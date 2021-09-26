İnternetin karanlık dünyasında fiyatlar
Bilgisayar korsanları, siber saldırılar ile kimlik, kredi kartı, sosyal medya şifresi gibi önemli bilgileri ele geçiriyor. Peki, çalınan bilgilerimiz ne kadar satılıyor? İşte internetin karanlık dünyasında fiyatlar...
İnternet kullanımının yayılması, hackerlar için büyük fırsatları beraberinde getirdi.
Son yıllarda Microsoft, Apple, Facebook, Google, Mastercard, Visa gibi küresel arenanın devlerine yapılan saldırılar aslında kullanıcı bilgilerinin ne kadar savunmasız olduğunu da ortaya koyuyor.
Teknoloji dünyasının kötü aktörlerinin eline geçen bilgileri ne yaptıkları ise merak konusu...
Kimlik, kredi kartı bilgileri, sosyal medya hesap şifreleri gibi önemli bilgiler internetin karanlık dünyası olarak bilinen Dark Web üzerinden satılıyor.