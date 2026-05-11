Cumhuriyet Müzesi’nde anlamlı buluşma! Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Kerkez’i ağırladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i Cumhuriyet Müzesi’nde ağırladı. II. TBMM Binası olarak uzun yıllar hizmet veren tarihi yapıda gerçekleşen ziyarette, kültürel mirasın korunması ve milli hafızanın gelecek nesillere aktarılması vurgusu öne çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile birlikte Cumhuriyet tarihinin simge yapılarından biri olan Cumhuriyet Müzesi’ni ziyaret etti. Uzun yıllar II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası olarak kullanılan tarihi yapıda gerçekleştirilen buluşmada, Türkiye’nin demokrasi tarihi ve kültürel mirası ön plana çıktı.
Ziyaret kapsamında Cumhuriyet dönemine ait belge, fotoğraf, eşya ve tarihi eserlerin sergilendiği bölümler gezildi. Bakan Ersoy ve Yargıtay Başkanı Kerkez, Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık eden salonlarda incelemelerde bulunurken, müzede sürdürülen koruma ve sergileme çalışmaları hakkında da bilgi aldı.
Görüşmede kültürel mirasın korunmasının yanı sıra tarih bilincinin yeni nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Cumhuriyet Müzesi’nin yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda milli hafızayı canlı tutan sembolik bir mekan olduğu vurgulandı.
Bakan Ersoy, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Müzesi’nin millet iradesine ev sahipliği yapan özel bir yapı olduğunu belirtti. Ersoy, ortak değerler ve kültürel miras üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek Yargıtay Başkanı Kerkez’e nazik ziyareti için teşekkür etti.
Cumhuriyet Müzesi’nde gerçekleşen ziyaret, Türkiye’nin tarihi mirasının korunmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Kültür ve tarih odaklı bu tür buluşmaların, milli hafızanın güçlenmesine ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunduğu değerlendiriliyor.