İran'dan 7 Arap ülkesindeki ABD üslerine 917 füze saldırısı

BAE: BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, ülkenin savunma sistemlerinin 285 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1567 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi. Ülkeyi hedef alan saldırılarda şu ana kadar farklı uyruklardan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin yaralandığı bildirildi.