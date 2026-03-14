İran'dan 7 Arap ülkesindeki ABD üslerine 917 füze saldırısı
İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 917 füze saldırısı gerçekleştirdi.
ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.
BAE: BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, ülkenin savunma sistemlerinin 285 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1567 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi. Ülkeyi hedef alan saldırılarda şu ana kadar farklı uyruklardan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kuveyt: Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran saldırılarının başlangıcından bu yana 251 balistik füze ve 472 İHA engellendi.
Bahreyn: Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tarihten bu yana ülkeye yönelen 121 füze ve 193 İHA'nın savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Katar: Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 166 balistik füze, 75 insansız hava aracı ve 2 Su-24 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Ürdün: Ürdün ordusu, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sırasında ülkeye yönelen 60 füze ve 59 insansız hava aracından 108’inin imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik en az 19 füze ve 249 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini bildirdi.
Umman: Umman Sultanlığı ise 16 İHA ile hedef alındığını açıkladı.
İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre 28 Şubat’tan bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi; 700'den fazla İHA ve yüzlerce füze kullanıldı.