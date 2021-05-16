Hamas İsrail'e roket saldırısı düzenledi

Bu gece Filistinli gruplar İsrail kentlerine yeni füze saldırıları düzenledi. İsrail'in 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi atılan roketlerin büyük bölümünü havada imha etti.

Tel Aviv yönetimi, atılan roketler nedeniyle bölgede can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, roket saldırılarının İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık düzenlendiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı ancak İsrail bu noktalardan çekilmedi.