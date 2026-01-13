Hatalı üretilen oyuncak fenomen oldu! Günde 20 bin adet sipariş geliyor
Çin’de bir fabrikada yanlış dikildiği için somurtkan görünen peluş at, sosyal medyada viral oldu. Cry-Cry Horse (Ağlayan At) adıyla ünlenen oyuncak, sevimli ama hüzünlü ifadesiyle milyonların ilgisini çekince, Yiwu’daki üreticiler talebe yetişmek için üretimi artırdı. Şu anda her gün yaklaşık 20 bin adet sipariş veriliyor.
Çin'de son günlerin en çok konuşulan ürünlerinden biri, yüz ifadesi “hüzünlü” görünen bir peluş at oldu. Oyuncağın viral olmasının nedeni ise tasarım değil, tamamen bir üretim hatası...
Cry-Cry Horse (Ağlayan At) olarak adlandırılan peluş oyuncak, aslında yanlış dikiş nedeniyle böyle adlandırıldı. Ancak ortaya çıkan mahzun yüz, beklenmedik şekilde sosyal medya kullanıcılarının kalbine dokundu.
Çin’in doğusundaki küçük satış merkezi Yiwu’da talep hızla büyürken, fabrikalar da siparişleri karşılayabilmek için üretimi artırdı.
Yetkililerin aktardığına göre Cry-Cry Horse oyuncağına yönelik siparişler şu anda günlük 20 bine yaklaşmış durumda. Oyuncağın 20 santimlik versiyonu 3.50 dolara (151 TL) satılıyor.