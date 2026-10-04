Gaziantep’te kışlık lezzet mesaisi: Yılda sadece bir ay yapılıyor

"Gaziantep'e özgü cevizli sucuk ve bastık tamamıyla üzüm suyu ile yapılmakta ve organiktir"

Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde cevizli sucuk ve bastık üretimi yapan 40 yaşındaki Nizamettin Yılmaz, "Gaziantep'e özgü cevizli sucuk ve bastık tamamıyla üzüm suyu ile yapılmakta ve organiktir. Kendi imalatımızdır. Katkısız ve yapımı bize ait olan bir üründür. Cevizli sucuk ve bastık yapım işi dedemden babama, babamdan bana, benden bizden sonraki kuşağa kalacak bir meslek.