Damada 20 milyon TL nakit, geline kilolarca altın takıldı! 500 kilo et yediler
Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen düğün, takılan takılarla gündem oldu. Damada yaklaşık 20 milyon TL nakit, geline ise kilolarca altın takılırken, para sayma makinesi kuruldu, paralar bavullarla taşındı. Binlerce kişinin katıldığı organizasyonda yarım tondan fazla et tüketildi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen düğün, takılan nakit para ve altın miktarıyla dikkat çekti.
Düğünde gerçekleştirilen takı töreninde damada yaklaşık 20 milyon TL nakit, geline ise kilolarca altın takıldı.
Takı merasiminde para sayma makinesi kullanılırken, sayılan paralar daha sonra bavullara yerleştirildi.
İlçede düzenlenen kır düğününe Van başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden binlerce davetli katıldı.
Yoğun ilgi gören organizasyonda konuklara ikram edilmek üzere yarım tondan fazla et tüketildi.
Yerel sanatçıların sahne aldığı düğünde davetliler saatlerce halay çekti.
Düğünün ardından damadın babası Nihat Avcı ile Esra ve Serhat Avcı çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.
Avcı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin düğünlerine katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtirken, genç çift de ailelerine ve davetlilere destekleri için teşekkür mesajı yayımladı.