İlk hasat yapıldı: Hedef 3 ton doğal bal

Arıcılığın yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir tutku olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti: "Arıcılık bir sevdadır. Herkes doğada üç ay boyunca tek başına kalamaz, kalsa da sıkılır. Ben ise işimi büyük bir aşkla yapıyorum. En büyük amacım vatandaşlarımıza tamamen doğal ve kaliteli bal üretmek."