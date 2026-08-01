Karayipler’de tatil hesabını yosun bozdu, oteller fiyat kırdı
Karayipler’in ünlü kıyılarını kaplayan sargassum yosunu, yaz sezonunun fiyat ve doluluk hesabını değiştirdi. Oteller indirim ve pahalı temizlik arasında sıkışırken, denizdeki dev kütlenin nasıl yönetileceği yeni bir turizm sınavına dönüştü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Oteller yüzde 40’a varan indirim yaptı
Cancún, Tulum ve Riviera Maya çevresindeki bazı oteller, kıyılarda biriken ve çürüdükçe ağır koku yayan sargassum yosununun rezervasyonları yavaşlatması üzerine yaz fiyatlarında yüzde 40’a varan indirimlere yöneldi.
Denizde 27 milyon tonluk kütle
Atlantik, Karayipler ve Meksika Körfezi’nde yalnızca temmuz ayında yaklaşık 27 milyon ton sargassum ölçüldü; 2026’nın kayıtlardaki en yoğun ikinci yosun yılı olması bekleniyor.
Temizlik kapasitesi yetişmiyor
Geçen yılın toplamı şimdiden aşıldı. Meksika kıyılarında yılbaşından bu yana 96 bin 151 ton yosun toplandı; bu miktar, geçen yılın tamamında temizlenen 92 bin 783 tonun üzerine çıktı.
En yoğun günlerde Meksika’nın Karayip kıyılarına 9 bin tona kadar yosun ulaşırken mevcut ekiplerin günlük toplama kapasitesi yaklaşık 1.200 tonla sınırlı kalıyor.
Riviera Maya’daki otellerin yıllık temizlik maliyetinin 150 milyon dolara ulaştığı tahmin edilirken, Quintana Roo’daki bazı işletmeler yılın ilk yarısında satışların yüzde 30 gerilediğini bildiriyor.
Çürüyen yosun sağlık riski taşıyor
Sahile vuran sargassum çürüdükçe amonyak ve hidrojen sülfür açığa çıkarıyor; yoğun gaz birikimi baş ağrısı, mide bulantısı, solunum yolu tahrişi ve kötü koku şikâyetlerini artırabiliyor.
Yoğun yosun tabakaları kıyıya yaklaştığında sudaki oksijeni azaltıyor, mercanlara ve deniz çayırlarına ulaşan ışığı kesiyor, mangrov köklerini kapatıyor ve yavru deniz kaplumbağalarının suya ulaşmasını zorlaştırıyor.
Meksika, yosunu kıyıya ulaşmadan tekneler ve açık deniz bariyerleriyle toplamak için 115 milyon dolarlık plan hazırladı; hedef, günlük toplama kapasitesini kademeli olarak 4 bin tona çıkarmak.
Meksika’da 39 proje sargassumdan gübre, yakıt, biyoplastik, kozmetik hammaddesi ve yapı malzemesi üretmeye başladı; turistlere ise rezervasyon öncesinde güncel sahil haritalarını ve otelin temizlik kapasitesini kontrol etmeleri öneriliyor.