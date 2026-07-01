Dünyanın en güçlü pasaportu İsveç'te
Küresel pasaport endeksi, 2026’da en güçlü 10 pasaporttan 9’unun Avrupa ülkelerine ait olduğunu gösterdi. İsveç ilk sıraya çıkarken ABD 12’nci, Singapur ise 10’uncu sırada yer aldıDünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel pasaport endeksi, 2026 sıralamasında dünyanın en güçlü 10 pasaportundan 9’unun Avrupa ülkelerine ait olduğunu gösterdi. Global Citizen Solutions’ın beşinci yıllık Global Passport Index çalışmasında İsveç ilk sıraya yerleşti. Singapur, ilk 10’a giren tek Avrupa dışı ülke oldu.
Endeks, pasaport gücünü yalnızca vizesiz seyahat kapasitesiyle ölçmüyor. Global Passport Index, vizesiz erişimin yanında yatırım cazibesi ve yaşam kalitesi göstergelerini de hesaba katıyor. ABD ise 2026 listesinde 12’nci sırada yer aldı.
Avrupa ilk 10’da açık ağırlık kurdu
Küresel pasaport endeksi, Avrupa ülkelerinin yalnızca seyahat özgürlüğüyle değil, yaşam kalitesi ve yatırım koşullarıyla da öne çıktığını ortaya koydu. Global Citizen Solutions, vergi ortamı, inovasyon, ekonomik rekabet gücü, sağlık hizmetleri, güvenlik, iklim ve sosyal altyapı gibi başlıkları değerlendirmeye aldı.
Global Citizen Solutions CEO’su Patricia Casaburi, Avrupa’nın endeksin zirvesindeki üstünlüğünü tek bir faktöre değil, dengeli performansa bağladı. Casaburi’ye göre İsveç, İsviçre ve Finlandiya’nın öncülük ettiği Avrupa pasaportları, küresel erişimi yüksek yaşam kalitesiyle birleştirdi.
Singapur, saf seyahat özgürlüğü alanında Avrupa ülkelerinin tamamını geride bıraktı. Bazı Körfez ve Asya ülkeleri de yatırım çekme kapasitesinde Avrupa ülkeleriyle rekabet edebiliyor. Ancak küresel pasaport endeksi, Avrupa’nın vizesiz erişim ile yaşam kalitesini aynı anda en güçlü şekilde sunduğunu gösterdi.
İsveç listenin zirvesine çıktı
İsveç, 2026 küresel pasaport endeksi sıralamasında dünyanın en güçlü pasaportu oldu. Ülke, hareketlilik endeksinde 11’inci, yatırım cazibesinde 9’uncu ve yaşam kalitesinde 2’nci sırada yer aldı. Bu dağılım, İsveç pasaportunun dengeli performansla zirveye çıktığını gösterdi.
İsviçre ikinci sırayı aldı. Ülke hareketlilikte 7’nci, yatırım kategorisinde 2’nci ve yaşam kalitesinde 36’ncı oldu. İsviçre’nin üst sıralardaki konumu, yatırım cazibesindeki güçlü performansla desteklendi.
Finlandiya üçüncü sırada yer aldı. Ülke hareketlilikte 4’üncü, yatırım cazibesinde 28’inci ve yaşam kalitesinde 1’inci sıraya çıktı. Finlandiya’nın birinciliği, yaşam kalitesi göstergesindeki liderliğiyle güç kazandı.
Almanya dördüncü sırada yer aldı
Almanya, 2026 küresel pasaport endeksi sıralamasında 4’üncü sıraya yerleşti. Ülke hareketlilikte 15’inci, yatırım cazibesinde 20’nci ve yaşam kalitesinde 3’üncü oldu. Almanya’nın güçlü yaşam kalitesi puanı, genel sıralamadaki konumunu destekledi.
Hollanda ve Danimarka, beşinciliği paylaştı. İlk 10’daki diğer Avrupa ülkeleri İrlanda, Birleşik Krallık ve Norveç oldu. Singapur ise 10’uncu sırayla Avrupa dışından listeye giren tek ülke konumunda kaldı.
Sıralama, Avrupa pasaportlarının üst düzey erişim ve yaşam standartlarıyla küresel rekabette avantaj sağladığını ortaya koydu. Küresel pasaport endeksi, bu nedenle yalnızca seyahat kolaylığını değil, ülkelerin ekonomik ve sosyal altyapı gücünü de yansıtan bir gösterge haline geliyor.
Birleşik Krallık Brexit etkisiyle ayrıştı
Birleşik Krallık, 2026’da küresel ilk 10 içindeki yerini korudu ve genel sıralamada 8’inci oldu. Global Citizen Solutions, ülkenin yüksek yaşam kalitesi puanının bu konumu desteklediğini belirtti. Ancak hareketlilik sıralaması yaklaşık 30’uncu düzeyde kaldı.
Casaburi, Birleşik Krallık pasaportunun genel gücüne rağmen hareketlilik alanında elit gruptan belirgin şekilde uzaklaştığını ifade etti. Bu farkı Brexit’in sessiz etkisi olarak değerlendirdi. Endeks vizesiz seyahati ölçüyor, ancak Brexit sonrası kaybolan daha geniş hakkı tam yansıtmıyor.
Birleşik Krallık vatandaşları, Avrupa Birliği’nden ayrılık sonrası 27 Avrupa ülkesinde otomatik yaşama, çalışma ve yerleşme hakkını kaybetti. Küresel pasaport endeksi, bu nedenle İngiliz pasaportunun hâlâ güçlü olduğunu ancak AB içi hareketlilik avantajını artık taşımadığını gösteriyor.
ABD beş yılda G7 içinde en sert düşüşü yaşadı
ABD pasaportu, G7 ülkeleri içinde son beş yılda en sert gerilemeyi yaşayan pasaport oldu. Ülke, 2021’de küresel pasaport endeksi sıralamasında 1’inci sıradaydı. Aynı yıl 96,45 ile endeks tarihindeki en yüksek bileşik puanı almıştı.
ABD, 2025’te 14’üncü sıraya kadar geriledi. 2026’da kısmi toparlanma göstererek 12’nci sıraya çıktı. Buna rağmen ülke, önceki liderlik konumunun uzağında kaldı.
Global Citizen Solutions, gerilemede ikili vize uygulamalarının yeniden devreye alınmasının etkili olduğunu bildirdi. Brezilya, geçen nisan ayında Amerikan vatandaşları için vize zorunluluğunu yeniden başlattı. Benzer karşılıklı düzenlemeler, ABD pasaportunun hareketlilik avantajını sınırladı.
İlk 10 sıralaması Avrupa merkezli kaldı
2026 küresel pasaport endeksi sıralamasında İsveç 1’inci, İsviçre 2’nci ve Finlandiya 3’üncü oldu. Almanya 4’üncü sırayı aldı. Hollanda ve Danimarka 5’inci sırayı paylaştı.
İrlanda 7’nci, Birleşik Krallık 8’inci, Norveç 9’uncu ve Singapur 10’uncu sıraya yerleşti. İlk 10’da Avrupa dışından yalnızca Singapur yer aldı. Sonuçlar, Avrupa’nın pasaport gücünde geniş tabanlı üstünlük kurduğunu gösterdi.
Küresel pasaport endeksi, pasaport gücünü giderek daha çok yaşam kalitesi, yatırım cazibesi ve ülke altyapısı üzerinden ölçüyor. Avrupa ülkeleri, bu üç alanı birlikte sunabildikleri için zirvede yoğunlaştı. ABD’nin düşüşü ve Birleşik Krallık’ın Brexit sonrası hareketlilik kaybı ise pasaport gücünün yalnızca vizesiz seyahat sayısıyla açıklanamayacağını ortaya koydu.