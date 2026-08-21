Kar ve yağmur bereket getirdi: Bal rekoltesi yüzde 20 arttı

Dolayısıyla bölgede üretim noktasında bir artış söz konusu değil, aynı zamanda arıcılarımızın elinde bulunduğu canlı materyallerin de artışına sebebiyet verdi. Bölgemizde, bin 200 tane aktif üreticimiz var. Bu üreticilerimize ait, geçen yıl itibariyle mesleğe tabi olan 100 bin civarında bir kovanımız vardı. Bu yıl ise, baharın güzel geçmesi canlı materyalin artmasına sebebiyet verdi. Çünkü bölgemizde koloni verimliliği çok yüksek oldu. Dolayısıyla bizim burada yüzde 20 civarında bir koloni artışı oldu. Bununla beraber, ürünlerdeki artış ve rekolteyi de eklediğimiz zaman geçen yıla oranla arıcımızı güldürdü.