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Karayipler’de tatil hesabını yosun bozdu, oteller fiyat kırdı

Karayipler’in ünlü kıyılarını kaplayan sargassum yosunu, yaz sezonunun fiyat ve doluluk hesabını değiştirdi. Oteller indirim ve pahalı temizlik arasında sıkışırken, denizdeki dev kütlenin nasıl yönetileceği yeni bir turizm sınavına dönüştü.

Murat Ali Oral
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Karayipler’de tatil hesabını yosun bozdu, oteller fiyat kırdı - Resim: 1

Oteller yüzde 40’a varan indirim yaptı

Cancún, Tulum ve Riviera Maya çevresindeki bazı oteller, kıyılarda biriken ve çürüdükçe ağır koku yayan sargassum yosununun rezervasyonları yavaşlatması üzerine yaz fiyatlarında yüzde 40’a varan indirimlere yöneldi.

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Karayipler’de tatil hesabını yosun bozdu, oteller fiyat kırdı - Resim: 2

Denizde 27 milyon tonluk kütle

Atlantik, Karayipler ve Meksika Körfezi’nde yalnızca temmuz ayında yaklaşık 27 milyon ton sargassum ölçüldü; 2026’nın kayıtlardaki en yoğun ikinci yosun yılı olması bekleniyor.

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Karayipler’de tatil hesabını yosun bozdu, oteller fiyat kırdı - Resim: 3

Temizlik kapasitesi yetişmiyor

Geçen yılın toplamı şimdiden aşıldı. Meksika kıyılarında yılbaşından bu yana 96 bin 151 ton yosun toplandı; bu miktar, geçen yılın tamamında temizlenen 92 bin 783 tonun üzerine çıktı.

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Karayipler’de tatil hesabını yosun bozdu, oteller fiyat kırdı - Resim: 4

En yoğun günlerde Meksika’nın Karayip kıyılarına 9 bin tona kadar yosun ulaşırken mevcut ekiplerin günlük toplama kapasitesi yaklaşık 1.200 tonla sınırlı kalıyor.

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Karayipler’de tatil hesabını yosun bozdu, oteller fiyat kırdı - Resim: 5

Riviera Maya’daki otellerin yıllık temizlik maliyetinin 150 milyon dolara ulaştığı tahmin edilirken, Quintana Roo’daki bazı işletmeler yılın ilk yarısında satışların yüzde 30 gerilediğini bildiriyor.

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Karayipler’de tatil hesabını yosun bozdu, oteller fiyat kırdı - Resim: 6

Çürüyen yosun sağlık riski taşıyor

Sahile vuran sargassum çürüdükçe amonyak ve hidrojen sülfür açığa çıkarıyor; yoğun gaz birikimi baş ağrısı, mide bulantısı, solunum yolu tahrişi ve kötü koku şikâyetlerini artırabiliyor.

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Karayipler’de tatil hesabını yosun bozdu, oteller fiyat kırdı - Resim: 7

Yoğun yosun tabakaları kıyıya yaklaştığında sudaki oksijeni azaltıyor, mercanlara ve deniz çayırlarına ulaşan ışığı kesiyor, mangrov köklerini kapatıyor ve yavru deniz kaplumbağalarının suya ulaşmasını zorlaştırıyor.

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Karayipler’de tatil hesabını yosun bozdu, oteller fiyat kırdı - Resim: 8

Meksika, yosunu kıyıya ulaşmadan tekneler ve açık deniz bariyerleriyle toplamak için 115 milyon dolarlık plan hazırladı; hedef, günlük toplama kapasitesini kademeli olarak 4 bin tona çıkarmak.

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Karayipler’de tatil hesabını yosun bozdu, oteller fiyat kırdı - Resim: 9

Meksika’da 39 proje sargassumdan gübre, yakıt, biyoplastik, kozmetik hammaddesi ve yapı malzemesi üretmeye başladı; turistlere ise rezervasyon öncesinde güncel sahil haritalarını ve otelin temizlik kapasitesini kontrol etmeleri öneriliyor.

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