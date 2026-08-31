Çalışmak için ABD’ye gideceklere 15 avantajlı şehir

Boston–Cambridge–Newton





Boston bölgesi, tek bir alanda birinci olmadığı hâlde tüm başlıklarda güçlü performans sergileyerek ilk sırayı aldı. Kariyer hareketliliğinde ikinci, ücrette altıncı sırada bulunan bölge; iş güvencesi, fırsat ve yaşam koşullarında da dengeli bir tablo sundu.

Sıralama, yüksek ücret kadar iş değiştirme ve ilerleme imkânının da etkili olduğunu ortaya koyuyor. Boston’ın üniversite, sağlık ve teknoloji eksenli iş ekosistemi bu dengeyi destekleyen başlıca unsur olarak öne çıkıyor.