Hindistan'da aşırı sıcaklar her yıl on binlerce can alıyor

En ağır yükü taşıyan eyaletler

Araştırmada en büyük etkinin görüldüğü yer Uttar Pradeş oldu. Bu eyalet tek başına beş günlük bir sıcak hava dalgasında yaklaşık 8 bin 100 ek ölümden sorumlu tutuluyor. Ahmedabad, Jaipur ve Surat gibi bireysel bölgelerde tek bir olayda 250'yi aşan ek ölümler kaydedildi.

Bilim insanları bu tahminlerin hala muhafazakar olduğunu vurguluyor. Hesaplamalar tarihsel sıcaklık baz çizgilerine ve kentsel verilerden yapılan ekstrapolasyona dayanıyor. Kırsal bölgelerdeki özel kırılganlıklar durumu daha da ağırlaştırıyor.