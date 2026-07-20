Çin’de tayfuna girmek 235 dolar
Hangzhou’daki afet simülasyon merkezi, katılımcıları saatte 165 kilometreye ulaşan rüzgâr, sağanak yağmur ve yüzlerce ton suyla oluşturulan yapay sellere sokuyor. Bir günlük eğitimin bedeli 1.599 yuan olurken merkez 160 bini aşkın ziyaretçi çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Çin, aşırı hava olaylarına karşı hazırlığı yalnızca kamu politikası olarak değil yeni bir hizmet alanı olarak da büyütüyor. Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde faaliyet gösteren afet simülasyon merkezi, katılımcılara tayfun, dağ seli ve kent baskını koşullarını kontrollü ortamda yaşatıyor.
Merkez, iklim risklerinin günlük hayata ve yerel ekonomilere etkisinin daha görünür hale geldiği bir dönemde öne çıktı. Eğitim programları ailelerden şirket ekiplerine, okullardan kamu kurumlarına kadar geniş bir kitleye hitap ederken afet farkındalığını ücretli deneyim modeline dönüştürüyor.
Hangzhou’da afet provası
Hangzhou’daki tesis, katılımcılara gerçek bir tayfun gününde karşılaşılabilecek fiziksel koşulları yapay olarak sunuyor. Eğitim parkurunda yüksek rüzgâr, yoğun yağış, görüş kaybı ve ani su yükselmesi aynı senaryo içinde bir araya getiriliyor.
Merkez, klasik sınıf eğitiminden farklı olarak refleks ve dayanıklılık testi niteliği taşıyor. Çin’de son yıllarda artan aşırı yağışlar ve tayfunlar, bu tür uygulamalı eğitimlere olan ilgiyi de artırdı.
Rüzgâr 165 kilometreye çıkıyor
Tesisin en dikkat çekici bölümlerinden birinde rüzgâr hızı saatte 165 kilometreye kadar yükseliyor. Katılımcılar bu alanda yürümeye, denge kurmaya ve görüşün zayıfladığı koşullarda hareket etmeye çalışıyor.
Bu hız, güçlü tayfunların kıyı bölgelerinde yaratabildiği baskıyı hissettirmeyi amaçlıyor. Eğitim yöneticileri, fiziksel deneyimin yalnızca bilgilendirme değil risk algısını değiştirme aracı olarak görüldüğünü belirtiyor.
Dağ seli 900 ton suyla geliyor
Merkezde dağ seli senaryosu için yaklaşık 900 ton su kullanılıyor. Kurulan sistem, kısa sürede gelen yoğun akışın yamaç ve dere hattı boyunca nasıl tehlike yarattığını gösterecek biçimde tasarlandı.
Dağlık alanlarda yaşayanlar ve kırsal bölgelerde çalışanlar için bu bölüm ayrı önem taşıyor. Çin’de aşırı yağış sonrası meydana gelen ani seller, son yıllarda can kaybı ve altyapı hasarı açısından daha sık gündeme geliyor.
Kent baskını 400 tonluk yük taşıyor
Kentsel sel senaryosunda ise yaklaşık 400 ton su devreye alınıyor. Sistem, sokak seviyesinde hızla yükselen suyun araçlar, yaya hareketi ve tahliye kararları üzerindeki etkisini canlandırıyor.
Kentlerde görülen su baskınları, yalnızca altyapı sorunu olarak değil iş gücü kaybı, lojistik aksama ve sigorta maliyeti açısından da önem taşıyor. Tesisin bu bölümü, özellikle aileler ve öğrenciler için en öğretici alanlardan biri olarak öne çıkıyor.
Bir günlük bedel 1.599 yuan
Merkezde tam günlük eğitimin fiyatı 1.599 yuan, yani yaklaşık 235 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu fiyat seviyesi, tesisin yalnızca kamu hizmeti mantığıyla değil deneyim ekonomisine dayalı bir modelle çalıştığını gösteriyor.
Ücret, Çin’de orta gelir grubuna hitap eden özel deneyim harcamalarıyla benzer bir seviyede yer alıyor. Afet hazırlığı ile eğlenceye yakın deneyim unsurlarının aynı pakette buluşması, merkezin ticari yönünü güçlendiriyor.
Katılım 160 bini aştı
Tesis, Mayıs 2025’te açılmasından bu yana 160 binden fazla kişiyi ağırladı. Kısa sayılabilecek bir sürede ulaşılan bu sayı, afet odaklı deneyim merkezlerine yönelik talebin güçlü seyrettiğine işaret ediyor.
Ziyaretçi akışının yalnızca yerel halkla sınırlı kalmadığı, başka bölgelerden de katılım geldiği belirtiliyor. Yüksek ilgi, benzer merkezlerin başka şehirlerde kurulmasına yönelik planları hızlandırmış durumda.
Beş yeni merkez yolda
İşletmeciler, gelecek üç yıl içinde Çin genelinde beş yeni tesis açmayı planlıyor. Yeni merkezlerin farklı iklim risklerine göre uyarlanması ve bölgesel afet karakterine göre kurgulanması hedefleniyor.
Genişleme planı, afet hazırlığı alanının yeni bir yatırım başlığına dönüştüğünü gösteriyor. Eğitim, turizm, yerel yönetim iş birlikleri ve kurumsal güvenlik programları bu modelin gelir alanlarını oluşturabilir.
Temmuzda altı tayfun bekleniyor
Çin’de temmuz ayı için altı tayfun beklentisi bulunuyor. Bu tahmin, yaz aylarında kıyı kentlerinde ve taşkın riski taşıyan bölgelerde hazırlık çalışmalarının neden öne çıktığını da açıklıyor.
Tayfun sezonunun sert geçmesi halinde bu tür merkezlere ilgi daha da artabilir. Önümüzdeki dönemde ziyaretçi sayısı, yeni tesis yatırımları ve yerel yönetimlerin afet eğitimi politikaları yakından izlenecek.