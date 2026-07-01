Birleşik Krallık Brexit etkisiyle ayrıştı

Birleşik Krallık, 2026’da küresel ilk 10 içindeki yerini korudu ve genel sıralamada 8’inci oldu. Global Citizen Solutions, ülkenin yüksek yaşam kalitesi puanının bu konumu desteklediğini belirtti. Ancak hareketlilik sıralaması yaklaşık 30’uncu düzeyde kaldı.

Casaburi, Birleşik Krallık pasaportunun genel gücüne rağmen hareketlilik alanında elit gruptan belirgin şekilde uzaklaştığını ifade etti. Bu farkı Brexit’in sessiz etkisi olarak değerlendirdi. Endeks vizesiz seyahati ölçüyor, ancak Brexit sonrası kaybolan daha geniş hakkı tam yansıtmıyor.

Birleşik Krallık vatandaşları, Avrupa Birliği’nden ayrılık sonrası 27 Avrupa ülkesinde otomatik yaşama, çalışma ve yerleşme hakkını kaybetti. Küresel pasaport endeksi, bu nedenle İngiliz pasaportunun hâlâ güçlü olduğunu ancak AB içi hareketlilik avantajını artık taşımadığını gösteriyor.