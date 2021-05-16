Hindistan'da COVID-19 kabusu sürüyor
Yeni tip koronavirüsün dünyada en çok etkilediği ikinci ülke olan Hindistan, virüs ile mücadele ediyor. Ülkede vefat edenler, yakınları tarafından krematoryumlarda yakılıyor. Hastalıkla boğuşanların oksijen sıkıntısı ise sürüyor.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 77 kişi yaşamını yitirdi.
Yeni Delhi'deki krematoryuma getirilen cenazeler, görevliler ile hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yakılıyor.
Yeni Delhi'nin yanı sıra birçok kentteki hastanelerde de oksijen sorunu nedeniyle hastaların tedavisinde zorluk yaşanıyor.
Ülkede Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad'daki Kovid-19 hastaları Mühendislik Koleji'nde oksijen tedavisi görüyor.