Hindistan'da donanma kaybolan 78 kişiyi arıyor Hindistan'ı Tauktae tropik fırtınası vurdu, Mumbai açıklarında batan mavna tipi gemilerde ölüm kalım savaşı yaşanıyor. Batan gemiden 183 kişi kurtarılırken 78 kişiyi arama çalışmalarını sürüyor.

Donanma sözcüsü Alok Anand, helikopterle yapılan aramalarda şu ana kadar gemi mürettebatı ve yolculardan 183 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Üç gemi ile yapılan aramalarda kayıp 78 kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor. 1 | 19

Öte yandan Mumbai'nin kuzeyinde batan bir başka mavna için yürütülen ayrı bir operasyonda da 35 kişinin kurtarıldığı belirtildi. 2 | 19

Her iki geminin de devlete ait Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Şirketi adına taşıma yaptığı kaydedildi. 3 | 19