Depremde ağır hasar görmüştü: Kahramanmaraş Ulu Cami, Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açıldı
6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Kahramanmaraş Ulu Cami, yaklaşık 1,5 yıl süren kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Asırlık hafızayı yeniden ayağa kaldırdık” diyerek tarihi yapının Kadir Gecesi’nde cemaatle buluştuğunu duyurdu.
Kahramanmaraş’ın en önemli tarihî ve kültürel simgelerinden biri olan Ulu Cami, 6 Şubat 2023 depremlerinde aldığı ağır hasarın ardından yürütülen titiz restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla cami, İslam dünyası için büyük öneme sahip Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Asırlık hafızayı yeniden ayağa kaldırdık” sözleriyle tarihi yapının yeniden hayat bulduğunu duyurdu.
Kahramanmaraş’ın tarihî dokusunda önemli bir yere sahip olan Ulu Cami’nin yeniden ibadete açılması, şehir için sembolik bir anlam taşıyor. Bakan Ersoy, paylaşımında Dulkadiroğlu döneminin simge eserlerinden biri olan caminin aslına uygun şekilde ihya edildiğini belirtti. Restorasyon sürecinde beden duvarlarından minaresine, mihrap bölümünden hünkâr mahfilindeki çeşmeye kadar birçok bölümün kapsamlı biçimde yenilendiğini ifade eden Ersoy, çalışmaların Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı.
Ulu Cami’nin tarihi, 15. yüzyıla kadar uzanıyor. Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında inşa edilen cami, daha sonra 1500’lü yıllarda Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletildi. Yüzyıllardır Kahramanmaraş’ın dini ve kültürel yaşamında merkezi bir rol oynayan yapı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen büyük depremler sırasında ağır hasar aldı ve kapsamlı bir restorasyon sürecine ihtiyaç duydu.
Depremin ardından başlatılan restorasyon süreci yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Çalışmaların ilk aşamasında bilim insanlarından oluşan bir kurul oluşturularak yapının korunmasına yönelik detaylı incelemeler yapıldı. Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulu’nun onayına sunuldu. Onayların ardından cami üzerinde jeoradar taramaları gerçekleştirildi ve yapının mevcut durumu detaylı şekilde analiz edildi.
Restorasyon sürecinde caminin özgün mimari kimliğinin korunmasına büyük önem verildi. Yapının beden duvarları ve kolonlarında askılama işlemleri yapılırken, özgün yapı dokusunun zarar görmemesi için enjeksiyon teknikleri kullanıldı. Ayrıca statik güçlendirme amacıyla sürekli zıvana, kenet ve gergi sistemleri devreye alındı. Bu çalışmalar sayesinde tarihi yapının hem dayanıklılığı artırıldı hem de gelecek nesillere güvenli şekilde aktarılması hedeflendi.
Caminin sanat tarihi açısından önemli bölümleri de titizlikle restore edildi. Mihrap bölümü ile hünkâr mahfilinde bulunan çeşme, özgün özelliklerine sadık kalınarak yeniden ihya edildi. Minarede gerçekleştirilen güçlendirme çalışmalarında ise sürekli zıvana ve kenet uygulamaları kullanılarak yapının aslına uygun biçimde yeniden ayağa kaldırılması sağlandı. Ayrıca caminin avlu düzenlemesi ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanarak ziyaretçiler için daha güvenli ve düzenli bir alan oluşturuldu.
Tüm restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş Ulu Cami, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’nde yeniden ibadete açıldı. Böylece yüzyıllardır şehrin dini ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olan bu tarihi yapı, deprem sonrası yürütülen kapsamlı çalışmalar sayesinde yeniden cemaatin hizmetine sunuldu. Ulu Cami’nin yeniden açılması, Kahramanmaraş’ın tarihi mirasının korunması ve yaşatılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.