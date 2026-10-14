Dünyanın en misafirperver ülkeleri ve şehirleri açıklandı: İki zirve değişti

1. Kosta Rika: Dünyanın en misafirperver ülkesi





2026'nın dünyanın en misafirperver ülkesi, 98,67 puanla Kosta Rika oldu. Orta Amerika ülkesi, bu sıralamada zirveye çıkarak dikkat çekti. Ülkede yaygın olarak kullanılan "Pura Vida" ifadesi, yalnızca bir selamlaşma biçimi değil; hayatın olumlu yanlarına odaklanan ve insani ilişkileri önemseyen bir yaşam anlayışını da temsil ediyor. Tropikal ormanları, doğal yaşam alanları ve kıyılarıyla tanınan Kosta Rika, okur oylamasında konukseverlik açısından en yüksek puanı aldı. Böylece 10 ülkeden oluşan küresel listenin lideri belli oldu.