri hâline getiriyor.
Buna karşın iş bulma olanağında 23., iş-yaşam dengesinde 22. ve ekonomik fırsatta 21. sırada kaldı. Seattle’ın tablosu, yüksek maaşın her çalışan için aynı ölçüde avantaj yaratmadığını gösteriyor.
Austin–Round Rock–San Marcos
Teksas’ın teknoloji merkezi Austin, ücrette beşinci, iş-yaşam dengesinde yedinci ve kariyer hareketliliğinde 11. sırada yer aldı. Hızla büyüyen şehir, büyük şirketlerin yeni yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
Ancak iş kalitesi ve güvencesinde 25., ekonomik fırsatta yine 25. sırada kalması önemli bir uyarı veriyor. Büyüyen iş piyasası ile çalışanların elde ettiği güvence arasında belirgin bir fark bulunuyor.
Charlottesville
Virginia’daki Charlottesville, iş kalitesi ve güvencesinde ülke birincisi oldu. İş bulma olanağında altıncı sıraya yerleşen kent, istikrarlı çalışma ortamıyla öne çıktı.
Bununla birlikte ücret başlığında 25. sırada kalması, listenin yalnızca gelir odaklı olmadığını gösteriyor. Charlottesville, yüksek kazançtan çok güvenli ve sürdürülebilir iş arayanların dikkatini çekiyor.
Fargo
Kuzey Dakota’daki Fargo, iş bulma olanağında dördüncü, iş-yaşam dengesinde ikinci sırada yer aldı. Küçük ölçeğine rağmen işgücü piyasasının canlılığı, kenti ilk 15’e taşıdı.
Kısa ulaşım süreleri ve yaşam düzeni Fargo’nun güçlü tarafları arasında bulunuyor. Buna karşılık iş kalitesi ve ekonomik fırsatta üst sıralara çıkamaması, kentin sınırlı yönünü oluşturuyor.
Omaha
Nebraska’daki Omaha, kariyer hareketliliğinde sekizinci, iş bulma olanağında dokuzuncu sıraya çıktı. Büyük kıyı kentlerine göre daha ölçülü yaşam giderleri, kente avantaj sağlıyor.
İş-yaşam dengesi ve ekonomik fırsat ölçütlerinde de ilk 20 içinde kalan Omaha, özellikle uzun vadeli kariyer planı yapanlar için dengeli bir alternatif olarak görülüyor.
Albany–Schenectady–Troy
New York eyaletinin başkenti Albany ve çevresi, ekonomik fırsatta üçüncü sıraya yerleşti. İş kalitesi ve güvencesinde 12. sırada bulunan bölge, gelir ve istihdam olanaklarının daha geniş kesimlere yayılmasıyla dikkat çekiyor.
Buna karşılık iş-yaşam dengesi ölçütünde 23. sırada kalması, kentteki yaşam maliyeti ve günlük koşulların çalışanlar için zayıf nokta olduğunu gösteriyor.
Cedar Rapids
Iowa’daki Cedar Rapids, iş bulma olanağında yedinci, iş-yaşam dengesinde dokuzuncu ve ekonomik fırsatta 11. sıraya çıktı. Kent, küçük metropollerin iş piyasasındaki gücünü gösteren örneklerden biri oldu.
Ücret seviyesi ilk sıralarda yer almasa da fırsat, yaşam dengesi ve istikrarın birlikte sunulması Cedar Rapids’i öne taşıdı.
Minneapolis–St. Paul–Bloomington
Minneapolis bölgesi, altı başlığın tamamında dengeli puan alan daha büyük metropollerden biri oldu. Ekonomik fırsatta 10. sıraya çıkan kent, toplam sıralamada 15’inciliğe yerleşti.
Ücret, iş kalitesi, kariyer geçişi ve yaşam koşullarında orta-üst sıralarda kalması, Minneapolis’i tek bir özelliğe değil genel dengeye göre tercih edilebilecek şehirlerden biri hâline getirdi.