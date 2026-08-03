Dünyanın en akıllı 10 şehri belli oldu
Boston Consulting Group, 61 büyük kenti yapay zekâ kullanımı, dijital hizmetler ve yaşam sonuçlarıyla sıraladı. İlk 10’da üç ABD şehri yer alırken İstanbul’ın bulunduğu basamak ve zirvedeki kentin puan farkı dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Boston Consulting Group’un ilk kez hazırladığı Akıllı Şehirler Endeksi, 39 ülkeden 61 büyük kenti mercek altına aldı. Değerlendirmede yaşam sonuçları, strateji, teknoloji kullanımı, çalışma biçimleri ve altyapı-ekosistem kapasitesi olmak üzere beş temel alan kullanıldı.
Toplam 35 göstergeye dayanan çalışma, teknolojinin yalnızca varlığını değil, kent sakinlerinin yaşamına ne ölçüde yansıdığını da değerlendirdi.
İstanbul 52. sırada kaldı
İstanbul, 55 puanla 61 şehir arasında 52. sırada yer aldı. Kentin en güçlü tarafı akıllı şehir stratejisi olurken yaşam sonuçları, uygulama kapasitesi ve kurumlar arası çalışma biçimleri genel sıralamayı aşağı çekti.
İstanbul, strateji alanında endeksin öne çıkan şehirleri arasına girse de bu planların kent sakinlerine ulaşan sonuçlara dönüşmesinde daha uzun bir yol bulunduğuna işaret etti.
10. Seul — 76 puan
Güney Kore’nin başkenti Seul, 76 puanla ilk 10’un son basamağına yerleşti. Kent özellikle uzun vadeli akıllı şehir stratejisi ve kurumların teknoloji projelerini uygulama biçimleriyle güçlü bir görünüm sergiledi.
9. Pekin — 76 puan
Pekin de Seul ile aynı toplam puanı aldı ancak endekste dokuzuncu sıraya yerleşti. Çin’in başkenti, kurumların birlikte çalışma kapasitesi ile veri, teknoloji, finansman ve yetenek ekosisteminde lider olgunluk seviyesine ulaştı.
Kent; yaşam sonuçları, strateji ve teknoloji kullanımı başlıklarında ise hızlanan şehirler grubunda kaldı. Bu dağılım, Pekin’in güçlü altyapısını günlük yaşam sonuçlarına dönüştürme sürecinin sürdüğünü gösterdi.
8. Şanghay — 77 puan
Şanghay, 77 puanla listenin sekizinci sırasında yer aldı. Kentin en güçlü alanı veri altyapısı, teknoloji kapasitesi, finansman olanakları ve yenilik ekosistemini kapsayan kolaylaştırıcı unsurlar oldu.
Diğer dört alanda liderlik seviyesine ulaşamayan Şanghay, buna rağmen dengeli performansıyla ilk 10’da yer buldu. Çin böylece Pekin ve Şanghay ile sıralamaya iki şehir sokmayı başardı.
7. San Francisco — 77 puan
Dünyanın en tanınmış teknoloji merkezlerinden San Francisco’nun ancak yedinci sırada kalması listenin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.
Kent; strateji, çalışma biçimleri ve teknoloji ekosisteminde lider seviyede değerlendirildi. Buna karşılık teknolojik gücün yaşam kalitesine ve kent sakinlerine sağlanan sonuçlara aynı ölçüde yansımaması, genel puanın daha yukarı çıkmasını engelledi.
6. Berlin — 78 puan
Berlin, 78 puanla ilk beşin hemen dışında kaldı. Almanya’nın başkenti, teknolojiyi yaşam kalitesi, ekonomik fırsatlar, sosyal bağlar ve kamu hizmetleriyle ilişkilendiren sonuçlar alanında lider seviyeye ulaştı.
Kurumların çalışma biçimleri de güçlü bulunurken strateji, teknoloji kullanımı ve altyapı-ekosistem kapasitesi hızlanan seviyede değerlendirildi. Berlin, Avrupa’nın ilk 10’daki üç şehrinden biri oldu.
5. Amsterdam — 80 puan
Amsterdam, 80 puanla endeksin lider şehirler grubuna girdi. Kent özellikle kurumlar arası çalışma modeli ile veri, altyapı, finansman, yetenek ve yenilik ekosisteminde yüksek olgunluk sergiledi.
Yaşam sonuçları, strateji ve teknoloji kullanımında da güçlü performans gösteren Amsterdam, beş alan arasında dengeli bir yapı kurmasıyla öne çıktı. Ancak aynı puanı alan üç rakibinin gerisinde beşinci sırada kaldı.
4. Washington — 80 puan
Washington, 80 puanla dördüncü sıraya yerleşti. ABD’nin başkenti; uzun vadeli strateji, kurumların birlikte çalışma kapasitesi ve teknoloji ekosistemi alanlarında lider olgunluk seviyesine ulaştı.
Kent sakinlerine yansıyan sonuçlar ile dijital hizmetlerin kullanımı ise liderliğin bir basamak altında değerlendirildi. Washington’ın performansı, güçlü kamu kurumları ile özel sektör kapasitesinin birlikte hareket etmesinin sıralamadaki önemini gösterdi.
3. New York — 80 puan
New York, 80 puanla dünyanın en akıllı üçüncü şehri oldu. Kent, özellikle yönetim modeli, kurumlar arası iş birliği ve projelerin hayata geçirilme biçiminde endeksin en güçlü şehri olarak öne çıktı.
Veri altyapısı, finansman ve girişimcilik ekosistemi de lider seviyede değerlendirildi. Yaşam sonuçları, strateji ve teknoloji kullanımı ise güçlü olmasına rağmen en yüksek olgunluk grubuna ulaşamadı.
2. Dubai — 80 puan
Dubai, toplam puanda New York ve Washington ile eşit olmasına rağmen ikinci sıraya yerleşti. Kent, dijital kamu hizmetlerinin ve akıllı şehir uygulamalarının benimsenmesi alanında bütün rakiplerini geride bıraktı.
Kurumların projeleri uygulama biçimleri de lider seviyede bulunurken kent sakinlerinin dijital hizmetleri kullanma sıklığı ve memnuniyeti Dubai’nin en güçlü taraflarından biri oldu. Ancak yaşam sonuçları ve altyapı kapasitesi zirve için yeterli olmadı.
1. Londra — 85 puan
Listenin zirvesinde 85 puanla Londra yer aldı. İngiltere’nin başkenti, en yakın rakiplerine beş puan fark atarak endeksin açık lideri oldu. Londra; yaşam sonuçları, strateji, çalışma biçimleri ve altyapı-ekosistem kapasitesi olmak üzere beş alanın dördünde lider olgunluk seviyesine ulaştı. Özellikle yaşam kalitesi ile ekonomik fırsatların kent sakinlerine aktarılmasında en yüksek sonucu elde etti. Teknoloji kullanımı ise liderliğin hemen altında kaldı.