İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? (27 Kasım 2024 BEDAŞ elektrik kesintisi)
İstanbul'da 17 ilçede elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da hangi ilçelerde ve hangi sokaklarında planlı elektrik kesintisi yapacağını açıkladı. Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler ve Esenyurt dahil birçok ilçede bir süre elektrik verilemeyecek. BEDAŞ 27 Kasım 2024 elektrik kesintilerini internet sitesinden duyurdu.
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