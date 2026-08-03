8. Şanghay — 77 puan

Şanghay, 77 puanla listenin sekizinci sırasında yer aldı. Kentin en güçlü alanı veri altyapısı, teknoloji kapasitesi, finansman olanakları ve yenilik ekosistemini kapsayan kolaylaştırıcı unsurlar oldu.

Diğer dört alanda liderlik seviyesine ulaşamayan Şanghay, buna rağmen dengeli performansıyla ilk 10’da yer buldu. Çin böylece Pekin ve Şanghay ile sıralamaya iki şehir sokmayı başardı.