Çin’de tayfuna girmek 235 dolar

Çin, aşırı hava olaylarına karşı hazırlığı yalnızca kamu politikası olarak değil yeni bir hizmet alanı olarak da büyütüyor. Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde faaliyet gösteren afet simülasyon merkezi, katılımcılara tayfun, dağ seli ve kent baskını koşullarını kontrollü ortamda yaşatıyor.

Merkez, iklim risklerinin günlük hayata ve yerel ekonomilere etkisinin daha görünür hale geldiği bir dönemde öne çıktı. Eğitim programları ailelerden şirket ekiplerine, okullardan kamu kurumlarına kadar geniş bir kitleye hitap ederken afet farkındalığını ücretli deneyim modeline dönüştürüyor.