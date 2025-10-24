Google Haberler

İmplant beynine saplandı, 2 yıldır adalet bekliyor

Bursa’da özel bir klinikte implant yaptıran Ramazan Yılmaz, hatalı müdahale sonucu ölümden döndü. Beynine kadar ilerleyen vida sonrası hayatı kabusa dönen Yılmaz, 2 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

Bursa’da fabrika işçisi Ramazan Yılmaz (40), Nilüfer ilçesindeki özel bir klinikte implant tedavisi yaptırdı. Ancak iddiaya göre, diş hekimi A.D.’nin hatalı müdahalesi sonucu implant vidası çene kemiğini delerek kafatasına saplandı.

Müdahale sırasında bayılan Yılmaz, klinik çalışanları tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tomografi sonrası vidanın beynine kadar ulaştığı tespit edildi. Acil ameliyata alınan Yılmaz, saatler süren operasyonla hayata döndü.

Olaydan sonra büyük bir travma yaşayan Yılmaz, hem sağlığını hem işini kaybetti. Hatalı doktor hakkında şikâyette bulunmasına rağmen, geçen iki yılda dosyasına bir duruşma günü bile verilmedi.

Bursa Diş Hekimleri Odası, diş hekimi A.D.’ye yalnızca 10 muayene ücreti kadar para cezası verdi. Bu karara tepki gösteren Yılmaz, “İnsan hayatı 5 bin lira mı?” diyerek karara isyan etti.

Yaşadığı hukuksuzluğu dile getiren Yılmaz, “Başhekim bile sorumluluk almıyor. Raporlar engelleniyor” diyerek adli tıp raporunun dosyaya girmemesine dikkat çekti.

Adaletin sağlanmasını isteyen Yılmaz, “Bu sadece benim değil, toplumun meselesi. Böyle hatalar cezasız kalmamalı” diyerek kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulundu.

