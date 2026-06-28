Deneme üretimi kazanca dönüştü: Sarımsağın tarladaki kilosu 190 TL

"Ortalama 180-190 liraya tarlada alıyorlardı"

Piyasaya dair konuşan Galip Gencer, "Ortalama 180-190 liraya tarlada alıyorlardı. Tohumluk olarak biz 250'ye aldık geçen sene ama bu sene pazar nasıl kurulur, kaç para olur onu piyasa bilir. Bu sene onuncu ayda ektik sarımsağı. Baharda ekilir ama onuncu ayda ekilen sarımsak daha kaliteli oluyor, masrafı daha düşük oluyor. Öbürünü on kere sulaman gerekir bunu beş suyla kurtarabiliyorsun" dedi.

En büyük zorluğun bakım olduğunun altını çizen Galip Gencer, işçilik dışında bir sorun olmadığını söyledi. Öte yandan Gencer soğanda olduğu gibi işçiliğin, ilacın sarımsakta da kullanılabildiğini dile getirdi.