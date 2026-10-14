Dünyanın en misafirperver ülkeleri ve şehirleri açıklandı: İki zirve değişti
Condé Nast Traveller'ın 2026 okur oylamasında dünyanın en misafirperver 10 ülkesi ve 10 şehri belirlendi. Avrupa'dan birçok adres üst sıralara girerken iki listenin de zirvesinde değişim yaşandı. Türkiye ise ilk 10'lara giremedi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
10. Hindistan: Misafirperverlikte ilk 10'a girdi
Dünyanın en misafirperver ülkeleri sıralamasında 95,87 puanla Hindistan 10'uncu oldu. Condé Nast Traveller'ın 6 Ekim'de açıklanan 2026 okur oylaması, ziyaretçilerin karşılaştıkları insanlardan gördükleri yakınlığı ve konukseverliği esas alıyor. Hindistan'da Rajasthan'ın hareketli sokaklarından Kerala'nın sakin yerleşimlerine kadar farklı bölgelerde misafir ağırlama kültürü öne çıkıyor. Ülkenin geniş coğrafyasında ziyaretçilere sunulan yerel yemekler, gelenekler ve günlük yaşama katılma fırsatları bu deneyimin önemli parçaları arasında bulunuyor.
9. Tayland: Güler yüzlü karşılama ilk 10'da
Tayland, 96,00 puanla dünyanın en misafirperver dokuzuncu ülkesi seçildi. Yabancı ziyaretçilerin uzun yıllardır ilgi gösterdiği ülkede konukseverlik, turizm deneyiminin önemli unsurlarından biri olarak görülüyor. Bangkok'un kalabalık sokaklarından güneydeki adalara kadar farklı bölgelerde yerel halkla kurulan iletişim, ziyaretçilerin ülke hakkındaki değerlendirmelerinde öne çıkıyor. Tayland, önceki yıl da ilk 10'da yer almayı başarmıştı. Ülkenin listede yeniden bulunması, turistlerin olumlu karşılama deneyimlerinin devam ettiğine işaret ediyor.
8. Yunanistan listeye girdi
Türkiye'nin komşusu Yunanistan, 96,31 puanla sekizinci sırada yer aldı. Ülkede konukseverlik, yabancı ziyaretçilere yakınlık göstermeyi anlatan geleneksel "philoxenia" anlayışıyla ilişkilendiriliyor. Bu yaklaşım yalnızca turistik işletmelerle sınırlı değil; aile sofralarından küçük yerleşimlerdeki gündelik ilişkilere kadar uzanıyor. Yunanistan'ın 2026 sıralamasındaki ilk 10 ülke arasına girmesi dikkat çekerken Türkiye aynı listeye giremedi. Araştırma, iki ülkenin turizm gelirlerini değil, seyahat eden okurların misafirperverlik değerlendirmelerini ölçüyor.
7. İtalya: Aile ve sofra kültürü öne çıkıyor
İtalya, 96,54 puanla yedinci sıraya yerleşti. Roma, Floransa ve Venedik gibi dünyaca tanınan şehirlerin yanı sıra küçük kasabalarda da güçlü bir yerel yaşam kültürü bulunuyor. Ziyaretçilerin ülkeye ilişkin olumlu değerlendirmelerinde aile ilişkileri, uzun yemek sofraları ve yerel festivaller dikkat çekiyor. İtalya'da geleneksel etkinlikler yalnızca turistlere yönelik organizasyonlar değil, yerel toplulukların gündelik yaşamının da parçası. Bu özellikler, ziyaretçilerin gittikleri yerlerde kendilerini daha kolay kabul görmüş hissetmelerine katkıda bulunuyor.
6. Portekiz: Yerel yaşam turistleri etkiledi
Portekiz, 96,67 puanla dünyanın en misafirperver altıncı ülkesi oldu. Atlas Okyanusu kıyısındaki şehirlerinden iç kesimlerdeki köylere kadar uzanan farklı yerleşimlerde topluluk yaşamı önemli bir yer tutuyor. Yerel pazarlar, aile işletmeleri, geleneksel festivaller ve uzun yemek sofraları, ülkeyi ziyaret edenlerin karşılaştığı sosyal ortamı şekillendiriyor. Portekiz'in listede öne çıkması yalnızca doğal güzellikleriyle ilgili değil. Araştırmanın odağında, ziyaretçilerin karşılaştıkları insanlarla kurabildikleri iletişim ve gördükleri misafirperverlik bulunuyor.
5. Bhutan: Himalayalar'dan ilk beşe girdi
Himalayalar'daki küçük ülke Bhutan, 97,23 puanla beşinci sıraya yerleşti. Ülke, ekonomik büyüklüğün yanında toplumsal mutluluğa verdiği önemle de tanınıyor. Geleneksel yerleşimler, manastırlar ve dağlık coğrafya, ziyaretçilere büyük turizm merkezlerinden farklı bir deneyim sunuyor. Bhutan'ın turizm politikası sürdürülebilirlik anlayışına dayanırken yerel kültürün korunmasına da önem veriliyor. Okur oylamasında ilk beşe girmesi, ülkenin yalnızca manzaralarıyla değil, ziyaretçilere sunduğu karşılama deneyimiyle de dikkat çektiğini gösteriyor.
4. Endonezya: Binlerce adadan güçlü sonuç
Endonezya, 97,50 puanla dördüncü sırada yer aldı. Binlerce adadan oluşan ülkenin farklı bölgelerinde çeşitli kültürler ve yerel gelenekler bulunuyor. Bali'deki topluluk etkinliklerinden Cava'nın geleneksel yerleşimlerine kadar ziyaretçilerin deneyimleri büyük ölçüde değişebiliyor. Buna rağmen konukseverlik, ülkenin farklı bölgelerini birleştiren özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Endonezya'da ortak yardımlaşmayı anlatan "gotong royong" anlayışı, toplumsal ilişkilerde önemli yer tutuyor. Ülke, 2026 sıralamasında ilk üçe oldukça yakın bir puan elde etti.
3. İrlanda: Avrupa'nın en yüksek puanı
İrlanda, 98,39 puanla dünyanın en misafirperver üçüncü ülkesi oldu. Aynı zamanda 2026 küresel sıralamasında Avrupa'nın en yüksek puanını alan ülke konumuna yükseldi. İrlanda'da sohbet, müzik ve topluluk ilişkileri gündelik yaşamın önemli parçaları arasında yer alıyor. Küçük kasabalardan Dublin'in hareketli mahallelerine kadar ziyaretçilerin yerel insanlarla kolay iletişim kurabilmesi, ülkenin konukseverlik algısını güçlendiriyor. İrlanda, sıralamada Portekiz, İtalya ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerini geride bıraktı.
2. Yeni Zelanda: Birinciliği az farkla kaçırdı
Yeni Zelanda, 98,46 puanla ikinci sıraya yerleşti. Ülkenin misafirperverlik anlayışında Māori kültüründeki "manaakitanga" kavramı önemli bir yer tutuyor. Bu kavram, başkalarına özen göstermeyi, saygıyı ve konukseverliği kapsıyor. Dağ köylerinden göl kıyısındaki küçük işletmelere kadar farklı noktalarda ziyaretçilerin karşılaştıkları sosyal ortam, seyahat deneyiminin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni Zelanda, 2026 oylamasında birinciliği yalnızca 0,21 puan farkla kaçırdı. Listenin zirvesine ise Orta Amerika'dan bir ülke yerleşti.
1. Kosta Rika: Dünyanın en misafirperver ülkesi
2026'nın dünyanın en misafirperver ülkesi, 98,67 puanla Kosta Rika oldu. Orta Amerika ülkesi, bu sıralamada zirveye çıkarak dikkat çekti. Ülkede yaygın olarak kullanılan "Pura Vida" ifadesi, yalnızca bir selamlaşma biçimi değil; hayatın olumlu yanlarına odaklanan ve insani ilişkileri önemseyen bir yaşam anlayışını da temsil ediyor. Tropikal ormanları, doğal yaşam alanları ve kıyılarıyla tanınan Kosta Rika, okur oylamasında konukseverlik açısından en yüksek puanı aldı. Böylece 10 ülkeden oluşan küresel listenin lideri belli oldu.
10. Cape Town: Şehirler listesi başlıyor
Ülkeler sıralamasının ardından aynı araştırmanın en misafirperver şehirler listesinde Güney Afrika'nın Cape Town kenti 96,00 puanla 10'uncu oldu. Bu kategori ülkelerden ayrı değerlendirildiği için puanlar ortak bir sıralama oluşturmuyor. Atlas Okyanusu kıyısındaki şehir, Masa Dağı ve çevresindeki doğal güzellikleriyle tanınıyor. Yerel toplulukların bir araya geldiği geleneksel yemek etkinlikleri ve açık hava yaşamı, ziyaretçilerin sosyal deneyiminde önemli yer tutuyor. Cape Town, 2025'te üçüncü sıradayken bu yıl 10'unculuğa geriledi.
9. Bangkok: Tayland iki listede birden
Tayland'ın başkenti Bangkok, 96,16 puanla dünyanın en misafirperver dokuzuncu şehri seçildi. Böylece Tayland, hem ülkeler hem de şehirler sıralamasında ilk 10'a girmeyi başardı. Bangkok'un yoğun trafiği, hareketli pazarları ve kalabalık sokakları ziyaretçileri ilk anda zorlayabilse de yerel halkın yardımı seyahat deneyimini kolaylaştırabiliyor. Geleneksel mahalleler, sokak yemekleri ve günlük ticaret yaşamı, turistlerle kent sakinlerinin doğrudan karşılaştığı alanlar arasında bulunuyor. Şehir, farklı kültürlerden ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
8. Buenos Aires: Güney Amerika'dan ilk 10'a
Arjantin'in başkenti Buenos Aires, 96,37 puanla sekizinci sıraya yerleşti. Şehirde sosyal yaşamın önemli bir bölümü kafelerde, meydanlarda ve mahalle buluşmalarında şekilleniyor. Geleneksel mate çayı etrafında gelişen sohbet kültürü ve hafta sonu yapılan asado yemekleri, yerel yaşamın dikkat çeken unsurları arasında bulunuyor. Buenos Aires'in misafirperverlik sıralamasında ilk 10'a girmesi, kentteki sosyal ilişkilerin ziyaretçiler açısından taşıdığı önemi gösteriyor. Şehir, 2026 listesinde Güney Amerika'yı temsil eden tek adres oldu.
7. Jaipur: Hindistan'ın renkli şehri
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin başkenti Jaipur, 96,67 puanla yedinci sırada yer aldı. Geleneksel çarşıları, tarihi sarayları ve renkli tekstil ürünleriyle tanınan şehir, ziyaretçilere yerel kültürle doğrudan karşılaşma fırsatı sunuyor. Özellikle Johari Bazaar gibi alışveriş bölgelerinde esnafla kurulan iletişim, turistik deneyimin önemli bir parçasını oluşturuyor. Jaipur'un ilk 10'a girmesiyle Hindistan da Tayland gibi hem ülke hem şehir sıralamasında temsil edildi. Şehrin konukseverlik puanı, küresel listede birçok büyük metropolün önüne geçmesini sağladı.
6. Perth: Avustralya'nın ilk temsilcisi
Avustralya'nın batı kıyısındaki Perth, 97,28 puanla altıncı sıraya yerleşti. Kentin sahilleri, mahalle pazarları ve açık hava etkinlikleri, ziyaretçilerin yerel yaşamla buluştuğu önemli noktalar arasında bulunuyor. Cottesloe Plajı gibi alanlarda sosyal yaşamın yıl boyunca devam etmesi, şehrin rahat atmosferini güçlendiriyor. Perth, Avustralya'nın diğer büyük kentlerine kıyasla farklı bir coğrafyada yer alsa da 2026 oylamasında güçlü bir sonuç elde etti. Üstelik ülkenin bir başka şehri de listenin zirvesine kadar yükselmeyi başardı.
5. Amsterdam: Avrupa'nın ilk beşinde
Hollanda'nın başkenti Amsterdam, 97,35 puanla beşinci sıraya yerleşti. Kanalları, bisiklet yolları ve farklı kültürlerden insanları bir araya getiren mahalleleriyle tanınan şehir, ziyaretçilere geniş bir sosyal yaşam sunuyor. Kentin çok kültürlü yapısı, farklı ülkelerden gelen insanların gündelik yaşama katılmasını kolaylaştıran özelliklerden biri olarak görülüyor. Amsterdam'ın ilk beşe girmesi, Avrupa şehirlerinin misafirperverlik sıralamasındaki güçlü konumunu destekledi. Ancak Avrupa'nın daha yüksek puan alan iki şehri henüz açıklanmadı.
4. Lizbon: Geçen yıla göre dört sıra yükseldi
Portekiz'in başkenti Lizbon, 97,50 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Kent, 2025'te sekizinci sıradaydı. Böylece bir yılda dört basamak ilerlemeyi başardı. Tarihi mahalleleri, sarı tramvayları, Tejo Nehri kıyısındaki yerleşimleri ve geleneksel fado müziğiyle tanınan şehir, ziyaretçilere farklı bir kültürel deneyim sunuyor. Lizbon'un üst sıralara yükselmesi, Portekiz'in hem ülke hem de şehir kategorisindeki başarısını güçlendirdi. Ancak aynı ülkeden bir başka şehir, 2026 oylamasında Lizbon'dan da yüksek puan aldı.
3. Seul: Asya'nın en misafirperver şehri
Güney Kore'nin başkenti Seul, 97,94 puanla dünyanın en misafirperver üçüncü şehri seçildi. Böylece 2026 şehirler sıralamasında Asya'nın en yüksek puanını aldı. Geleneksel mahalleler, modern ulaşım ağı ve teknolojiyle iç içe geçmiş gündelik yaşam, şehrin ziyaretçilere sunduğu farklı deneyimler arasında yer alıyor. Büyük bir metropolde yol bulmak ve yerel alışkanlıklara uyum sağlamak zaman zaman zor olabiliyor. Ancak kent sakinlerinin ziyaretçilere yardımcı olma yaklaşımı, Seul'ün okur değerlendirmelerinde öne çıkan özelliklerinden biri oldu.
2. Porto: Portekiz'den ikinci şehir zirveye yakın
Portekiz'in kuzeyindeki Porto, 98,33 puanla ikinci sıraya yerleşti. Böylece ülke, en misafirperver şehirler listesinin ilk dördüne iki farklı kent sokmayı başardı. Douro Nehri kıyısındaki tarihi mahalleleri ve geleneksel restoranlarıyla tanınan Porto'da gündelik yaşam, ziyaretçilerin yerel kültürü yakından tanımasına imkân veriyor. Şehrin küçük restoranları, meydanları ve sokakları, sosyal ilişkilerin canlı olduğu alanlar arasında bulunuyor. Porto'nun elde ettiği yüksek puana rağmen listenin birincisi Avrupa'dan değil, Avustralya'dan çıktı.
1. Melbourne: Dünyanın en misafirperver şehri
2026'nın en misafirperver şehri, 98,52 puanla Avustralya'nın Melbourne kenti seçildi. Şehir, güçlü kafe kültürü, sanat yaşamı, tarihi mimarisi ve hareketli mahalleleriyle tanınıyor. Toplu taşıma olanakları ve farklı kültürlerden insanların bir arada yaşadığı sosyal ortam da Melbourne'ün kent kimliğini şekillendiriyor. Condé Nast Traveller okurlarının değerlendirmesinde Melbourne, Porto'yu 0,19 puan farkla geride bıraktı. Böylece ülkeler kategorisinde Kosta Rika, şehirler kategorisinde ise Melbourne, 2026'nın iki ayrı misafirperverlik listesinin lideri oldu.